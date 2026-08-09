BJP सरकार को साढ़े चार साल बाद याद आया संकल्प; बुजुर्ग महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा निभाया
कुछ दिनों के अंदर बुजुर्ग महिलाओं को फ्री बस यात्रा से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 8:52 AM IST
लखनऊ: प्रदेश की भाजपा सरकार का पहला कार्यकाल 2022 में समाप्त हुआ. इसके बाद चुनावी मैदान में उतरने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र तैयार किया था. इसमें जनता से कई लोक लुभावन वादे किए थे. उन्हीं में से एक वादा था कि सत्ता में वापस आने पर 60 साल से ऊपर की बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सौगात देंगे.
साल 2022 में दूसरी बार भाजपा की सत्ता में वापसी हुई. कार्यकाल के साढ़े चार साल बीत गए. तब जाकर भाजपा को वह संकल्प याद आया है. ताकि जनता के बीच जाने से पहले यह वादा पूरा कर दिया जाए. ऐसे में अनुपूरक बजट में 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात देने पर मुहर लगी है.
उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने ETV भारत को बताया कि प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही है. उनके लिए योजनाएं बना रही है.
रोडवेज बसों में बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात मिले, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया है. जब बजट मिल ही गया है, तो फिर महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात देने में किसी तरह की कोई समस्या आड़े नहीं आएगी.
कुछ दिनों के अंदर बुजुर्ग महिलाओं को फ्री बस यात्रा से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. UPSRTC की बसों से हर रोज 16 लाख के करीब यात्री सफर करते हैं. कुल यात्रियों में से करीब 15 फीसद महिलाएं होती हैं.
संख्या के लिहाज से देखा जाए तो यह आंकड़ा ढाई लाख से कुछ ज्यादा का होता है. वहीं, रोडवेज बसों में बुजुर्ग महिलाओं के सफर करने की बात की जाए तो करीब 6 फीसदी बुजुर्ग महिलाएं हर रोज बसों से सफर करती हैं. कुल यात्रियों की संख्या के लिहाज से यह आंकड़ा एक लाख 10 हजार से ज्यादा हो सकता है.
अनुपूरक बजट में सीनियर सिटीजन महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दिए जाने के लिए बजट जारी होने के बाद अब परिवहन निगम के अधिकारी वास्तविक आंकड़ा तैयार कर रहे हैं कि रोजाना कितनी बुजुर्ग महिलाएं बस से सफर कर रही हैं. उन पर हर महीने कितना खर्च आएगा.
UPSRTC के अधिकारी बताते हैं कि बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा कराने से परिवहन निगम को हानि नहीं, बल्कि लाभ होगा. ऐसी महिलाएं अकेले यात्रा नहीं करतीं, उनके साथ एक यात्री जरूर आएगा और उसका किराया उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को मिलेगा.
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक और प्रवक्ता अमरनाथ सहाय ने बताया कि प्रतिदिन एक लाख के करीब बुजुर्ग महिलाएं रोडवेज बस से यात्रा करती हैं. अगर रोजाना का औसत खर्च निकल जाए तो 90 लाख के करीब होता है.
ऐसे में सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट में जो धनराशि परिवहन निगम को उपलब्ध कराई जा रही है, उससे बुजुर्ग महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा कराना आसान होगा.
वह बताते हैं कि साल 2022 में शासन को जो आंकड़ा भेजा गया था, उसमें बुजुर्ग महिलाओं के रोजाना बस से यात्रा करने की संख्या 85000 थी, लेकिन अब रोडवेज बस बेड़े में नई बसें जुड़ गई हैं. अब यह आंकड़ा एक लाख तक हो सकता है. नए सिरे से डाटा तैयार किया जा रहा है.
योगी आदित्यनाथ सरकार हर साल रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांधने के लिए बहनों को मुफ्त यात्रा की सौगात देती है. पिछले साल दो दिन तक बसों से फ्री सफर की सुविधा दी गई थी. परिवहन मंत्री ने बताया कि इस बार भी रक्षाबंधन पर पर बहनों को फ्री यात्रा की सुविधा जरूर दी जाएगी.
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