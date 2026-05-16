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बुलंदशहर के खुर्जा में किसानों के ट्रैक्टर का चालान काटने पर भड़का भाकियू, ARTO को बनाया बंधक

साथ ही किसानों ने जब ATRO की कार का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चैक किया तो ARTO की कार का पॉल्यूशन एक्सपायर पाया गया. जिसके बाद किसानों का गुस्सा और भड़क गया.

कार्यकर्ताओं ने ARTO विकास अस्थाना की ट्रैक्टर के चालान काटने की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया.

ट्रैक्टर का चालान कटने के बाद गुस्साए भारतीय किसान यूनियन के ज़िला अध्यक्ष अरब सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर खुर्जा क्षेत्र की जंक्शन चौकी पर ARTO को घेरकर बिठा लिया.

बुलंदशहर के खुर्जा में उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब ARTO बुलंदशहर ने किसान के टैक्टर का चालान काट दिया. ट्रैक्टर के कागज़ नहीं होने पर ARTO राकेश अस्थाना ने चालान काटने की कार्रवाई की.

बुलंदशहर में ट्रैक्टर का चालान काटने पर भड़का भाकियू, ARTO को बनाया बंधक. (ईटीवी भारत)

भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ARTO विकास अस्थाना को बंधक बना लिया. किसानों का आरोप है कि ATRO की कार का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है और हमारे ट्रैक्टरों का चालान काट रहे हैं. ARTO ने कहा किसानों के ट्रैक्टर के चालान को खत्म कर दिया जाएगा.

बुलंदशहर : बुलंदशहर के खुर्जा में ट्रैक्टर्स का चालान काटने पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भड़क गए.

किसानों का कहना है कि ARTO की खुद की कार के कागज़ कंप्लीट नहीं है और किसानों के ट्रैक्टर के कागज़ चैक करके चलाना काटा जा रहा है.

ARTO ने खुद इस बात को माना कि उनकी कार का पॉल्यूशन अप्रैल में खत्म हो गया है.

बुलंदशहर भारतीय किसान यूनियन के ज़िला अध्यक्ष अरब सिंह का कहना है कि आज किसानों के ट्रैक्टर कोई सब्जी लेकर आ रहा था. कोई अपना सामान लेकर आ रहा था. उस दौरान ARTO ने ट्रैक्टरों के चालान काटे जा रहे थे, जैसे ही चालान काटने की सूचना किसानों को मिली तो खुर्जा क्षेत्र के जंक्शन चौकी पर ARTO को बिठा लिया गया.

इस दौरान दो घंटे ARTO से बातचीत हुई, जिसमें ARTO साहब ने ये माना कि किसानों से संबंधित जो भी वाहन हैं, उसके चालान नहीं काटे जाएंगे और जो चालान कटे हैं, उन्हें खत्म किए जाएंगे.

किसान नेता अरब सिंह का कहना है कि अभी तो उन्हें धूप में बिठाकर बंधक बनाया गया है उन्हें चेतावनी दी गई है आगे से उनके कार्यालय का घेराव किया जाएगा. अगर वो किसानों का चालान काटेंगे या किसानों को परेशान करेंगे.

ज़िले में बहुत सारे ओवरलोड डंपर, डग्गामार बस, ट्रक चल रहे हैं. जिनका परिवहन विभाग के पास कोई समाधान नहीं है और पहासू क्षेत्र में एक ड्राइविंग लाइसेंस का एक सेंटर चल रहा है, जो अवैध उगाही को लेकर चर्चा में रहता है.

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और पास करने आठ हज़ार रुपए लिए जा रहे हैं. ऐसे में या तो ये सुधार जाएं वरना इनके कार्यालय घेराव करके तालाबंदी की जाएगी.

वहीं ARTO विकास अस्थाना का कहना है कि एक ट्रैक्टर रोड़ी लेकर जा रहा था, उसके कोई पेपर नहीं थे, इसलिए उसको सीज किया गया था. ये उसका प्रदूषण पत्र बनवाएंगे, तो उसका चालान को खत्म किया जाएगा. ARTO ने खुद की गाड़ी का पॉल्यूशन खत्म होने पर कहा कि ये गाड़ी हमे कल ही मिली है, अप्रैल में ही इसका पॉल्यूशन खत्म हुआ है, इसको बनवा लिया जाएगा.