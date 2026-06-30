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भरत तिवारी एनकाउंटर केस: UP के 'पंडित' ने पुलिस को दी गोली मारने की धमकी, जंतर-मंतर में गूंजेगा मामला

सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारियों को गोली मारने की धमकी देने वाले उत्तर प्रदेश के एक शख्स पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.. पढ़ें

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भरत भूषण तिवारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 30, 2026 at 5:31 PM IST

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आरा: भोजपुर पुलिस ने शाहपुर क्षेत्र में हुई भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारियों को टारगेट करने वाले एक शख्स पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं. भोजपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उत्तर प्रदेश के रायबरेली निवासी एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न डिजिटल माध्यम पर प्रशासन के खिलाफ उत्तेजक बयान दिए जा रहे हैं.

पुलिस अधिकारियों को जान से मारने की धमकी: पुलिस के मुताबिक, संबंधित व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर बिना किसी ठोस आधार के पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं और अधिकारियों के लिए प्रतिकूल वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है. पुलिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश के रायबरेली निवासी दीपक दीक्षित उर्फ पंडित द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार पुलिस अधिकारियों को जान से मारने की खुली धमकियां दी जा रही हैं.

पुलिस के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान: पुलिस के अनुसार, आरोपी द्वारा पुलिस एवं प्रशासन के खिलाफ भड़काऊ बयान देकर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने, पुलिस अधिकारियों के प्रति घृणा और हिंसा फैलाने और भय का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही भोजपुर पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों के विरुद्ध सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान भी चलाया जा रहा है.

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भोजपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति (ETV Bharat)

पुलिस को गोली मारने की धमकी: प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति पुलिस मुठभेड़ को लेकर बिना किसी सत्यापित आधार के गंभीर आरोप लगा रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस अधिकारियों को गोली मारने जैसी धमकियां दे रहा है. ऐसे बयान हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं और सार्वजनिक शांति एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकते है.

आरोपी का आपराधिक इतिहास: पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है. उसके खिलाफ मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में महिला से छेड़छाड़, दुष्कर्म, फोटो-वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर मामलों में प्राथमिकी दर्ज है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आरोपी द्वारा प्रसारित वीडियो, बाइट और अन्य डिजिटल सामग्री की तकनीकी और विधिक जांच कराई जा रही है.

प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू: उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. साथ ही पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि भ्रामक एवं भड़काऊ सामग्री से बचें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें.

17 जुलाई को जंतर-मंतर में प्रदर्शन: वहीं दूसरी तरफ भरत तिवारी मामले में आंदोलन तेज करने का ऐलान किया गया है. 17 जुलाई को जंतर-मंतर प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनिल मिश्रा, वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा के संयोजक पंकज त्रिपाठी और हाई कोर्ट के अधिवक्ता एवं क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. अनिल कुमार सिंह ने न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की.

जंतर-मंतर में गूंजेगा भरत तिवारी का मामला (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने कहा कि 17 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि देशभर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा.उन्होंने न्यायिक जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले में भारतीय न्याय संहिता की हत्या से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए.

"हमलोग एसपी समेत सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच और जांच की निगरानी किसी सिटिंग जज से कराने की मांग करते हैं. संबंधित पुलिसकर्मियों को पहले निलंबित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए."- अनिल मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता

राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की तैयारी: वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा के संयोजक पंकज त्रिपाठी ने कहा कि सरकार को 30 जून तक कार्रवाई के लिए समय दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इसलिए सभी संगठनों की सहमति से आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है.

"17 जुलाई को जंतर-मंतर पर श्रद्धांजलि सभा और प्रदर्शन होगा. इसके लिए गांव-गांव और शहर-शहर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है. पहले बिहार विधानसभा घेराव की योजना थी लेकिन बाद में निर्णय लिया गया कि मामले को सीधे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के समक्ष उठाया जाएगा."-पंकज त्रिपाठी, संयोजक, वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा

पंकज त्रिपाठी ने बताया कि आंदोलन के संचालन के लिए वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है. इसके तहत 18 समितियां बनाई गई हैं, जिनमें फिलहाल न्याय से जुड़ी समिति सक्रिय रहेगी. 21 अधिवक्ताओं की कानूनी समिति गठित की गई है, जिसके वह स्वयं संयोजक हैं, जबकि भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी को उप-संयोजक बनाया गया है. उन्होंने कहा कि आंदोलन पूरी तरह संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाएगा.

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