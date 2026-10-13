प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती, किसान संघ ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, दशहरे तक दी मोहलत
किसान संघ ने सरकार को बिजली कटौती, से लेकर खाद, बीज और समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर सरकार को दशहरे तक का अल्टीमेटम दिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 5:22 PM IST
भोपाल: प्रदेश में अद्योषित बिजली कटोती सरकार के लिए परेशानी बनती जा रही है. बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट के दावों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही बिजली कटौती को लेकर अब भारतीय किसान संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. किसान संघ ने सरकार को बिजली कटौती से लेकर खाद, बीज और समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर सरकार को दशहरे तक का अल्टीमेटम दिया है.
किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री बात करने के लिए ही तैयार नहीं हैं. किसान संघ ने सोयाबीन की फसल भावांतर पर खरीदे जाने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है. किसान संघ ने कहा कि खरीद के लिए समर्थन मूल्य लागू है इसके बाद भी सरकार ने अब भावांतर का शिगूफा छोड़ दिया है.
किसान संघ ने सरकार से मांग की है कि जिन फसलों का समर्थन मूल्य घोषित है, उसकी खरीदी समर्थन मूल्य पर ही की जाए. सरकार सोयाबीन और धान पर भावांतर पर देने की बात कर रही है, आखिर यह कैसे दी जाएगी. कई जिलों में मंडी बेहतर काम ही नहीं कर रही है. प्रदेश में बीज और खाद का संकट भी खड़ा हो गया है. सूखाग्रस्त जिलों के लिए सरकार के पास कम पानी वाले बीज ही उपलब्ध नहीं हैं. एक पानी और दो पानी वाले बीज ही सरकार के पास नहीं है.
ई टोकन के नाम पर प्रशासन और अधिकारी
किसान संघ ने आरोप लगाया कि ई टोकन के नाम पर पिछले छह माह से किसान परेशान हो रहे हैं. विभाग के अधिकारियों ने ऑफिस में बैठकर ही इसे लागू कर दिया और खाद वितरण की व्यवस्था लागू कर दी, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है. खाद की समस्या को लेकर कई जिलों में किसान विरोध-प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी इस व्यस्था को ठीक करने को तैयार नहीं हैं.
किसान संघ के पदाधिकारी के मुताबिक सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है, लेकिन यह सिर्फ कागजों में ही चल रही है. किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर कई बार मुख्यमंत्री से चर्चा करने का समय मांगा है, लेकिन अभी तक समय ही नहीं मिल पाया. यदि दशहरे तक किसानों से जुड़ी मांगों पर निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन की राह अपनाई जाएगी.
कांग्रेस बोली- मेंटेनेंस के नाम पर कटौती
उधर कांग्रेस ने भी शहरी क्षेत्रों में मेंटेनेंस के नाम पर कटौती का आरोप लगाया है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने आरोप लगाया कि राजधानी भोपाल में ही मेंटेनेंस के नाम पर हर दिन बिजली काटी जा रही है. कभी किसी क्षेत्र की तो दूसरे दिन किसी दूसरे क्षेत्र की. इस तरह हर दिन कटौती हो रही है.