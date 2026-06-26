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'अपराधी था.. इसलिए मार दिया, बोलेगे तो तुमको भी मार दिया जाएगा' SP पर भरत तिवारी के भाई का गंभीर आरोप

भरत तिवारी के भाई का भोजपुर एसपी पर आरोप ( ETV Bharat )