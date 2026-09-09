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साहित्य का वह 'ध्रुव तारा' जिन्होंने खड़ी बोली को जन्म दिया; आधुनिक हिंदी की नींव रखी, नाटकों से समाज और सत्ता को झकझोरा

हिंदी साहित्य का वह 'ध्रुव तारा' जिन्होंने खड़ी बोली को जन्म दिया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

साहित्यकारों के लिए तो यह तीर्थ स्थल है. लोग कहते हैं कि जिस तरीके से हम यहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं, उसी तरह हम इसे तीर्थ के रूप में भी देखते हैं. इस आवास में आज भी उनका दीवान खाना है. उनकी पालकी मौजूद है, जो उनकी यादों को संजोकर रखती है.

उन्होंने बताया कि इस घर को भारतेंदु बाबू के परदादा बाबू फतेहचंद जब मुर्शिदाबाद से यहां आए तब यानी 1789 में खरीदा था. अभी तक यह मकान इसी स्वरूप में यहां मौजूद है. आज भी उनकी थाती, उनके जीवन के अनकहे किस्से यहां आने वाले लोगों के लिए मौजूद है.

काशी में संरक्षित हैं यादें: वाराणसी के चौखंभा स्थित उनके पैतृक आवास में आज भी उनकी कलम, उनका इत्रदान, उनके जीवन से जुड़ी विरासतें वैसे हीं मौजूद हैं, जैसे वह प्रयोग करते थे. भारतेंदु जी की 5वीं पीढ़ी इनका का संरक्षण कर रही है.

वाराणसी में भारतेंदु जी का जन्म हुआ था. (Photo Credit: ETV Bharat)

हम सबने कोशिश किया है कि भारतेंदु बाबू की विरासत को उसी स्वरूप में रखा जाए. बहुत सारे विचार आते हैं कितना पुराना घर है लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से हम लोग इसको संजोए हुए हैं.

खड़ी बोली के जनक भारतेंदु बाबू: भारतेंदु हरिश्चंद्र के परिवार की 5वीं पीढ़ी के प्रपौत्र दीपेश चंद्र चौधरी कहते हैं कि हिंदी तिथि के मुताबिक, ऋषि पंचमी को उनका जन्म दिवस मानाया जाता है. अंग्रेजी तिथि से यह 9 सितंबर को मानाते हैं. उन्होंने बताया कि हमारे घर में परंपरा चली आई है.

यदि वह किसी को दुखी और परेशान देखते थे तो उन्हें अपने कपड़े तक उतारकर दे देते थे. उन्होंने कभी लोगों में भेदभाव नहीं किया. उनके जीवन की कई ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो उनकी जीवनशैली में बनारसी अल्हड़पन को बयां करती हैं.

गरीबों के प्रति समर्पण का भाव: भारतेंदु हरिश्चंद्र का आवास वाराणसी के चौखंबा इलाके में है. उनका मूल राम हरिश्चंद्र था. बाद में उन्हें भारतेंदु की उपाधि दी गई. वह एक धनाढ्य परिवार से थे, लेकिन साहित्य की सेवा करना और गरीबों के प्रति उनका प्रेम ऐसा था कि उन्होंने अपना सब कुछ उन पर लुटा दिया.

34 वर्ष का ओजस्वी जीवन: युवावस्था के मात्र 10 वर्षों में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य, समाज और राष्ट्र के लिए जो किया, वैसा उदाहरण कहीं और देखने को नहीं मिलता. अप्रतिम प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान की वजह से ही आधुनिक हिंदी साहित्य को 'भारतेंदु युग' के नाम से जाना जाता है. काशी में आज भी उनकी स्मृतियां, उनके जीवन की थाती और अनकहे किस्से संरक्षित हैं.

भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती पर प्रतिमा तिवारी की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में 09 सितंबर 1850 को हुआ था. उनका निधन 06 जनवरी 1885 तो मात्र 34 वर्ष की आयु में हो गया था. आज उनकी 176वीं जयंती है.

