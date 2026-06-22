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भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला: बिहार के कई हिस्सों में सड़क पर उतरा सवर्ण समाज

गोपालगंज/कैमूर: बिहार के भोजपुर स्थित शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना को लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में सवर्ण समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. गोपालगंज में भी स्थानीय लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भारी आक्रोश व्याप्त है. इसी के तहत पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में और मृतक भरत को श्रद्धांजलि देने के लिए शहर में एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आम नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए.

सड़कों पर प्रदर्शन: ये कैंडल मार्च शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से शुरू होकर थाना चौक तक गया. मार्च में शामिल लोगों के हाथों में मोमबत्तियां और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां थीं. प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे नागरिकों ने कहा कि इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है. लोगों का आरोप है कि पुलिस ने कानून और मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाते हुए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है. कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने पुलिस के दावों पर कड़े सवाल उठाए हैं. प्रदर्शनकारियों का स्पष्ट कहना है कि यह कोई मुठभेड़ नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या है.

गोपालगंज में प्रदर्शनकारियों ने किया कैंडल मार्च (ETV Bharat)

बर्बर कार्रवाई: प्रदर्शनकारियों के मुताबिक भरत भूषण तिवारी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. इसके बावजूद उन्हें बेहद करीब से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया. इस बर्बर पुलिसिया कार्रवाई ने समाज में एक बेहद गलत और खतरनाक संदेश दिया है. लोगों ने कहा कि अगर पुलिस ही रक्षक से भक्षक बन जाएगी, तो आम जनता न्याय के लिए किसके पास जाएगी? इस घटना से कानून-व्यवस्था पर जनता का विश्वास डगमगा गया है. कैंडल मार्च के जरिए आक्रोशित जनता ने राज्य सरकार और प्रशासन के सामने अपनी प्रमुख मांगें रखीं.

निष्पक्ष जांच की मांग: प्रदर्शनकारी जनता ने पूरे एनकाउंटर मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग की ताकि सच सामने आ सके. लोगों ने मांग की कि एनकाउंटर की टीम में शामिल और इस साजिश के पीछे जिम्मेदार सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की जाए. आरोपी पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए. साथ ही इस मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के जरिए कराकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए.

गोपालगंज में सड़क पर उतरे लोग (ETV Bharat)

उग्र आंदोलन की चेतावनी: कैंडल मार्च में शामिल स्थानीय लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश की या दोषियों को बचाने का प्रयास किया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा. फिलहाल, इस कैंडल मार्च के बाद पूरे गोपालगंज इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है और लोगों की नजरें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं.

भभुआ में भी आक्रोश: वहीं दूसरी तरफ कैमूर में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर आक्रोश मार्च निकाला गया जिसमें कई दलों और समाजसेवियों ने भाग लिया. ये मार्च भभुआ नगर पालिका मैदान से चलकर एकता चौक तक पहुंचा. मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बिहार पुलिस और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

दोषियों को फांसी की मांग: मार्च में शामिल लोगों ने एनकाउंटर करने वाले दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है. रविवार शाम भभुआ में इस दौरान पशुराम सेना के बिनोद तिवारी ने कहा कि भोजपुर प्रशासन द्वारा भरत तिवारी का फर्जी एनकाउंटर किया गया, तत्काल स्पीडी ट्रायल चला कर सभी दोषियों को बर्खास्त किया जाए ऐसा नहीं हुआ तो और उग्र आंदोलन करेंगे.