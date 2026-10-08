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भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन : 23 सूत्रीय मांगों को लेकर अन्नदाता लामबंद,ट्रैक्टर से सड़कें की जाम, गोधन योजना की भी मांग

भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कबीरधाम/बालोद : भारतीय किसान संघ 23 सूत्रीय मांगों को लेकर के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में किसानों ने प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर कबीरधाम पहुंचे. किसानों ने शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर ट्रैक्टर खड़ा कर चक्का जाम कर दिया. पांचों प्रवेश मार्गों पर ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लगने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया. जाम के कारण राहगीरों और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. कई यात्री सामान लेकर पैदल ही जाम पार करते नजर आए.

सड़क किनारे बन रहा भोजन

किसानों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीमों को प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया है. आंदोलनकारी किसान अपने साथ करीब एक सप्ताह का राशन लेकर पहुंचे हैं. सड़क किनारे ही भोजन बनाया जा रहा है. कहीं किसान भजन-कीर्तन करते नजर आए तो कहीं मांगों के समर्थन में नारेबाजी की गई. किसानों ने अलग-अलग प्रवेश मार्गों पर मोर्चा संभाल रखा है .