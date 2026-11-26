भरत तिवारी की मां आशा देवी ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, इस दिन से करेंगी भूख हड़ताल
Bharat Tiwari Encounter Case: भारत तिवारी एनकाउंटर मामले में मां आशा देवी ने सरकार को भूख हड़ताल की चेतावनी दी है.-रिपोर्ट-आलोक भारती
Published : November 26, 2026 at 2:09 PM IST
भोजपुर: भारत तिवारी एनकाउंटर मामले में पांच महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद न्याय नहीं मिलने से नाराज परिजनों ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. भारत तिवारी (मृतक) की मां आशा देवी ने सरकार को आज यानी 26 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है और कहा कि अगर इस अवधि तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 27 नवंबर से भूख हड़ताल शुरू करेंगी.
27 नवंबर से भूख हड़ताल
भारत तिवारी (मृतक) की मां आशा देवी ने समाज के सभी वर्गों से 27 नवंबर को अपने गांव बिलौटी पहुंचकर आंदोलन में शामिल होने की सहयोग करने की अपील की है. इस संबंध में भारत तिवारी (मृतक) के भाई चंदन तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है.
न्याय के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष
वीडियो में आशा देवी ने कहा कि बेटे को न्याय दिलाने के लिए उनका संघर्ष आखिरी सांस तक जारी रहेगा. प्रस्तावित भूख हड़ताल में उनके साथ भारत के भाई चंदन तिवारी, भाभी सुमन देवी और परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल होंगे. परिवार को समर्थकों का भी साथ मिलने की बात कही गई है.
''बेटे की मौत के बाद परिवार को कई आश्वासन दिए गए थे, लेकिन अब तक उन पर अमल नहीं हुआ. पांच महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी परिवार न्याय के लिए भटक रहा है''. - आशा देवी, भारत तिवारी की मां
आशा देवी ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल
भारत तिवारी (मृतक) की मां आशा देवी ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में अब तक केवल एसटीएफ के सिपाही अक्षय की गिरफ्तारी हुई है, जबकि घटना में शामिल अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. परिजनों ने मामले में शामिल सभी आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी, पूरे प्रकरण की एसआईटी से निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है.
आत्मदाह की दी चेतावनी
आशा देवी ने कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर अपनी फरियाद रखेंगी. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अगर वहां से भी न्याय नहीं मिला तो वह आत्मदाह कर लेंगी.
'मेरी हार तो पूरे बिहार और देश की हार'
आशा देवी ने आगे कहा कि भारत तिवारी ने समाज के लिए अपनी जान दी है. ऐसे में यह लड़ाई सिर्फ उनके परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है. अगर मैं हारी तो सिर्फ मैं नहीं हारूंगी, बल्कि पूरा बिहार और पूरा देश हारेगा.
17 जून को भरत तिवारी की हुई मौत
ये मामला 17 जून 2026 का है. भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौती गांव में ये एनकाउंटर हुआ था, जिसमें भरत तिवारी की मौत हो गई थी. परिजनों का आरोप है कि हथियार फेंकने के बाद पुलिस ने भरत को गोली मारी. मामले को लेकर काफी विवाद हुआ था.
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