यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले- दूसरे दलों में बाहर के लोगों को अध्यक्ष बनने के लिए अगला जन्म लेना होगा

लखनऊ : 'विपक्ष के लिए PDA का असली मतलब 'पारिवारिक दल एलायंस' है. समाजवादी पार्टी सहित पूरा विपक्ष परिवारवाद पर चलता है. अगर इन परिवारों के अलावा किसी को भी अध्यक्ष बनना होगा तो उस व्यक्ति को अगला जन्म लेना होगा. जब वह इस राजनीतिक परिवार में जन्म लेगा तभी वह अध्यक्ष बन सकेगा.

विपक्ष का सभी राज्यों में परिवारवादी दलों से ही गठबंधन है'.

ये बातें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मंगलवार को कही. वे सूबे की कमान मिलने के बाद वह पहली बार मीडिया से मुखातिब थे. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला.

'अखिलेश ने आजम खान को सीएम क्यों नहीं बनाया' : पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए सवाल उठाया कि आजम खान को अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया?, उनका इशारा साफ था कि विपक्ष में परिवार के बाहर किसी को बड़ा मौका नहीं मिलता. कहा कि विपक्ष PDA की बात करता है, लेकिन हकीकत में यह पारिवारिक दल एलायंस ही है.

'संगठन को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे' : प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंकज चौधरी ने अपने अनुभव और कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण की बात की. उन्होंने कहा कि मेरा 35 साल का राजनीतिक अनुभव है. मैं सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलूंगा. कार्यकर्ता मेरे लिए सर्वोपरि हैं. मैं इसी दिशा में काम करूंगा. भाजपा संगठन को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.