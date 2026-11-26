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भरत तिवारी की मां आशा देवी ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, इस दिन से करेंगी भूख हड़ताल

भरत तिवारी की मां आशा देवी ( (ETV Bharat) )

भोजपुर: भारत तिवारी एनकाउंटर मामले में पांच महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद न्याय नहीं मिलने से नाराज परिजनों ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. भारत तिवारी (मृतक) की मां आशा देवी ने सरकार को आज यानी 26 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है और कहा कि अगर इस अवधि तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 27 नवंबर से भूख हड़ताल शुरू करेंगी.

27 नवंबर से भूख हड़ताल