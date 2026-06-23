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क्या है Bharat Tiwari Encounter का सच? RJD सांसद ने बताया

पटना: 17 जून 2026 को भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर केस में राजद के सांसद मनोझ झा ने हमला किया है. उन्होंने कहा कि एनकाउंटर कभी भी एक व्यक्ति का नहीं होता है, एनकाउंटर सच का होता है.

भरत तिवारी एनकाउंटर केस पर RJD का हमला: मनोज झा ने कहा, एनकाउंटर का सच ये होता है कि मूलत: यह सच का एनकाउंटर होता है. मैंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा है. सच पर पर्दा डालने के लिए एनकाउंटर होता है. एनकाउंटर नंबर बढ़ाने लिए, पीठ थपथपाने के लिए होता है.

मनोज झा का बयान (ETV Bharat)

"मान लीजिए कि कोई घोषित अपराधी भी है तो उस केस में भी आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? अपराध की जड़ तक जाना, पूरे नेटवर्क को देखना, उसके सहयोगियों तक पहुंचने की कोशिश करना, तो आप जब एनकाउंटर करते हैं तो इन सब पर पर्दा डालते हैं."- मनोज झा, राज्यसभा सांसद, आरजेडी

सीएम सम्राट चौधरी पर सवाल : राजद सांसद मनोज झा ने जमकर सम्राट सरकार पर निशाना साधा है और कई आपराधिक घटनाओं को गिनाते हुए उन्होंने साफ-साफ कहा है कि बिहार में अपराध रुक नहीं रहा है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं. गरीब हो अति पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, व्यावसायिक वर्ग हो सबके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है.