वाराणसी: भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम जहन में आते हीं, खड़ी बोली की शब्दावलियां रील की तरह आंखों से गुजरने लगती हैं. आज हम जिस आधुनिक हिंदी भाषा में IA तक के नए मानक गढ़ रहे हैं, उसके जन्मदाता कोई और नहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र थे. हिंदी साहित्य को आधुनिक बनाने का काम हो, या फिर अपनी कलम से कहानियां रचकर समाज और सत्ता को आईना दिखाना हो? बखूबी यह काम मात्र 34 वर्ष की उम्र में करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे.

यदि आप इस घर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर एक पालकी और तामझाम नजर आएगा. यह पालकी भारतेंदु बाबू की मां की है, जब वह विदा होकर यहां आईं थीं. तब से यह पालकी इस परिवार का हिस्सा है.

भारतेंदु जी की 5वीं पीढ़ी के दीपेश चंद्र चौधरी. (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि जब भी परिवार में नई बहू आती है तो उसे इस पालकी में बैठाकर स्वागत किया जाता है. यह उम्मीद रखी जाती है कि फिर कोई भारतेंदु इस परिवार में जन्म लेंगे. उसके साथ ही जो तामझाम यहां नजर आ रहा होगा, यह पुरुषों के लिए है. इसमें भारतेंदु बाबू बैठकर की भ्रमण करते थे.

आज भी उनके घर में उनकी कलम है. यहां पर उनकी कलमदानी मौजूद है, जिसमें हाथी के दांत की उनकी कलम है. उनको इत्र का बहुत शौक था तो इसलिए इत्रदानी भी है. उनके हाथों से लिखे हुए कुछ दस्तावेज मौजूद हैं.

भारतेंदु हरिश्चंद्र की तस्वीर. (Photo Credit: ETV Bharat)

साहित्य का तीर्थस्थल: भारत सरकार द्वारा जारी किया गया डाक टिकट भी मौजूद है. उन्होंने बताया कि बहुत सारी उनकी विरासत को भारत कला भवन को दे दिया गया है. उन्होंने बताया कि यहां आकर लोग इस स्थान को उस भाव से देखते हैं, जैसे कोई ठाकुरजी के चरणों को छू रहा है.

इसलिए हम लोगों का दायित्व इसे सुरक्षित रखने का और बढ़ जाता है. उन्होंने बताया कि भारतेंदु बाबू के जीवन की बात कर लें तो उनके जीवन की कई ऐसी कहानियां हैं, जो न सिर्फ दिलचस्प हैं बल्कि प्रेरणादाई हैं.

साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत: उन्होंने बताया कि शिक्षा को लेकर उन्होंने बड़ा कदम उठाया था. उस जमाने में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की थी. वर्तमान दौर में जिस प्राथमिक शिक्षा की बात सरकार कर रही है और विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था कर रही है.

यह उन्होंने उसी समय शुरु कर दी थी, जब अंग्रेजी शासनकाल में शिक्षा बहुत महंगी थी. उन्होंने बताया कि जब वह बंगाल से वापस लौटे थे तो देखा कि यहां पर शिक्षा महंगी होने के कारण जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वह पढ़ाई से वंचित हैं.

ऐसे में उन्होंने पांच बच्चों के साथ चौखंबा में एक विद्यालय की शुरुआत की. उन्होंने बताया कि यहां पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी किताब से लेकर के भोजन, ड्रेस, स्कूल बैग सभी व्यवस्थाएं फ्री मिलती थीं.

भारतेंदु जी की कलमदानी. (Photo Credit: ETV Bharat)

धीरे-धीरे इस विद्यालय का कारवां बढ़ता गया. वर्तमान में हरिशचंद्र कॉलेज के रूप में यह मौजूद है. यहां 10000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि जिस वर्ष भारतेंदु बाबू गोलोकवासी हुए, उसी वर्ष उनको सितार-ए-हिंद की उपाधि मिली. विश्वविद्यालय का नाम हरिशचंद्र कॉलेज के रूप में रखा गया.

भारतेंदु जी का जीवन: वह बताते हैं कि भारतेंदु बाबू के जीवन की बात करें तो उनके जीवन में बनारस का अल्हड़पन नजर आता था. उनको बेहद रईस कहते थे. बनारस में रईस का तात्पर्य पैसे से नहीं बल्कि जिंदादिली से होता है. इसमें भारतेंदु बाबू का कोई जवाब नहीं था.

