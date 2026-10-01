'जिसने मेरे बेटे को गोली मारी उसको हो फांसी..' DIG से मिलकर भरत तिवारी की मां ने मांगा इंसाफ
भरत तिवारी एनकाउंटर केस में 11 नामजद आरोपियों में अब तक एक पुलिसकर्मी गिरफ्तार है, परिजनों ने DIG से कार्रवाई की मांग की. रिपोर्ट- रवि
Published : October 1, 2026 at 11:19 AM IST
रोहतास : बिहार के भोजपुर स्थित शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून 2026 को 26 वर्षीय भरत तिवारी के एनकाउंटर का मामला एक बार फिर चर्चा में है. घटना के तीन महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिवार ने सवाल उठाए हैं. इसी सिलसिले में भरत की मां आशा देवी, भाई बसंत कुमार और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह शाहाबाद रेंज डीआईजी सत्य प्रकाश से मिलने पहुंचे.
'मेरे बेटे को गोली मारने वाले को हो फांसी'
परिजनों ने DIG के साथ करीब 45 मिनट तक मुलाकात कर मामले की जांच और अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी रखी. परिवार की ओर से करीब 100 पन्नों का ज्ञापन और कथित साक्ष्यों से जुड़े दस्तावेज भी सौंपे गए. परिजनों ने सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की मांग की. भरत तिवारी की मां ने बताया कि उनकी यही मांग है कि जिसने भी उनके बेटे को गोली मारी है उसको फांसी की सजा मिले.
"मैं डीआईजी से मिली. उनसे यह मांग की है कि इस मामले में जितने भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो. हालांकि मेरी यही मांग है कि जिसने-जिसने मेरे बेटे को गोली मारी उसको फांसी की सजा हो."- आशा देवी, भरत तिवारी की मां
11 नामजद आरोपियों में अब तक एक गिरफ्तारी
परिवार और उनके अधिवक्ताओं के मुताबिक मामले में कुल 11 आरोपी नामजद हैं, लेकिन अब तक सिर्फ STF जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हुई है. परिजनों का कहना है कि तत्कालीन SDPO राजेश शर्मा, तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार, सुशांत मंडल समेत अन्य नामजद लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए.
'बेटे की मौत का जवाब चाहिए'
भरत की मां आशा देवी ने आरोप लगाया कि उनके बेटे का एनकाउंटर किया गया था और घटना के बाद से परिवार न्याय के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, उनकी लड़ाई जारी रहेगी. उन्होंने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग दोहराई.
पुलिस वाहन में गोली लगने का भी दावा
परिवार की ओर से आरोप लगाया गया है कि भरत को घायल अवस्था में ले जाते समय पुलिस वाहन के भीतर भी गोली मारी गई. परिजनों ने इस दावे से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य DIG के सामने प्रस्तुत करने की बात कही है. इन आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और सक्षम कानूनी प्रक्रिया से होनी बाकी है.
अधिवक्ता ने बताया- जांच DIG स्तर पर
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने कहा कि- ''शाहपुर थाना कांड संख्या 178/26 में मामला दर्ज है और जांच की जिम्मेदारी शाहाबाद रेंज के DIG को दी गई है. परिवार ने साक्ष्यों के साथ करीब 100 पन्नों का ज्ञापन सौंपकर सभी नामजद आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है.''
पोस्टमार्टम और वेलोसिटी रिपोर्ट का दिया हवाला
परिवार की ओर से भरत को कई गोलियां लगने का दावा किया गया है. अधिवक्ताओं और परिजनों ने पोस्टमार्टम तथा वेलोसिटी रिपोर्ट का हवाला देते हुए गोली लगने से जुड़े सवाल उठाए हैं. हालांकि इन दावों की अंतिम पुष्टि संबंधित जांच और कानूनी प्रक्रिया के निष्कर्ष से ही होगी.
पुलिस का दावा- आत्मरक्षा में हुई कार्रवाई
इस घटना को लेकर पुलिस और परिवार के दावों में शुरुआत से ही अंतर रहा है. पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कार्रवाई को आत्मरक्षा और जन सुरक्षा से जुड़ा बताया गया था. वहीं परिवार और स्थानीय लोगों ने पुलिस के इस दावे पर सवाल उठाते हुए घटना को फर्जी एनकाउंटर और हत्या बताया था.
सरेंडर के बाद गोली मारने का परिवार का आरोप
परिजनों का दावा है कि घटना के दौरान भरत ने हथियार फेंककर आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद उसे गोली मारी गई. परिवार के इस दावे की भी जांच की जा रही है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही संभव होगी.
घटना के बाद अधिकारी को मुख्यालय किया गया अटैच
मामले को लेकर विवाद बढ़ने के बाद तत्कालीन जगदीशपुर SDPO राजेश शर्मा को पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया था. घटना की जांच के लिए रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग भी गठित किया गया था. परिजनों ने आयोग के सामने भी अपना पक्ष रखा है.
DM-SP ने भी गांव पहुंचकर परिवार से की थी मुलाकात
सितंबर में भोजपुर के DM मनीष कुमार मीणा और SP अवधेश दीक्षित ने बिलौटी गांव पहुंचकर भरत के माता-पिता से मुलाकात की थी. इसके बाद अब परिवार ने शाहाबाद रेंज के DIG से मुलाकात कर मामले में कार्रवाई तेज करने की मांग की है.
DIG ने कार्रवाई का भरोसा देने की बात कही
मुलाकात के बाद परिजनों ने बताया कि DIG ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जांच में जिन लोगों के खिलाफ साक्ष्य सामने आएंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. अब परिवार की नजर जांच की अगली कार्रवाई पर है.
तीन महीने बाद भी जांच के नतीजे का इंतजार
भरत तिवारी की मौत को तीन महीने से अधिक समय बीत चुका है. मामले में एक आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि परिवार बाकी नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है. अब सवाल जांच की गति और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिका है.
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