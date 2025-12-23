ETV Bharat / state

यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले- दूसरे दलों में बाहर के लोगों को अध्यक्ष बनने के लिए अगला जन्म लेना होगा

सूबे की कमान मिलने के बाद पंकज चौधरी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा- PDA का असली मतलब 'पारिवारिक दल एलायंस'.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने की मीडिया से बातचीत.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने की मीडिया से बातचीत. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 2:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : 'विपक्ष के लिए PDA का असली मतलब 'पारिवारिक दल एलायंस' है. समाजवादी पार्टी सहित पूरा विपक्ष परिवारवाद पर चलता है. अगर इन परिवारों के अलावा किसी को भी अध्यक्ष बनना होगा तो उस व्यक्ति को अगला जन्म लेना होगा. जब वह इस राजनीतिक परिवार में जन्म लेगा तभी वह अध्यक्ष बन सकेगा.
विपक्ष का सभी राज्यों में परिवारवादी दलों से ही गठबंधन है'.

ये बातें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मंगलवार को कही. वे सूबे की कमान मिलने के बाद वह पहली बार मीडिया से मुखातिब थे. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला.

'अखिलेश ने आजम खान को सीएम क्यों नहीं बनाया' : पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए सवाल उठाया कि आजम खान को अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया?, उनका इशारा साफ था कि विपक्ष में परिवार के बाहर किसी को बड़ा मौका नहीं मिलता. कहा कि विपक्ष PDA की बात करता है, लेकिन हकीकत में यह पारिवारिक दल एलायंस ही है.

'संगठन को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे' : प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंकज चौधरी ने अपने अनुभव और कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण की बात की. उन्होंने कहा कि मेरा 35 साल का राजनीतिक अनुभव है. मैं सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलूंगा. कार्यकर्ता मेरे लिए सर्वोपरि हैं. मैं इसी दिशा में काम करूंगा. भाजपा संगठन को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.

पार्टी की ओर से सूबे में होंगे ये 3 कार्यक्रम : पंकज चौधरी ने पार्टी के आगामी 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी दी. पहला कार्यक्रम 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर होगा. इसी दिन से 31 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा. सभी विधानसभाओं में अटल स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. दूसरा कार्यक्रम वीर बाल दिवस का है. इसमें गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की वीरता की कहानी समाज के निचले स्तर तक पहुंचाई जाएगी. स्कूलों में बच्चों को यह इतिहास बताया जाएगा. तीसरा कार्यक्रम चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़ा है.

पंकज चौधरी ने कहा कि सभी कार्यकर्ता चुनाव आयोग का पूरा सहयोग करेंगे. मतदाता सूची को सही बनाने में भाजपा सक्रिय भूमिका निभाएगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित, सह मीडिया प्रभारी हिमांशु दुबे और प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह मौजूद रहे. पंकज चौधरी की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर हमलावर रुख अपनाते हुए पार्टी की योजनाओं को स्पष्ट किया.

यह भी पढ़ें : यूपी के नए BJP चीफ की ताजपोशी; पंकज चौधरी बोले- मुझे रूल नहीं करना है, रोल अदा करना है, सभी को साथ लेकर चलना है


TAGGED:

PANKAJ CHAUDHARY VS SAMAJWADI PARTY
UP BJP POLITICS
PANKAJ FIRST PRESS CONFERENCE
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी
STATE PRESIDENT PANKAJ CHAUDHARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.