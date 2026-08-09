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BJP सरकार को साढ़े चार साल बाद याद आया संकल्प; बुजुर्ग महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा निभाया

BJP सरकार को साढ़े चार साल बाद याद आया संकल्प. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: प्रदेश की भाजपा सरकार का पहला कार्यकाल 2022 में समाप्त हुआ. इसके बाद चुनावी मैदान में उतरने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र तैयार किया था. इसमें जनता से कई लोक लुभावन वादे किए थे. उन्हीं में से एक वादा था कि सत्ता में वापस आने पर 60 साल से ऊपर की बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सौगात देंगे. साल 2022 में दूसरी बार भाजपा की सत्ता में वापसी हुई. कार्यकाल के साढ़े चार साल बीत गए. तब जाकर भाजपा को वह संकल्प याद आया है. ताकि जनता के बीच जाने से पहले यह वादा पूरा कर दिया जाए. ऐसे में अनुपूरक बजट में 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात देने पर मुहर लगी है. उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने ETV भारत को बताया कि प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही है. उनके लिए योजनाएं बना रही है. BJP सरकार को साढ़े चार साल बाद याद आया संकल्प. (Video Credit: ETV Bharat) रोडवेज बसों में बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात मिले, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया है. जब बजट मिल ही गया है, तो फिर महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात देने में किसी तरह की कोई समस्या आड़े नहीं आएगी. कुछ दिनों के अंदर बुजुर्ग महिलाओं को फ्री बस यात्रा से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. UPSRTC की बसों से हर रोज 16 लाख के करीब यात्री सफर करते हैं. कुल यात्रियों में से करीब 15 फीसद महिलाएं होती हैं. संख्या के लिहाज से देखा जाए तो यह आंकड़ा ढाई लाख से कुछ ज्यादा का होता है. वहीं, रोडवेज बसों में बुजुर्ग महिलाओं के सफर करने की बात की जाए तो करीब 6 फीसदी बुजुर्ग महिलाएं हर रोज बसों से सफर करती हैं. कुल यात्रियों की संख्या के लिहाज से यह आंकड़ा एक लाख 10 हजार से ज्यादा हो सकता है.