इत्र की पुरानी शीशियां. (Photo Credit: ETV Bharat)

इत्र के जलाए दीये: उनके जीवन का इत्र वाला किस्सा है, जो बेहद मशहूर है. हुआ यूं कि एक दिन इत्र बेचने वाला आया और उसने भारतेंदु बाबू को इत्र दिखाया. उन्होंने सारा इत्र अपने सर पर गिरा लिया और कहा कि उस इत्र में कोई विशेष बात नहीं है. इस दौरान इत्र बेचने वाला हैरान हो गया.

उसने कहा कि इतना महंगा इत्र सिर पर गिरा दिया. इसके बाद भारतेंदु बाबू ने इत्र बेचने वाले से और बेहतर लाने को कहा. वह फिर से दूसरा इत्र लेकर आया, जिसे पूरा उन्होंने खरीद लिया.

कुछ दिन बाद जब वापस से वही इत्र बेचने आया तो उनके महाजन ने इत्र वाले से कहा कि तुम्हें बहुत दिनों से भारतेंदु बाबू ढूंढ रहे थे. इत्र खत्म हो गया है. इस पर इत्र बेचने वाला भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ.

उसने कहा कि इतना सारा इत्र इतनी जल्दी खत्म हो जाए यह कैसे संभव है, तो उन्होंने बताया कि दीपावली में उस इत्र के दीए जल गए. उन्होंने दीपावली में इत्र के दिए जलवा दिए थे क्योंकि उसमें चंदन का तेल होता है और उससे दीपक जल जाता है.

भारतेंदु जी का पैतृक आवास. (Photo Credit: ETV Bharat)

काशी में होली के बुढ़वा मंगल की शुरुआत: होली को लेकर के भी भारतेंदु जी से जुड़ा किस्सा है. उस समय यहां की नालियों से बहुत बदबू आती थी, लेकिन होली के दिन का ऐसा समय था, जिस दिन नालियों से खुशबू निकलती थी.

इसके पीछे की कहानी यह थी कि भारतेंदु बाबू सभी रंगों को फूलों के जरिए बनवाते थे. उनमें इत्र, गुलाब जल का प्रयोग होता था. उसे नालियों में बहा दिया जाता था, जिस वजह से यह पूरा क्षेत्र अलग-अलग सुगंधों से सुगंधित रहता था.

वह कहते हैं कि बनारस में बुढ़वा मंगल को शुरू करने वाले भी भारतेंदु बाबू हैं. उस समय गंगा में बजरों पर बुढ़वा मंगल की महफिल सजती थी, जहां पर काशी की फनकाराएं गीत गाती थीं.

उस दौरान गंगा में सभी रईस लोगों के अपने अलग-अलग बजरे होते थे, जिसे अपने-अपने तरीके से सभी लोग खूबसूरती से सजाते थे. उसमें भारतेंदु बाबू का बजरा सबसे सुंदर होता था, क्योंकि वह पूरे प्राकृतिक स्वरूप में उसे तैयार करते थे.

भारत सरकार द्वारा जारी डाक टिकट. (Photo Credit: ETV Bharat)

मौसम के हिसाब से होती थी उनकी दिनचर्या: वह बताते हैं कि भारतेंदु बाबू धर्म-कर्म में बहुत भरोसा रखते थे. मौसम के अनुसार उनकी दिनचर्या होती थी. खासकर, कार्तिक महीने में वह पूरे महीने गंगा स्नान करते थे. इसके बाद घर आकर के माधवजी की सेवा करते थे. स्नान वह ब्रह्म मुहूर्त में करते थे.

इसके बाद फिर अपने दीवान खाने में बैठकर के हिंदी साहित्य का काम करते थे. दोपहर में उनके कुछ जानने वाले लोग आते थे, जहां वह हंसी मजाक करते. इसके बाद फिर अपनी साहित्य साधना में लग जाते थे. रात में गीत संगीत की महफिल सजती थी और सभी लोग हिस्सेदारी करते थे.

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