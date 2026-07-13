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'भरत तिवारी तो सरेंडर कर दिया था.. फिर भी पुलिस ने 50 मीटर दूर ले जाकर गोली मार दिया', चश्मदीद के बयान दर्ज

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में तीन चश्मदीदों ने न्यायिक जांच आयोग के सामने अपने बयान दर्ज कराए हैं. पढ़ें पूरी खबर..

Bharat Tiwari Encounter
भरत तिवारी एनकाउंटर केस में बयान दर्ज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 13, 2026 at 7:27 PM IST

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आरा: बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच लगातार आगे बढ़ रही है. सोमवार को न्यायिक जांच आयोग के समक्ष तीन अहम गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए. इनमें मृतक की भाभी सुमन देवी और प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने वाले सत्यनारायण चौधरी और मंटू कमकर शामिल हैं. तीनों ने पुलिस-प्रशासन पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया.

गवाहों के बयान दर्ज: तीनों गवाहों ने आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा के समक्ष घटना से जुड़ा अपना-अपना पक्ष रखा. गवाही के बाद मीडिया से बातचीत में सुमन देवी ने बताया कि आयोग के समक्ष उन्होंने घटना से संबंधित सभी तथ्यों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आयोग ने उनसे घटना के क्रम, संबंधित पुलिस अधिकारियों और अन्य पहलुओं पर विस्तार से पूछताछ की.

क्या बोलीं भाभी?: सुमन देवी के कहा कि जांच आयोग के अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि पूरी सुनवाई के बाद न्याय मिलेगा. उन्होंने कहा कि उनसे करीब डेढ़ घंटे तक पूछताछ हुई. न्यायिक जांच प्रक्रिया पर विश्वास जताते हुए दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

"एसडीएम, डीएसपी, मालाकार एसएचओ, एसटीफ के जो अक्षय कुमार हैं, सबका नाम बताए हैं. जज साहब को बोले हैं कि देशभक्त को पांच गोली मारी गई. इन लोगों को भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि रूह कांप जाए. फांसी की सजा मिलनी चाहिए."- सुमन देवी, भरत तिवारी की भाभी

क्या बोले दूसरे गवाह?: वहीं दूसरे गवाह सत्यनारायण चौधरी ने भी आयोग के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया. मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आयोग को वही बातें बताईं, जो उनके अनुसार घटना के समय उन्होंने देखी. उन्होंने कहा कि आयोग ने उनसे घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की और उन्होंने अपनी जानकारी के अनुसार पूरा घटनाक्रम बताया.

'हथियार फेंकने के बाद मारा': चश्मदीद ने दावा किया कि भरत तिवारी को जब प्रशासन ने मांग पूरी होने का आश्वासन दिया तो उसने हथियार फेंक दिया लेकिन इसके बावजूद उसे पुलिस पकड़कर 50 मीटर दूर ले गई और फिर गोली मार दी. सत्य नारायण चौधरी ने कहा कि जिस वक्त एनकाउंटर के नाम पर भरत की हत्या की गई, उस वक्त पुलिस-प्रशासन के 30-35 लोग मौजूद थे.

"भरत ने दारोगा जी के सामने हथियार फेंक दिया. बाद में उसको पकड़कर ले जाकर गोली मार दिया. 50 मीटर की दूर पर पकड़कर ले गया, फिर मार दिया. 30-35 प्रशासन के लोग थे उस समय. हमने सब बात जज साहब को बोल दिया है."- सत्य नारायण चौधरी, चश्मदीद

क्या है मामला?: असल में 17 जून को शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भोजपुर पुलिस ने एनकाउंटर के नाम पर भरत तिवारी को गोली मार दी थी. परिजनों का आरोप है कि उसने हथियार फेंक दिया था, इसके बावजूद उसे पास से गोली मारी गई. हालांकि पुलिस का दावा है कि आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी थी. न्यायिक जांच आयोग को मामले की निष्पक्ष जांच का जिम्मा मिला है.

ये भी पढ़ें: भरत तिवारी एनकाउंटर पर बड़ा अपडेट, न्यायिक जांच आयोग के सामने माता-पिता का बयान दर्ज

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