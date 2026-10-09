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श्रीराम भारतीय कला केंद्र की रामलीला में 25 वर्ष बाद फिर दिखेगा शुद्ध शास्त्रीय नृत्य का संगम

पुराने और पारंपरिक अंदाज में ‘श्री राम’ का मंच ने ‘श्री राम’ रामलीला ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: मंडी हाउस स्थित श्रीराम भारतीय कला केंद्र (SBKK) की मशहूर और ऐतिहासिक नृत्य-नाटिका रामलीला ‘श्री राम’ एक बार फिर नए रंग-रूप के साथ मंच पर उतरने के लिए तैयार है. इस साल रामलीला का मंचन 11 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक कॉपरनिकस मार्ग स्थित केंद्र के ओपन एयर थिएटर में रोजाना शाम 6:30 बजे होगा. करीब 70 सालों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की शुरुआत 1957 में केंद्र की संस्थापक स्व. सुमित्रा चरत राम ने की थी. लगभग 2 घंटे 15 मिनट की यह प्रस्तुति गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस पर आधारित है, जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर वनवास, लंका विजय और राज्याभिषेक तक की पूरी कहानी एक ही दिन में दिखाई जाती है.

25 साल बाद दिखेगा वही पुराना रूप