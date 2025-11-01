ETV Bharat / state

SIR प्रक्रिया को लेकर बीजेपी ने कार्यकर्ताओं से कहा- मतदाता सूची में नए नाम जुड़वाएं, गलत नाम कटवाएं

मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर हुई चर्चा. ( Photo Credit: BJP Media Cell )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के नए अभियान एसआईआर में अपने लाखों कार्यकर्ताओं को जुट जाने का पैगाम दिया है. पार्टी के प्रदेश भर से आए बड़े नेताओं जिला अध्यक्षों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है कि वह चुनाव आयोग के इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जुट जाने के लिए कहीं और नए नाम जुड़वाने पुराने नाम को सुधरवाने और गलत तरीके से सूची में दर्ज नाम को कटवाने का काम करें. गलत तरीके से सूची में दर्ज नाम हटवाएगी बीजेपी: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता एवं प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में शनिवार को पार्टी के राज्य मुख्यालय, लखनऊ में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक सम्पन्न हुई. यह बैठक दो चरणों में सम्पन्न हुई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों, अभियानों और संगठन की भावी कार्ययोजना पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई. आत्मनिर्भर भारत अभियान पर हुई चर्चा: बैठक में पार्टी के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान', लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर पार्टी के कार्यक्रमों, भारत के राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूर्ण होने पर 7 नवंबर को होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों और मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए आगामी कार्ययोजना तैयार की गई. लखनऊ में हुई बीजेपी की बैठक (Photo Credit: BJP Media Cell) राष्ट्र गीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होंगे: प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण का आंदोलन है. उन्होंने कहा कि आगामी 7 नवंबर को भारत के राष्ट्र गीत ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूर्ण होने पर होने वाले समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को व्यापक स्तर पर आयोजित सहभागिता करनी होगी. वंदे मातरम भारत की आत्मा है: 'वंदे मातरम' केवल गीत नहीं, यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है, जिसने आज़ादी के आंदोलन में करोड़ों लोगों में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित की थी. आज फिर से वही भाव जगाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए. प्रदेश अध्यक्ष ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता 'प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मतदाता सूची में जोड़ने' का संकल्प लेकर अपने बूथों पर सक्रिय हों. मतदाता की सक्रियता से लोकतंत्र मजबूत होता है: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती मतदाता की सक्रियता से होती है और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी सुनिश्चित करें. चौधरी ने सभी पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे संगठनात्मक सुदृढ़ता, जनसंपर्क और सेवा कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें. उन्होंने कहा कि भाजपा का संगठन सेवा और राष्ट्रहित की भावना पर आधारित है. हम सभी को पार्टी की रीति-नीति और जनसेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करना होगा.