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'जिसने मेरे बेटे को गोली मारी उसको हो फांसी..' DIG से मिलकर भरत तिवारी की मां ने मांगा इंसाफ

डीआईजी से मिलकर भरत तिवारी की मां ने मांगा इंसाफ ( ETV Bharat )

रोहतास : बिहार के भोजपुर स्थित शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून 2026 को 26 वर्षीय भरत तिवारी के एनकाउंटर का मामला एक बार फिर चर्चा में है. घटना के तीन महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिवार ने सवाल उठाए हैं. इसी सिलसिले में भरत की मां आशा देवी, भाई बसंत कुमार और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह शाहाबाद रेंज डीआईजी सत्य प्रकाश से मिलने पहुंचे.