भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला: बिहार के कई हिस्सों में सड़क पर उतरा सवर्ण समाज
भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में गोपालगंज और भभुआ में आक्रोशित जनता ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया और न्यायिक जांच की मांग की.
Published : June 22, 2026 at 2:10 PM IST
गोपालगंज/कैमूर: बिहार के भोजपुर स्थित शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना को लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में सवर्ण समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. गोपालगंज में भी स्थानीय लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भारी आक्रोश व्याप्त है. इसी के तहत पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में और मृतक भरत को श्रद्धांजलि देने के लिए शहर में एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आम नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए.
सड़कों पर प्रदर्शन: ये कैंडल मार्च शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से शुरू होकर थाना चौक तक गया. मार्च में शामिल लोगों के हाथों में मोमबत्तियां और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां थीं. प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे नागरिकों ने कहा कि इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है. लोगों का आरोप है कि पुलिस ने कानून और मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाते हुए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है. कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने पुलिस के दावों पर कड़े सवाल उठाए हैं. प्रदर्शनकारियों का स्पष्ट कहना है कि यह कोई मुठभेड़ नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या है.
बर्बर कार्रवाई: प्रदर्शनकारियों के मुताबिक भरत भूषण तिवारी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. इसके बावजूद उन्हें बेहद करीब से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया. इस बर्बर पुलिसिया कार्रवाई ने समाज में एक बेहद गलत और खतरनाक संदेश दिया है. लोगों ने कहा कि अगर पुलिस ही रक्षक से भक्षक बन जाएगी, तो आम जनता न्याय के लिए किसके पास जाएगी? इस घटना से कानून-व्यवस्था पर जनता का विश्वास डगमगा गया है. कैंडल मार्च के जरिए आक्रोशित जनता ने राज्य सरकार और प्रशासन के सामने अपनी प्रमुख मांगें रखीं.
निष्पक्ष जांच की मांग: प्रदर्शनकारी जनता ने पूरे एनकाउंटर मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग की ताकि सच सामने आ सके. लोगों ने मांग की कि एनकाउंटर की टीम में शामिल और इस साजिश के पीछे जिम्मेदार सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की जाए. आरोपी पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए. साथ ही इस मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के जरिए कराकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए.
उग्र आंदोलन की चेतावनी: कैंडल मार्च में शामिल स्थानीय लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश की या दोषियों को बचाने का प्रयास किया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा. फिलहाल, इस कैंडल मार्च के बाद पूरे गोपालगंज इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है और लोगों की नजरें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं.
भभुआ में भी आक्रोश: वहीं दूसरी तरफ कैमूर में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर आक्रोश मार्च निकाला गया जिसमें कई दलों और समाजसेवियों ने भाग लिया. ये मार्च भभुआ नगर पालिका मैदान से चलकर एकता चौक तक पहुंचा. मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बिहार पुलिस और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
दोषियों को फांसी की मांग: मार्च में शामिल लोगों ने एनकाउंटर करने वाले दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है. रविवार शाम भभुआ में इस दौरान पशुराम सेना के बिनोद तिवारी ने कहा कि भोजपुर प्रशासन द्वारा भरत तिवारी का फर्जी एनकाउंटर किया गया, तत्काल स्पीडी ट्रायल चला कर सभी दोषियों को बर्खास्त किया जाए ऐसा नहीं हुआ तो और उग्र आंदोलन करेंगे.
नेताओं के बयान: वही भभुआ की पूर्व विधायक रिंकी रानी पांडेय ने कहा कि भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सभी दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे फिर बिहार में ऐसा एनकाउंटर न हो.आक्रोश कैंडल मार्च में शामिल सभी सदस्यों का यही मांग थी. मार्च में शामिल समाजसेवी उषा त्रिपाठी, भगवानपुर पूर्व प्रमुख्य जय शंकर पांडेय, अमित कुमार ट्विंकल, ट्विंकल तिवारी सहित दर्जनों सदस्य शामिल थे.
"भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सभी दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई किया जाए जिससे फिर बिहार में ऐसी एनकाउंटर न हो."- रिंकी रानी पांडेय, पूर्व विधायक, भभुआ
भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर: गौरतलब है कि बीते 15 जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो में एक युवक पुलिस पर पिस्टल ताने खड़ा था. पुलिस की जांच में यह वीडियो भोजपुर जिले के शाहपुर थाना के बिलौटी गांव का बताया गया और युवक की पहचान भरत भूषण तिवारी के रूप में की गई. वहीं 17 जून को जिले के शाहपुर थाना प्रभारी जांच के लिए बिलौटी गांव पहुंचे तो भरत तिवारी के हाथ में पिस्टल थी और वो सरकार और प्रशासन की नाकामियों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था.
भरत तिवारी का सरेंडर, फिर एनकाउंटर: इस दौरान थाना प्रभारी राजेशा मालाकर और भरत भूषण तिवारी में काफी बातचीत हुई. बाद में फिर 18 जून को पुलिस और एसटीएफ की टीम ने भरत भूषण तिवारी के घर को चारो तरफ से घेर लिया. इस बीच भरत तिवारी फेसबुक लाइव कर रहा था, जिसमें देखा गया कि उसने पिस्टल फेंक दिया था और सरेंडर कर दिया.
इलाज के दौरान भरत तिवारी की मौत: पुलिस ने बताया कि युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो वायरल किया था. फेसबुक लाइव में युवक कहता नजर आ रहा था कि वो सरेंडर कर रहा है. जिसके बाद पुलिस उसका हाफ एनकाउंटर करती है. बाद में उसे अस्पताल ले जाया जाता है लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है.
पुलिस का बयान: वहीं भोजपुर पुलिस ने बताया था कि पुलिस ने भरत तिवारी को घेर लिया था. लेकिन इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी, आत्मरक्षा में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी. पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर किया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
एनकाउंटर पर सवाल: स्थानीय लोगों के मुताबिक, सरेंडर करने के बाद उसे गोली मारी गई, उसे अस्पताल पहुंचाया गया. लेकिन पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. 19 जून में ग्रामीणों ने एनएच पर शव रखकर हंगामा किया. लोगों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई. इस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा. इसके बाद से एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे है और लगातार अलग-अलग तरीकों से विरोध के सुर उठ रहे हैं.
इसे भी पढ़ें-
'किस्मत में मरना लिखा था.. इसलिए मर गया', भरत तिवारी एनकाउंटर पर निलंबित SHO का बयान
भरत भूषण एनकाउंटर मामला : संजय झा के तीखे बोल- 'चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा'
भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर; मांझी बोले- पुलिस को मार देता तो ठीक रहता?, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
'मेरे अंग इंडियन आर्मी को दान कर देना.. फोन माता-पिता के अलावा किसी को न मिले..' भरत तिवारी के फोन में ऐसा क्या?