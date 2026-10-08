भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन : 23 सूत्रीय मांगों को लेकर अन्नदाता लामबंद,ट्रैक्टर से सड़कें की जाम, गोधन योजना की भी मांग
भारतीय किसान संघ ने 23 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया.छत्तीसगढ़ के कई जिलों में किसानों का प्रदर्शन हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 8, 2026 at 5:32 PM IST
कबीरधाम/बालोद : भारतीय किसान संघ 23 सूत्रीय मांगों को लेकर के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में किसानों ने प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर कबीरधाम पहुंचे. किसानों ने शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर ट्रैक्टर खड़ा कर चक्का जाम कर दिया. पांचों प्रवेश मार्गों पर ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लगने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया. जाम के कारण राहगीरों और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. कई यात्री सामान लेकर पैदल ही जाम पार करते नजर आए.
सड़क किनारे बन रहा भोजन
किसानों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीमों को प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया है. आंदोलनकारी किसान अपने साथ करीब एक सप्ताह का राशन लेकर पहुंचे हैं. सड़क किनारे ही भोजन बनाया जा रहा है. कहीं किसान भजन-कीर्तन करते नजर आए तो कहीं मांगों के समर्थन में नारेबाजी की गई. किसानों ने अलग-अलग प्रवेश मार्गों पर मोर्चा संभाल रखा है .
क्या है किसानों की प्रमुख मांग ?
भारतीय किसान संघ की प्रमुख मांगों में जिले के दोनों शक्कर कारखानों में गन्ना उत्पादन बढ़ाना, गन्ने के बोनस में 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, सुतियापाट जलाशय का विस्तार, बिजली बिल में कमी और पूर्व सरकार के कार्यकाल के धान बोनस की राशि जारी करना शामिल है. किसानों का कहना है कि 23 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई.
कबीरधाम में बनी जाम की स्थिति
किसानों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा. फिलहाल रायपुर-जबलपुर, कवर्धा-राजनांदगांव और कवर्धा-बिलासपुर मार्ग सहित शहर के पांचों प्रमुख प्रवेश मार्गों पर जाम की स्थिति बनी हुई है. प्रशासन के सामने यातायात व्यवस्था बहाल करने और किसानों से बातचीत कर आंदोलन समाप्त कराने की चुनौती है.
बालोद में भी किसानों का प्रदर्शन
बालोद जिले में भी भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया.किसानों ने अपनी मांगों को रखा किसानों ने बताया कि 10 साल में महंगाई का दर बढ़ चुका है लेकिन अब तक 9 साल से समर्थन मूल्य केवल 355 रुपए है. वहीं किसानों ने मांग की है कि गोधन, वनधन योजना बनाई जानी चाहिए जिसके तहत प्रति नग मवेशी एक हजार रुपए किसानों को दिया जाना चाहिए. आपको बता दें किसानों ने झलमला स्थित गंगा मैया प्रांगण से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया.
भूपेश शासन के बकाया की मांग
किसानों ने प्रदर्शन के माध्यम से मांग किया कि भूपेश बघेल नेतृत्व वाली सरकार का चौथा किश्त 17 सौ करोड़ रुपया शेष है. उसका भुगतान वर्तमान सरकार को करना चाहिए. भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष सावंत साहू ने कहा कि भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार गौवंश रहा है. वर्तमान में चारागाहों की कमी के चलते किसानों पर मवेशियों के चारे का भारी आर्थिक बोझ पड़ता है.
यदि सरकार आर्थिक सहायता और चारागाह संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए, तो गौवंश की बेहतर देखभाल संभव होगी और किसान पुनः पशुपालन की ओर प्रेरित होंगे - सावंत साहू,अध्यक्ष,किसान संघ
पशुओं का पालन करना किसानों के लिए भी आज चैलेंज है इसके लिए सरकार को मदद करना चाहिए और प्रति गौवंश के हिसाब से एक हजार रूपये प्रति माह किसानों को देना चाहिए- ताम्रध्वज साहू, किसान
वहीं किसान छगन देशमुख ने मांग रखी कि रासायनिक खादों पर विदेशी निर्भरता घटाने के लिए गौ-आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देना अनिवार्य है. जो किसान गोबर, गोमूत्र, जीवामृत और घनजीवामृत के प्रयोग से फसल उगा रहे हैं, उनके उत्पादों की खरीद के लिए लाभकारी मूल्य और सुलभ बाजार की व्यवस्था की जाए किसानों को जब बेहतर बाजार मिलेगा तब किसान बेहतर कर सकते हैं.
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