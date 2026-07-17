कवर्धा में खाद की कालाबाजारी पर किसानों का प्रदर्शन, बरसते पानी में घेरा कृषि कार्यालय
कवर्धा में किसानों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है. इसके जरिए खाद की कालाबाजारी को रोकने की मांग की गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 17, 2026 at 9:40 PM IST
कवर्धा: जिले में खाद की कमी, नकली उर्वरक और फसल बीमा में गड़बड़ी को लेकर किसानों ने हल्ला बोला है. भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय में बड़ा प्रदर्शन किया. बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में किसान छाता लेकर कृषि विभाग कार्यालय पहुंचे. उसके बाद किसानों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा.
खाद की कमी पर फूटा किसानों का गुस्सा
प्रदर्शन के बाद भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. संघ के जिला अध्यक्ष डोमन चंद्रवंशी ने आरोप लगाया कि जिले में नकली खाद की बिक्री और निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर उर्वरक बेचे जाने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं. उन्होंने सभी खाद दुकानों से नमूने लेकर गुणवत्ता की जांच कराने तथा दोषी पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के लाइसेंस रद्द करने की मांग की.
किसानों ने शासन द्वारा निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने की मांग की. इसके अलावा किसानों ने खाद-बीज और कृषि दवाओं की खरीदी पर अनिवार्य रूप से पक्का बिल देने और निजी कृषि आदान केंद्रों में कृषि विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने की भी मांग उठाई.किसान संघ ने सहायक संचालक कृषि अखिलेश दुबे को हटाने की मांग भी की.
फसल बीमा गड़बड़ी की जांच कराई जाए
ज्ञापन में पिछले खरीफ सीजन में गन्ना फसल का धान के नाम पर कराए गए कथित फसल बीमा में गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई. इसके साथ इस वर्ष केवल धान फसल वाले खसरों का ही बीमा करने की मांग की गई. साथ ही खरीफ और रबी सीजन के पात्र किसानों को लंबित फसल बीमा क्षतिपूर्ति राशि का शीघ्र भुगतान करने की भी मांग उठाई गई. किसानों ने मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.