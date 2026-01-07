ETV Bharat / state

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहुंचे बनारस, करेंगे पीएम के संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं संग संवाद

बनारस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बुधवार को पहली बार वाराणसी आने पर भव्य स्वागत हुआ. कैथी से लेकर सर्किट हाउस तक पूरे यात्रा मार्ग पर भाजपा जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शंखनाद, डमरू, ढोल-नगाड़ों, पुष्पवर्षा और हर-हर महादेव के उद्घोष के साथ प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया. काशी की गलियों और चौराहों पर उमड़ा उत्साह इस स्वागत को यादगार बना गया. खास यह कि कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ. पंकज चौधरी बुधवार को काशी पहुंचे. (Photo Credit: ETV Bharat) रास्तों को पार्टी के झंडों से सजाया गया: स्वागत कार्यक्रम के दौरान ठंड, समय और दूरी की कोई परवाह किए बिना कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और जोश संगठन की ताकत को दर्शाता रहा. काशी में हुआ भव्य स्वागत न केवल प्रदेश अध्यक्ष के प्रति सम्मान का प्रतीक बना, बल्कि यह भी संदेश दे गया कि भाजपा कार्यकर्ता हर परिस्थिति में संगठन के साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं. प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत को लेकर पूरे मार्ग को पार्टी के झंडों और पताकाओं से सजाया गया था.