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प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती, किसान संघ ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, दशहरे तक दी मोहलत

भारतीय किसान संघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ( ETV Bharat )

भोपाल: प्रदेश में अद्योषित बिजली कटोती सरकार के लिए परेशानी बनती जा रही है. बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट के दावों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही बिजली कटौती को लेकर अब भारतीय किसान संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. किसान संघ ने सरकार को बिजली कटौती से लेकर खाद, बीज और समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर सरकार को दशहरे तक का अल्टीमेटम दिया है.

किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री बात करने के लिए ही तैयार नहीं हैं. किसान संघ ने सोयाबीन की फसल भावांतर पर खरीदे जाने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है. किसान संघ ने कहा कि खरीद के लिए समर्थन मूल्य लागू है इसके बाद भी सरकार ने अब भावांतर का शिगूफा छोड़ दिया है.

किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना (ETV Bharat) खाद कंपनियों की सब्सिडी बंद कर किसानों के खातों में राशि दे सरकार- भारतीय किसान संघ किसान संघ ने सरकार से मांग की है कि जिन फसलों का समर्थन मूल्य घोषित है, उसकी खरीदी समर्थन मूल्य पर ही की जाए. सरकार सोयाबीन और धान पर भावांतर पर देने की बात कर रही है, आखिर यह कैसे दी जाएगी. कई जिलों में मंडी बेहतर काम ही नहीं कर रही है. प्रदेश में बीज और खाद का संकट भी खड़ा हो गया है. सूखाग्रस्त जिलों के लिए सरकार के पास कम पानी वाले बीज ही उपलब्ध नहीं हैं. एक पानी और दो पानी वाले बीज ही सरकार के पास नहीं है. ई टोकन के नाम पर प्रशासन और अधिकारी