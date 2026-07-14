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'जय हिंद' कहकर गिर पड़ा था हमारा भगवान..' झोपड़ी के अंदर से ललिता ने देखा था भरत तिवारी का एनकाउंटर

प्रत्यक्षदर्शी ललिता देवी ( ETV Bharat )