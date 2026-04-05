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स्थापना दिवस आज: उत्तर प्रदेश में भाजपा का अब तक का सफर; जानिये कब किसे मिली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी?

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था. देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि "अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा". भारतीय जनता पार्टी की जब-जब केंद्र में सरकार बनी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था.

उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफर! (Video credit: ETV Bharat)





"जनता का भरपूर आशीर्वाद और प्यार मिला" : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जन आकांक्षाओं की पार्टी है, राष्ट्रवाद की पार्टी है, लोगों की सेवा की पार्टी है, उम्मीदों की पार्टी है. उन्होंने कहा कि जब से हमने यात्रा शुरू की है, देश में भी उत्तर प्रदेश में भी जनता का भरपूर आशीर्वाद और प्यार मिला है. खासकर 2014 के बाद से और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से जिस तरह की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है.

प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल (Photo credit: ETV Bharat)

"जनता तीसरी बार बी भाजपा को सेवा का मौका देगी" : उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि लंबे अरसे बाद कि उत्तर प्रदेश में लगातार दो बार जनता ने किसी पार्टी को आशीर्वाद दिया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि जनता तीसरी बार और उसके बाद भी लगातार भाजपा को अपनी सेवा का मौका देगी.

यूपी भाजपा (Photo credit: ETV Bharat)

"भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा" : उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है. एक विचार को आगे लेकर बढ़ने वाली पार्टी है. विचार है राष्ट्र का परम वैभव, जनता की सेवा. उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग कुछ देर के लिये अलग राह पर चले जाएं, लेकिन वह पुन: वह राष्ट्र भावना के साथ जुड़कर, राष्ट्रवाद के साथ जुड़कर जनता की सेवा करते हैं और आगे बढ़ते हैं.

प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल (Photo credit: ETV Bharat)





6 अप्रैल 1980 को हुई थी पार्टी की स्थापना : भारतीय जनता पार्टी अपना 47वां स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाने जा रही है. पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी. उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इन 46 वर्षों में राजनीतिक सफर में कई उतार-चढ़ाव देखे. सबसे बड़ा उदाहरण 2014 का है, जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त सीटें मिलीं और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में ऐतिहासिक बहुमत मिला था.

फाइल फोटो (Photo credit: ETV Bharat)

मिली जानकारी के मुताबिक, पार्टी ने 2017 में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 2022 में सत्ता बरकरार रखी. 1980 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केवल 11 सीटें जीतीं थीं. उस समय कांग्रेस की मजबूत पकड़ थी. उसके बाद 1980 के दशक में पार्टी धीरे-धीरे अपनी जगह बनाती रही.

प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल (Photo credit: ETV Bharat)

1989 के चुनाव में सीटों में सुधार हुआ, लेकिन 1991 में राम मंदिर आंदोलन के प्रभाव से बीजेपी ने 221 सीटें जीतकर पहली बार बड़े पैमाने पर सफलता हासिल की. 1990 के दशक में पार्टी ने कई बार सरकार बनाने में भूमिका निभाई, लेकिन अस्थिर गठबंधनों और आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा.

1993 और 1996 के चुनावों में अच्छी संख्या में सीटें आईं, पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला. 2002 के बाद पार्टी का प्रदर्शन गिरा. 2007 और 2012 के चुनावों में सीटें काफी कम हो गईं, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी क्षेत्रीय ताकतें उभरीं. 2017 का चुनाव बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.