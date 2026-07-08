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भरत तिवारी एनकाउंटर की न्यायिक जांच शुरू, सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा पहुंचे भोजपुर

बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर की औपचारिक न्यायिक जांच शुरू हो गई है. उन्होंने भोजपुर में अपने कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए-

बिलौटी प्रकरण की न्यायिक जांच
बिलौटी प्रकरण की न्यायिक जांच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 8, 2026 at 9:05 PM IST

3 Min Read
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भोजपुर: बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिलौटी प्रकरण की न्यायिक जांच अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है. मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष एवं पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा बुधवार को भोजपुर पहुंचे. उनके आगमन के साथ ही आयोग की जांच प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है.

आयोग कार्यालय का किया निरीक्षण : भोजपुर पहुंचने के बाद न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा ने जिला प्रशासन की ओर से न्यायिक जांच आयोग के लिए उपलब्ध कराए गए कार्यालय एवं उसके परिसर का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कार्यालय की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, ताकि जांच कार्य सुचारु और व्यवस्थित तरीके से संचालित हो सके.

सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा (ETV Bharat)

कार्यालय से शुरू हुई जांच की कार्रवाई : निरीक्षण के बाद आयोग अध्यक्ष ने आयोग कार्यालय से ही न्यायिक जांच की औपचारिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी. निर्धारित प्रक्रिया के तहत मामले से जुड़े अभिलेखों, दस्तावेजों, साक्ष्यों और अन्य आवश्यक तथ्यों के संकलन एवं परीक्षण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. आयोग अब उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच करेगा.

साक्ष्यों और दस्तावेजों का होगा गहन परीक्षण : जांच आयोग निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों का गहन परीक्षण करेगा. आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभागों से अतिरिक्त अभिलेख भी मंगाए जाएंगे तथा आवश्यकतानुसार अन्य साक्ष्यों का भी संकलन किया जाएगा. आयोग का उद्देश्य मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यपरक जांच सुनिश्चित करना है.

निष्पक्ष जांच पर रहेगा आयोग का फोकस : आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जांच पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप की जाएगी. सभी पक्षों से जुड़े तथ्यों, दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन कर आयोग अपनी जांच को अंतिम रूप देगा, जिससे बिलौटी प्रकरण के सभी पहलुओं पर स्पष्ट और तथ्याधारित निष्कर्ष सामने आ सकें.

20 जून को सम्राट चौधरी ने दिया था न्यायिक जांच का आदेश : भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर 17 जून 2026 को हुआ था. बिहार सरकार ने इस कथित फर्जी मुठभेड़ की जांच के लिए 20 जून 2026 को एक न्यायिक आयोग का गठन कर इसे न्यायिक जांच को सौंप दिया था. यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है. परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं.

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