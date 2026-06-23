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क्या है Bharat Tiwari Encounter का सच? RJD सांसद ने बताया

आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार पर हमला करते हुए एनकाउंटर का सच बताते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है. पढ़ें..

Bharat Tiwari Encounter
आरजेडी सांसद मनोज झा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 23, 2026 at 4:04 PM IST

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पटना: 17 जून 2026 को भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर केस में राजद के सांसद मनोझ झा ने हमला किया है. उन्होंने कहा कि एनकाउंटर कभी भी एक व्यक्ति का नहीं होता है, एनकाउंटर सच का होता है.

भरत तिवारी एनकाउंटर केस पर RJD का हमला: मनोज झा ने कहा, एनकाउंटर का सच ये होता है कि मूलत: यह सच का एनकाउंटर होता है. मैंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा है. सच पर पर्दा डालने के लिए एनकाउंटर होता है. एनकाउंटर नंबर बढ़ाने लिए, पीठ थपथपाने के लिए होता है.

मनोज झा का बयान (ETV Bharat)

"मान लीजिए कि कोई घोषित अपराधी भी है तो उस केस में भी आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? अपराध की जड़ तक जाना, पूरे नेटवर्क को देखना, उसके सहयोगियों तक पहुंचने की कोशिश करना, तो आप जब एनकाउंटर करते हैं तो इन सब पर पर्दा डालते हैं."- मनोज झा, राज्यसभा सांसद, आरजेडी

सीएम सम्राट चौधरी पर सवाल : राजद सांसद मनोज झा ने जमकर सम्राट सरकार पर निशाना साधा है और कई आपराधिक घटनाओं को गिनाते हुए उन्होंने साफ-साफ कहा है कि बिहार में अपराध रुक नहीं रहा है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं. गरीब हो अति पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, व्यावसायिक वर्ग हो सबके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है.

बिहार को आपराधिक आर्किटेक्चर दिया- मनोज झा: उन्होंने आगे कहा कि आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका जवाब नहीं दे रहे हैं. उन्होंने इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर तंज कसा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर चुप क्यों हैं? पहले बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बयान देते थे, जबकि कोई आंकड़ा नहीं था. बड़बोलापन उनके स्वभाव में है. पीएम मोदी की चुप्पी बताती है कि उन्होंने बिहार को एक आपराधिक आर्किटेक्चर दिया है. सरकार की पूरी संरचना आपराधिक है.

"ये सरकार तंत्र-मंत्र और षड्यंत्र से जुड़ी है. इसके बावजूद नीतीश कुमार के साथ जनादेश था. क्या सम्राट चौधरी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था? उनके साथ जनादेश नहीं है. एनकाउंटर ए, बी या सी का हो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता घायल होता है."-मनोज झा, राज्यसभा सांसद, आरजेडी

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