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'हाथ में पिस्टल, चौकी पर लेटे-लेटे दारोगा से बात..' भरत तिवारी एनकाउंटर की थीम पर सजा दुर्गा पंडाल

भरत तिवारी एनकाउंटर और बक्सर बाढ़ त्रासदी ( ETV Bharat )

बक्सर : बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर की घटना और बाढ़ पीड़ितों की परेशानी को बक्सर के जासो रोड स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में अनूठे अंदाज में दर्शाया गया है. करीब 8.75 लाख रुपये की लागत से तैयार इस पंडाल में मूर्तियों और दृश्यों के जरिए दो अलग-अलग विषयों को जगह दी गई है.

भरत तिवारी एनकाउंटर और बक्सर बाढ़ त्रासदी