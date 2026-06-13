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2027 के चुनावी मैदान में उतरेगा भाकियू भानु, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की घोषणा

भारतीय किसान यूनियन भानू ने अगले होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. पार्टी का नाम रखा किसान क्रांति दल.

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2027 के चुनावी मैदान में उतरेगा भाकियू भानु (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 13, 2026 at 5:56 PM IST

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हरिद्वार: उत्तराखंड और यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है. चुनावों को लेकर दोनों ही राज्यों में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है. कई नए संगठन भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे है. इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन भानू ने देश में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है.

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) भानु ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने ऐलान किया है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से इसकी शुरुआत होगी. उन्होंने अपने संगठन को निर्वाचन आयोग से मान्यता दिलाई है. छात्र, ओबीसी, एससी, महिला और युवा मोर्चों का गठन कर दिया है.

2027 के चुनावी मैदान में उतरेगा भाकियू भानु (ETV Bharat)

हरिद्वार के लालजीवाला में आयोजित तीन दिवसीय किसान चिंतन शिविर में ठाकुर भानु प्रताप ने चुनाव की घोषणा की. हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह की ओर से चुनावी राजनीति में उतरने की बात कही गई हो. इससे पहले भी विभिन्न कार्यक्रमों में चुनाव लड़ने और राजनीतिक विकल्प देने की घोषणाएं की जा चुकी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव का समय तय कर दिया है.

ठाकुर भानु प्रताप ने साफ किया है कि उनका दल अगले साल 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगा. इसके बाद 2029 लोकसभा के साथ ही सभी निकाय और पंचायत चुनाव भी लड़ा जाएगा. संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर लंबे समय से संघर्ष करने के बावजूद सरकारों ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए अब राजनीतिक विकल्प के रूप में चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया गया है.

ठाकुर भानु प्रताप ने कहा कि यह सरकार वैसे तो किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं देती. इसलिए दिल्ली में घुसने के लिए अब राजनीति का सहारा लिया जाएगा. किसान क्रांति दल किसानों, मजदूरों, सैनिकों, पुलिस और पत्रकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा. पार्टी का उद्देश्य कृषि को लाभकारी बनाना, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और ग्रामीण विकास को गति देना होगा.

इस दौरान ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने आज देश का लोकतंत्र, राजतंत्र में बदल गया है, जिसे उनका संगठन धार देने का कार्य करेगा. दावा किया कि उनकी पार्टी आने वाले विधानसभा, लोकसभा और अन्य सभी चुनाव लड़ेगी. चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा. सैनिक, पुलिस, पत्रकार और किसानों को राहत देने का कार्य किया जाएगा. समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे.

बता दें कि लालजीवाला में आज से भाकियू भानु का तीन दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो गया है. तीन दिनों तक शिविर में संगठन से जुड़े हजारों किसान शामिल होंगे और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी. इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजब सिंह कसाना, राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परविंदर चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जनक चौधरी, अंकित चौधरी, रेखा शर्मा, संजय नागर, राजेंद्र नागर, मदन शर्मा, अजब सिंह और जीवाराम यादव समेत सैकड़ों किसान मौजूद रहे.

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