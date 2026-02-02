ETV Bharat / state

कवर्धा में भारतीय किसान संघ का चक्काजाम, गन्ना की कीमत बढ़ाने और धान खरीदी की डेट आगे करने की मांग

भारतीय किसान संघ ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे.

BKS PROTEST
कवर्धा में भारतीय किसान संघ का चक्काजाम (ETV Bharat)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

February 2, 2026 at 3:27 PM IST

कबीरधाम: कवर्धा में गन्ने की कीमत में वृद्धि और धान खरीदी की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर, भारतीय किसान संघ (BKS) ने सोमवार को कवर्धा - मुंगेली नेशनल हाईवे 130 A मुख्य मार्ग में पंडरिया के पास चक्काजाम कर दिया. इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे राहगीरों और आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात व्यवस्था को संभालने का प्रयास किया.

भारतीय किसान संघ का चक्काजाम

भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि शक्कर कारखाने में गन्ने का समर्थन मूल्य पिछले करीब पांच वर्षों से स्थिर है, जबकि बाहरी बाजार और अन्य शुगर फैक्ट्रियों में गन्ने का भाव ₹500 प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है. वहीं इसके विपरीत स्थानीय किसानों को अपेक्षाकृत कम दर पर गन्ना बेचना पड़ रहा है, जिससे उन्हें लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. किसानों का आरोप है कि कम कीमत मिलने से वो कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं.

कवर्धा में भारतीय किसान संघ का चक्काजाम (ETV Bharat)

गन्ने का उचित मूल्य दिए जाने की मांग

किसान संघ ने यह भी आरोप लगाया कि शुगर मिल में गन्ना आपूर्ति करने वाले कई किसानों को अब तक पूरा भुगतान नहीं मिल पाया है. भुगतान में देरी के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, खेती-किसानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. इधर, धान खरीदी को लेकर भी किसानों में असंतोष है.

BKS PROTEST
कवर्धा में भारतीय किसान संघ का चक्काजाम (ETV Bharat)

धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग

संघ का कहना है कि जिले में अभी भी हजारों किसान ऐसे हैं, जिनका धान नहीं खरीदा जा सका है. निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के कारण किसान अपनी उपज बेचने से वंचित हो रहे हैं. किसान संघ ने मांग की कि शेष बचे सभी किसानों का धान खरीदा जाए और इसके लिए धान खरीदी की तिथि तत्काल बढ़ाई जाए.
प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.

BKS PROTEST
कवर्धा में भारतीय किसान संघ का चक्काजाम (ETV Bharat)

आंदोलन की चेतावनी

भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष डोमन चंद्रवंशी ने कहा, यह आंदोलन फिलहाल सांकेतिक है, यदि किसानों की मांगों पर शीघ्र ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो संघ आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज और व्यापक रूप देगा. चक्काजाम समाप्त होने के बाद यातायात बहाल किया गया, लेकिन किसान संघ ने स्पष्ट संकेत दिया है कि मांगें पूरी न होने की स्थिति में आगे और बड़े आंदोलन किए जाएंगे.

BKS PROTEST
कवर्धा में भारतीय किसान संघ का चक्काजाम (ETV Bharat)

BKS PROTEST
KAWARDHA
SUGARCANE PRICES
PADDY PROCUREMENT DEADLINE
BHARATIYA KISAN SANGH PROTEST

