राकेश टिकैत ने कहा- अमेरिका डील छोटे किसानों के लिए "मौत की सजा"

सीतापुर में भारतीय किसान यूनियन (BKU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भारत और अमेरिका के बीच हुए 'टैरिफ फ्रेमवर्क' (व्यापार समझौते) का विरोध किया.

Published : February 16, 2026 at 7:45 PM IST

सीतापुर: सीतापुर में हुई किसान हुंकार महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन (BKU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि अमेरिका डील को लेकर पूरे देश की जनता में भारी रोष और करंट है. इस डील से न केवल किसान और मजदूर, बल्कि छोटे दुकानदार और आम नागरिक भी बुरी तरह परेशान हो रहे हैं.

जनविरोधी समझौता तुरंत खत्म होना चाहिए: टिकैत ने कहा कि यह जनविरोधी समझौता तुरंत खत्म होना चाहिए. यह समझौता भारतीय कृषि क्षेत्र और छोटे किसानों के लिए "मौत की सजा" के समान है. उन्होंने इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन और गांवों में पुतले फूंकने का आह्वान किया.

स्थानीय व्यापार पर संकट: महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कृषि उत्पादों के आयात पर चिंता व्यक्त की. उनका तर्क था कि अगर विदेशों से आने वाले सामान पर उचित इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई गई, तो देश के किसानों को सीधा नुकसान होगा. इस तरह के अंतरराष्ट्रीय समझौतों से स्थानीय व्यापारियों और छोटे दुकानदारों का रोजगार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. टिकैत ने आरोप लगाया कि किसानों को बेबस कर उनकी जमीन छीनने की साजिश रची जा रही है.

आंदोलन की देशव्यापी गूंज: राकेश टिकैत ने चेतावनी दी कि बड़े उद्योगपति जमीन खरीदकर कृषि और व्यापार पर पूरी तरह कब्जा करना चाहते हैं. इस गंभीर मुद्दे को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन का सिलसिला चल रहा है. टिकैत विशेष रूप से कर्नाटक से इस आंदोलन में शामिल होने के लिए सीतापुर आए हैं. आगामी 9 मार्च को वह इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान करेंगे.

किसानों के बीच जमीन पर बैठे टिकैत: भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान अपनी जमीन बेचकर गुलामी की ओर बढ़े. उन्होंने देश की आजादी की स्थिति पर सवाल उठाते हुए किसानों की बेबसी का जिक्र किया. महापंचायत के दौरान जब उन्होंने पंडाल में खाली कुर्सियां देखीं, तो वे आयोजकों से नाराज हो गए. अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए वे मंच छोड़कर सीधे धूप में किसानों के बीच जमीन पर जाकर बैठ गए.

