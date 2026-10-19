'हाथ में पिस्टल, चौकी पर लेटे-लेटे दारोगा से बात..' भरत तिवारी एनकाउंटर की थीम पर सजा दुर्गा पंडाल
बक्सर के जासो रोड पर भरत तिवारी एनकाउंटर और बाढ़ त्रासदी की थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया. रिपोर्ट- उमेश पांडेय
Published : October 19, 2026 at 8:30 AM IST
बक्सर : बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर की घटना और बाढ़ पीड़ितों की परेशानी को बक्सर के जासो रोड स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में अनूठे अंदाज में दर्शाया गया है. करीब 8.75 लाख रुपये की लागत से तैयार इस पंडाल में मूर्तियों और दृश्यों के जरिए दो अलग-अलग विषयों को जगह दी गई है.
भरत तिवारी एनकाउंटर और बक्सर बाढ़ त्रासदी
बक्सर के दुर्गा पूजा पंडाल में एक ओर भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुए पुलिस एनकाउंटर से जुड़े दृश्य हैं, तो दूसरी ओर बाढ़ में घिरे घरों, डूबे स्कूलों और पानी के बीच जिंदगी गुजारने की मजबूरी को दिखाया गया है. पंडाल का मुख्य द्वार 'भरतपुर' नाम से तैयार किया गया है.
पांच महीने बाद भी चर्चा में है भरत तिवारी एनकाउंटर
17 जून 2026 को भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर के दौरान भरत भूषण तिवारी को पांच गोलियां लगी थीं. इलाज के दौरान पटना के पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई थी. घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे और मामला न्यायिक जांच तक पहुंचा. घटना के करीब पांच महीने बाद भी यह मामला चर्चा में बना हुआ है.
दुर्गा पूजा पंडाल की थीम में भरत तिवारी से जुड़ी घटना
इसी घटनाक्रम को जासो दुर्गा पूजा समिति ने अपने पंडाल की थीम में शामिल किया है. समिति का कहना है कि इस घटना को लोग धीरे-धीरे भूलते जा रहे थे. इसलिए पंडाल के माध्यम से इसे लोगों की स्मृति में बनाए रखने का प्रयास किया गया है. समिति के सदस्य प्रशांत शर्मा के मुताबिक, भरत तिवारी से जुड़ी घटना को पंडाल में दिखाने का विचार इसी उद्देश्य से आया था कि लोग इस घटनाक्रम के बारे में जान सकें और इसे याद रखें.
पंडाल का पहला नजारा : सिर पर पुआल, हाथ में चप्पल और पानी में साइकिल
पंडाल के एक हिस्से में बाढ़ प्रभावित इलाकों की दुर्दशा दिखाई गई है. यहां घरों और झोपड़ियों को पानी से घिरा हुआ दिखाया गया है. स्कूल के डूबने का दृश्य भी बनाया गया है. इन दृश्यों के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि बाढ़ आने पर लोगों के सामने केवल घर और सामान बचाने की चुनौती नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है.
एक दृश्य में महिला सिर पर पुआल लेकर पानी के बीच से गुजरती नजर आती है. दूसरे दृश्य में एक व्यक्ति हाथ में चप्पल लेकर पानी पार करता दिखाई देता है. वहीं, एक व्यक्ति अपनी साइकिल उठाकर पानी से निकलने की कोशिश करता नजर आता है.
इसके अलावा एक बच्चे को शिक्षक के साथ पानी के बीच से स्कूल जाते हुए दिखाया गया है. यह दृश्य बाढ़ के दौरान बच्चों की पढ़ाई जारी रखने की मुश्किलों को सामने लाता है. पंडाल में इन दृश्यों के माध्यम से बाढ़ प्रभावित परिवारों की उन परेशानियों को दर्शाया गया है, जिनसे उन्हें पानी से घिरे रास्तों के बीच रोजाना जूझना पड़ता है.
दूसरा नजारा: चौकी पर पिस्टल लिए भरत तिवारी, सामने पुलिस और मां
पंडाल के दूसरे हिस्से में भरत तिवारी से जुड़ी घटना को अलग-अलग दृश्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है. एक दृश्य में भरत तिवारी को चौकी पर लेटे हुए दिखाया गया है. उनके हाथ में पिस्टल दिखाई गई है. पैरों की तरफ पुलिसकर्मी खड़े हैं, जो उन्हें समझाते हुए नजर आते हैं. वहीं, सिर की तरफ उनकी मां हाथ जोड़कर खड़ी दिखाई गई हैं.
