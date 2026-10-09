श्रीराम भारतीय कला केंद्र की रामलीला में 25 वर्ष बाद फिर दिखेगा शुद्ध शास्त्रीय नृत्य का संगम
ऐतिहासिक नृत्य-नाटिका रामलीला ‘श्री राम’ नए रंग-रूप में मंचन के लिए तैयार,दिखेगा लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और मार्शल आर्ट्स का एक बेहतरीन मेल
Published : October 9, 2026 at 11:27 AM IST
नई दिल्ली: मंडी हाउस स्थित श्रीराम भारतीय कला केंद्र (SBKK) की मशहूर और ऐतिहासिक नृत्य-नाटिका रामलीला ‘श्री राम’ एक बार फिर नए रंग-रूप के साथ मंच पर उतरने के लिए तैयार है. इस साल रामलीला का मंचन 11 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक कॉपरनिकस मार्ग स्थित केंद्र के ओपन एयर थिएटर में रोजाना शाम 6:30 बजे होगा. करीब 70 सालों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की शुरुआत 1957 में केंद्र की संस्थापक स्व. सुमित्रा चरत राम ने की थी. लगभग 2 घंटे 15 मिनट की यह प्रस्तुति गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस पर आधारित है, जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर वनवास, लंका विजय और राज्याभिषेक तक की पूरी कहानी एक ही दिन में दिखाई जाती है.
25 साल बाद दिखेगा वही पुराना रूप
इस बार शो की सबसे खास बात यह है कि करीब 25 सालों के लंबे अंतराल के बाद 'श्री राम' अपने पूरी तरह से पारंपरिक और मूल स्वरूप में वापसी कर रही है. उपाध्यक्ष गौरी कीलिंग, निदेशक जयंत कस्तुआर और कार्यकारी न्यासी मीनाक्षी एस. दास की देखरेख में इस बार फिर से हाथ से बने पारंपरिक सेट, नए कपड़े और पुरानी क्लासिकल लाइटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है. गीतों में भी रामचरितमानस की मूल चौपाइयों को ही वापस शामिल किया गया है.
क्लासिकल, लोक नृत्य और मार्शल आर्ट्स का मेल
मुख्य कोरियोग्राफर शशिधरन नायर और सहायक कोरियोग्राफर राजकुमार शर्मा मिलकर इस नए मंचन की कमान संभाल रहे हैं. मशहूर कोरियोग्राफर शशिधरन नायर ने बताया कि इस प्रस्तुति में दर्शकों को लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और मार्शल आर्ट्स का एक बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा. संगीत, संवाद और अभिनय के माध्यम से पूरी कहानी को एक लय में पिरोया गया है. केंद्र की अध्यक्ष पद्मश्री शोभा दीपक सिंह का बताया कि यह परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है. इस साल हम इसके पुराने विजुअल स्टाइल, संगीत और चौपाइयों से फिर से जुड़ रहे हैं. हमारा मकसद इसकी मूल आत्मा को बनाए रखते हुए आज की पीढ़ी तक रामलीला के संदेश को पहुंचाना है. उन्होंने यह भी बताया कि इस बार पहले दिन के मुख्य अतिथि डॉ. मुरली मनोहर जोशी होंगे.
देश-विदेश में मिला भरपूर प्यार
'श्री राम' की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश और विदेश में इसे अब तक 25 लाख से भी ज्यादा दर्शक देख चुके हैं. दक्षिण-पूर्व एशिया और यूरोप समेत दुनिया के 35 देशों में इसके शो हो चुके है. भारत के कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी इस प्रस्तुति को देख चुके हैं. इतना ही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के दौरान भी केंद्र को इसे पेश करने का खास न्योता मिला था.
टिकट और समापन: इस साल की रामलीला का समापन 1 नवंबर को 'राम राज्य' के दृश्य के साथ होगा.अगर आप भी परिवार के साथ इस खास सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव लेना चाहते हैं, तो इसके टिकट बुक माई शो पर उपलब्ध हैं. ध्यान रखे इस वर्ष टिकट शुल्क में भारी है बदलाव किए गए हैं.
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