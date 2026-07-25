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'इसमें मुख्यमंत्री का हाथ है..' भरत तिवारी की मां के आरोप पर सम्राट चौधरी ने क्या कहा जानें

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भरत तिवारी का परिवार मिला. मुलाकात के बाद सीएम ने SDO और DSP पर बड़ा एक्शन लिया. पढ़ें..

Bharat Tiwari family met CM
सम्राट चौधरी से मिला भरत तिवारी का परिवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 25, 2026 at 7:02 PM IST

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भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले का चर्चित भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ प्रकरण में शुक्रवार को उस समय नया मोड़ आया, जब मृतक के परिजनों ने पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान परिवार के सदस्यों ने पूरे मामले में अपना पक्ष रखते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग दोहराई.

सम्राट चौधरी से मिला भरत भूषण का परिवार: मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में मृतक की मां आशा देवी, बहन रूबी पांडेय, भाभी सुमन तिवारी सहित अन्य परिजन शामिल थे. मृतक भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने मुख्यमंत्री की ओर से मिले आश्वासन के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की है. उन्होंने केवल इतना कहा कि परिवार ने अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है.

सम्राट चौधरी से मिला भरत भूषण का परिवार (ETV Bharat)

भरत तिवारी की मां ने कहा, हमने मुख्यमंत्री से कहा कि एसडीएम और डीएसपी ने कहा कि इसमें मुख्यमंत्री का हाथ है. इसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया था. उन्हें जानकारी मिली कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी. उन्होंने अधिकारियों से पहले उसका इलाज कराने की बात कही थी, लेकिन कुछ देर बाद सूचना मिली कि उसे गोली मार दी गई.

Bharat Tiwari family met CM
सम्राट चौधरी ने लिया बड़ा एक्शन (ETV Bharat)

"मुख्यमंत्री ने सभी दोषियों के नाम बताने की मांग की है और उम्मीद है कि सभी आरोपियों को सजा मिलेगी. हमें मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है. हमें उम्मीद है कि सभी दोषी जेल जाएंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी."- आशा देवी, भरत भूषण की मां

एसटीएफ के जवान के संबंध में पूछे गए सवाल पर मां ने कहा कि उनके बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है. उन्होंने बताया कि संबंधित जवान पुलिस लाइन भेज दिए गए हैं और उन्हें निलंबित कर दिया गया है.

मुलाकात के बाद बड़ा एक्शन: वहीं परिवार की ओर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग दोहराई गई. हालांकि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद सरकार ने जगदीशपुर एसडीओ संजीत कुमार को पद से हटा दिया. साथ ही, कथित मुठभेड़ कांड में शामिल डीएसपी राजेश कुमार शर्मा की वर्तमान तैनाती को रद्द करते हुए वेटिंग फोर पोस्टिंग कर दिया गया है.

17 जून को हुई थी घटना: 17 जून 2026 को शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी की पुलिस एवं एसटीएफ की कार्रवाई में मौत हुई थी. इस घटना के बाद से परिजन लगातार इसे फर्जी मुठभेड़ बताते हुए न्यायिक जांच और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

Bharat Tiwari family met CM
सम्राट चौधरी ने लिया बड़ा एक्शन (ETV Bharat)

सम्राट चौधरी ने कही ये बात: मामले को लेकर बिहार सहित देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन भी हुए थे. हाल के दिनों में इस प्रकरण की जांच और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर भी चर्चाएं तेज हुई हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री और पीड़ित परिवार के बीच हुई यह मुलाकात मामले के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. वहीं सीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट में परिवार से मुलाकात की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, 'स्वर्गीय भरत तिवारी जी के परिवार को न्याय मिलेगा.'

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