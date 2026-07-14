'जय हिंद' कहकर गिर पड़ा था हमारा भगवान..' झोपड़ी के अंदर से ललिता ने देखा था भरत तिवारी का एनकाउंटर
मेरी आंखों के सामने सरेंडर करने के बाद भरत तिवारी को तीन गोली मारी गई थी. गोली लगने के बाद उसने 'जय हिंद' कहा था.
Published : July 14, 2026 at 6:15 PM IST
भोजपुर: जिले के चर्चित भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच अब बेहद अहम पड़ाव पर पहुंच गई है. जांच आयोग के समक्ष तीसरे दिन हुई सुनवाई में भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी और घटना की प्रत्यक्षदर्शी बताई जा रही ललिता देवी ने अपना पक्ष रखा. दोनों से घटना वाले दिन के घटनाक्रम को लेकर विस्तार से सवाल-जवाब किए गए.
भरत तिवारी के भाई की कोर्ट में गवाही: गवाही के बाद मीडिया से बातचीत में चंदन तिवारी ने दावा किया कि उन्होंने आयोग के सामने पूरी घटना विस्तार से रखी. उनके अनुसार आयोग की ओर से पूछा गया कि यदि भरत तिवारी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था तो फिर गोली क्यों चलाई गई? चंदन का कहना है कि भरत ने हथियार डाल दिया था लेकिन इसके बाद उन्हें कुछ दूरी पर ले जाकर गोली मार दी गई.
जज साहब ने दिया है भरोसा- चंदन तिवारी: उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई, गिरफ्तारी और फांसी की सजा की मांग करते हुए कहा कि उन्हें न्यायालय की प्रक्रिया पर भरोसा है. लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से वे संतुष्ट नहीं हैं. जज साहब ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.
"न्यायालय पर हमें भरोसा है. अभी प्रक्रिया चल रही है. अबतक किसी के गिरफ्तारी नहीं हुई है, हम कुछ नहीं बता सकते हैं. 25 लोगों की गवाही होनी है. सरकार मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है. भारत सरकार पर भरोसा है, लेकिन बिहार सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है."- चंदन तिवारी, भरत तिवारी के भाई
प्रत्यक्षदर्शी ललिता देवी ने क्या कहा?: वहीं प्रत्यक्षदर्शी ललिता देवी ने आयोग के समक्ष दावा किया कि उन्होंने वही बयान दिया है जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था. उनके अनुसार पुलिस ने पहले भरत तिवारी से हथियार डालने को कहा और आश्वासन दिया कि उनकी मांगें पूरी की जाएंगी. उनका दावा है कि भरत ने पिस्तौल फेंक दी, जिसके बाद पुलिस उन्हें कुछ दूरी पर ले गई और फिर गोली चलने की आवाज आई.
गोली लगने के बाद भरत ने 'जय हिंद' कहा था: उन्होंने यह भी दावा किया कि गोली लगने के बाद भरत ने 'जय हिंद' कहा, जिसके बाद पुलिस उन्हें वाहन में घसीटकर वहां से ले गई. ललिता देवी ने आयोग से न्याय मिलने की उम्मीद जताई और भरत तिवारी को गांव के गरीबों की मदद करने वाला व्यक्ति बताया.
"मैंने अपनी आंखों से देखा था कि भरत को तीन गोली मारी गई थी. जज साहब को मैंने वही बताया है. हम सब झोपड़ी में पर बैठे थे. तभी प्रशासन की गाड़ी आई और बोली हट जाओ नहीं तो गोली लग जाएगी. हमलोग बच्चों के साथ झोपड़ी के अंदर चले गए. भरत ने कहा कि मेरी मांग पूरी की जाए. आश्वासन के बाद भरत ने पिस्तौल छोड़ दी. उसके बाद उसे गोली मारी गई. मैंने सबकुछ देखा था."- ललीता देवी, प्रत्यक्षदर्शी, जवैनिया गांव निवासी
भरत हमारे लिए भगवान थे- ललिता देवी: ललिता ने कहा कि भरत तिवारी हमलोगों के लिए भगवान था. हमेशा मदद के लिए आते थे. बांध ढह गया था, राशन से लेकर हर चीज में उन्होंने मदद की थी. 10 फीट गड्ढा में जगह दिया गया था, पानी लगा हुआ था. उसे भराने के लिए लड़ रहा था. बिजली नहीं थी, वही लगवाए. चापाकल नहीं था, वही लगवाए थे.
25 गवाहों के होने हैं बयान दर्ज: गौरतलब है कि इससे पहले भरत तिवारी के माता-पिता, भाभी और गांव के अन्य गवाह भी आयोग के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं. अब तक सात लोगों की गवाही दर्ज हो चुकी है जबकि कुल 25 गवाहों के बयान होने हैं. अब पूरे मामले पर सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इन गवाहियों के आधार पर जांच आयोग आगे क्या निष्कर्ष निकालता है और क्या इस बहुचर्चित मामले में कोई नया मोड़ सामने आता है.
क्या है मामला?: 17 जून 2026 को शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भोजपुर पुलिस ने एनकाउंटर के नाम पर भरत तिवारी को गोली मार दी थी. परिजनों ने आरोप लगाया कि उसने हथियार फेंक दिया था, इसके बावजूद उसे पास से गोली मारी गई. हालांकि पुलिस का दावा है कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई थी. न्यायिक जांच आयोग को मामले की निष्पक्ष जांच का जिम्मा मिला है.
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