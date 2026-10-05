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भारतीय किसान संघ का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त, 95 किसानों को 80 लाख रुपए तत्काल मिलेंगे

अधिकारियों को ज्ञापन देते किसान संघ के पदाधिकारी ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: खानपुर मिनी सचिवालय के बाहर चार दिन से जारी भारतीय किसान संघ व किसानों का अनिश्चितकालीन धरना आखिरकार सोमवार देर रात प्रशासन और किसान संघ के बीच वार्ता के बाद समाप्त हो गया. धरने के बाद प्रशासन बैकफुट पर नजर आया. यहां 285 किसानों को एक माह के भीतर प्रशासन के द्वारा 8 करोड़ की बकाया राशि चुकाए जाने पर सहमति बनी है.

खानपुर तहसीलदार हेमराज कपूर ने बताया कि चार माह पहले सरकारी तौल कांटों पर 285 किसानों से समर्थन मूल्य पर करीब 65 हजार बोरी गेहूं की खरीद की गई थी. इस दौरान किसानों का करीब 8 करोड़ रुपए बकाया चल रहे थे. इसको लेकर क्षेत्र के किसान व भारतीय किसान संघ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए थे. उन्होंने बताया कि सोमवार को क्षेत्र के 95 किसानों को 80 लाख रुपए खातों में जमा करने पर सहमति बनी है. उन्होंने बताया कि शेष किसानों की रकम एक माह के भीतर उनके खातों में जमा कराई जाएगी. पढ़ें: झालावाड़: गेहूं बेचने के बाद किसानों को नहीं मिला 8 करोड़ का भुगतान, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे उन्होंने बताया कि किसानों को यह रकम समिति के द्वारा जमा कराई जाएगी. बाद में ठेकेदार का कमीशन समिति की ओर से काट लिया जाएगा. इस मौके पर एसडीएम रजत कुमार, तहसीलदार हेमराज कपूर, डीएसपी गरिमा जिंदल, किसान संघ के कोटा संभाग संरक्षक सीताराम नागर, तहसील अध्यक्ष शंकर लाल सुमन सहित अन्य किसान नेता मौजूद रहे. चार दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान सियाराम नागर ने कहा कि उन्हें फसल बेचने के बाद भी अपनी ही मेहनत की कमाई के लिए चार माह तक संघर्ष करना पड़ा. भुगतान में देरी से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.