ETV Bharat / state

बड़ी खबर : 3 बेटियों के साथ जान देने की कोशिश, मां की मौत, बच्चियों की हालत चिंताजनक

डीग जिले की रहने वाली मधु (28 वर्ष) ने रविवार देर रात अपनी बेटियों शालिनी (7 वर्ष), नेहा (4 वर्ष) और पारुल (2 वर्ष) के साथ जान देने की कोशिश करने के बाद परिजन तीनों बच्चियों और उसकी मां को डीग के स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चारों को भरतपुर रेफर कर दिया गया.

भरतपुर/डीग: राजस्थान के डीग जिला मुख्यालय से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है. आर्थिक तंगी और जीवन के बढ़ते बोझ से टूट चुकी एक मां ने अपनी तीन मासूम बेटियों के साथ जान देने की कोशिश की. इस दर्दनाक घटना में मां की मौत हो गई, जबकि तीनों बच्चियां जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही हैं.

जनाना अस्पताल के शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉ. हिमांशु गोयल ने बताया कि 29 दिसंबर की रात करीब 2:15 बजे तीनों बच्चियों को अस्पताल लाया गया था, जिन्हें पीआईसीयू में भर्ती किया गया. परिजनों ने डॉक्टरों को बताया कि मां ने बच्चियों के साथ जान देने की कोशिश की. डॉ. गोयल के अनुसार, तीनों बच्चियों की हालत अत्यंत गंभीर थी, लेकिन तत्काल और सतत उपचार से नेहा और पारुल की स्थिति में कुछ सुधार देखा गया है. शालिनी की हालत अब भी नाज़ुक बनी हुई है और चिकित्सकीय टीम लगातार निगरानी कर रही है.

पढ़ें : प्रेमी युगल ने दी जान, सामने आई हैरान करने वाली वजह

थाना डीग कोतवाली के एएसआई गोविंद सिंह ने बताया कि रविवार रात करीब 9 बजे डीग निवासी महिला मधु ने अपने तीन बच्चों के साथ जान देने की कोशिश की. हालत बिगड़ने पर परिजन सभी को डीग के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने महिला और बच्चों को भरतपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया.

भरतपुर पहुंचने पर तीनों बच्चियों को जनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि महिला का उपचार जारी रहा. उपचार के दौरान सोमवार शाम महिला की मौत हो गई. एएसआई गोविंद सिंह ने बताया कि महिला के पति की एक माह पूर्व 29 नवंबर को मौत हो गई थी, जिसके बाद से वह मानसिक रूप से व्यथित चल रही थी. इसी मानसिक आघात के चलते उसने यह कदम उठाया. पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है.