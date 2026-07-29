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सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद मुश्किल में भरत तिवारी का परिवार! मां को जान से मारने की धमकी, रिश्तेदार की पिटाई

भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले के चर्चित भरत भूषण तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में एक बार फिर नया मोड़ आया है. न्याय की मांग को लेकर चल रही लड़ाई के बीच सोशल मीडिया पर कथित धमकियों और बिलौटी गांव के विवाद ने इसे फिर चर्चा में ला दिया है. दोनों घटनाओं को लेकर शाहपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

मां आशा देवी द्वारा प्राथमिकी दर्ज: मिली जानकारी के अनुसार शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी दिवंगत भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लगातार धमकी दिए जाने का गहरा आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है. उन्होंने गांव के ही दो लोगों को नामजद करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

दो FIR दर्ज (ETV Bharat)

पटना में नेताओं से मुलाकात और आरोप: परिजनों का कहना है कि हाल ही में उन्होंने पटना में कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर न्याय की मांग उठाई थी. इसके ठीक बाद सोशल मीडिया पर इस संवेदनशील मामले को लेकर बयानबाजी बहुत तेज हो गई. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. पीड़ित परिजनों का आरोप है कि इसी वजह से उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है.

भरत तिवारी की मां ने आवेदन में क्या कहा?: मां ने अपने आवेदन में बताया कि विगत कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से परिवार के कुछ सदस्यों के साथ मिलने गयी थी. 28 जुलाई सुबह करीब 8:17 बजे मेरे एक रिश्तेदार जो इस केस को देख रहे हैं, उनके मोबाइल पर धमकी आई. कुछ दिन पहले 11 जुलाई को भी गाली ग्लौज एवं जान से मारने की नीयत से धमकी दी जा रही है. साथ ही उन्होंने दो मोबाइल नंबर भी बताएं जिससे धमकी मिली है. दो अलग-अलग नंबर 9973022276 और 9931788066 से धमकी मिली है.

"सभी सोशल मीडिया एकाउंट पर इनके गुंडों के द्वारा मुझे मेरी बहु और मेरी बेटी का नाम ले ले कर अश्लील मैसेज, गाली गलौज एवं अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है. गंदे-गंदे शब्दों एवं कितने में बिक गयी हो, जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है."- आशा देवी, भरत तिवारी की मां

फुफेरे भाई के साथ मारपीट का मामला: उधर बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी के करीबी रिश्तेदार एवं फुफेरे भाई अंशु कुमार उर्फ लव तिवारी के साथ कथित मारपीट और तीखी कहासुनी का नया मामला भी सामने आया है. इस मामले में भी गांव के ही एक युवक पर गंभीर आरोप लगाया गया है. इसके बाद स्थानीय शाहपुर थाना पुलिस से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है.