एक अन्य दृश्य में भरत तिवारी को पुलिस के सामने सरेंडर करते हुए दिखाया गया है. पुलिसकर्मी उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए नजर आते हैं. मूर्तियों और सजावट के माध्यम से तैयार किए गए इन दृश्यों में एनकाउंटर से जुड़े घटनाक्रम को चित्रित करने का प्रयास किया गया है. घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल और न्यायिक जांच तक पहुंचे मामले की पृष्ठभूमि में समिति ने इसे पंडाल की थीम का हिस्सा बनाया है.
मां काली के रौद्र रूप से दर्द और गुस्से को दिखाने की कोशिश
पंडाल में मां काली की रौद्र रूप वाली प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र है. प्रतिमा में मां काली को खून पीते हुए दिखाया गया है. समिति के सदस्य प्रशांत शर्मा के अनुसार, इसके माध्यम से मां के दर्द और गुस्से को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है. समिति का मानना है कि किसी मां के बेटे की मौत के बाद उसके मन में उठने वाले दर्द को शब्दों में बयान करना आसान नहीं होता. इसी भाव को प्रतिमा के जरिए सामने रखने का प्रयास किया गया है.
'पंडाल देखने पहुंचीं भरत तिवारी की मां हुईं भावुक'
जासो रोड के इस पंडाल की एक खास बात यह भी रही कि भरत तिवारी की मां अपने परिवार के सदस्यों के साथ इसे देखने पहुंचीं. समिति के सदस्य प्रशांत शर्मा ने बताया कि बेटे से जुड़े दृश्य देखने के दौरान उनकी मां भावुक हो गईं और रोने लगीं.
''समिति पहले भरत तिवारी के परिवार को पंडाल देखने के लिए आमंत्रित करने की योजना बना रही थी. इसी बीच परिवार की ओर से फोन आया कि वे पंडाल देखने आना चाहते हैं. इसके बाद परिवार के सदस्य यहां पहुंचे. बेटे से जुड़ी घटना को मूर्तियों और दृश्यों के रूप में सामने देखकर मां का भावुक होना वहां मौजूद लोगों के लिए भी संवेदनशील पल रहा.''- प्रशांत शर्मा, सदस्य, दुर्गा पूजा समिति
दो महीने में तैयार हुआ पंडाल
जासो दुर्गा पूजा समिति के सदस्य प्रशांत शर्मा के मुताबिक, पंडाल की थीम का विचार उत्कर्ष पाठक ने दिया था. इसके बाद समिति के सदस्यों ने भरत तिवारी से जुड़ी घटना और बाढ़ पीड़ितों की परेशानियों को एक साथ प्रस्तुत करने की योजना बनाई.
8.75 लाख में तैयार हुआ पंडाल
पंडाल की तैयारी करीब दो महीने पहले शुरू की गई थी. कारीगरों की मदद से अलग-अलग दृश्य और प्रतिमाएं तैयार कराई गईं. समिति के सदस्यों ने भी निर्माण कार्य में सहयोग किया. पंडाल को तैयार करने में करीब 8.75 लाख रुपये खर्च हुए. इसके लिए ग्रामीणों से चंदा जुटाया गया और समिति के सदस्यों ने भी आर्थिक सहयोग के लिए प्रयास किए.
समिति में अध्यक्ष गौरव पाठक, सचिव अंकुर पाठक और कोषाध्यक्ष उत्कर्ष पाठक के अलावा विजय राय, शंकर पाठक, अमन राय, प्रियांशु राय, मुकेश पाठक, प्रशांत शर्मा, सोनू पाठक, अंकित राय और पीयूष कुमार समेत कई सदस्य शामिल हैं.
आस्था के साथ स्थानीय घटना और बाढ़ की परेशानी भी बनी चर्चा का विषय
जासो रोड स्थित इस दुर्गा पूजा पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालु इसकी विशेष थीम को भी देख रहे हैं. रात में रोशनी और सजावट के बीच तैयार की गई मूर्तियां लोगों का ध्यान खींच रही हैं. समिति ने इन विषयों को मूर्तियों के माध्यम से सामने रखकर लोगों को घटना और बाढ़ की त्रासदी की याद दिलाने का प्रयास किया है.
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