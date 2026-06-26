'अपराधी था.. इसलिए मार दिया, बोलेगे तो तुमको भी मार दिया जाएगा' SP पर भरत तिवारी के भाई का गंभीर आरोप
भरत तिवारी के भाई ने भोजपुर एसपी पर धमकाने का आरोप लगाया है. उसने कहा कि रात को घर आकर हमें डराया-धमकाया गया है. पढ़ें..
Published : June 26, 2026 at 5:45 PM IST
आरा: बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर की न्यायिक जांच चल रही है लेकिन इसी बीच उनके परिजनों ने भोजपुर पुलिस अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. भरत के भाई चंदन तिवारी ने कहा कि एसपी मिस्टर राज ने घर आकर न केवल हमें चुप रहने की धमकी दी, बल्कि ये भी चेतावनी दी कि चुप नहीं रहा है तो भाई को तरह तुमको भी मार दिया जाएगा.
भरत तिवारी के भाई का एसपी पर गंभीर आरोप: चंदन तिवारी ने कहा कि बुधवार की रात जब एसपी उनके घर आए थे, तब अकेले में ले जाकर उनको डराया-धमकाया. भरत के भाई ने बताया कि एसपी ने कहा कि यह सब बंद कीजिए, जांच चल रही है. आपका भाई अपराधी था. उसने थानेदार पर बंदूक तान दी थी. इसलिए उसे मार दिया गया. अगर तुम भी इसी तरह बोलते रहोगे तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा. हालांकि चंदन ने कहा कि बिहार की जनता अब पूरी सच्चाई जान चुकी है. यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है.
एसडीओ पर भी हो एक्शन: चंदन तिवारी ने आरोप लगाया कि प्रशासन जानबूझकर एसडीओ का नाम मामले से छिपा रहा है. उन्होंने कहा हमारे भाई की मुख्य लड़ाई एसडीओ से थी लेकिन प्रशासन उनके नाम को दबा रहा है. पूरे मामले में उनकी भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
"आपका भाई अपराधी था. गोली दिखा रहा था थानेदार को, इसलिए मार दिया. अब तुम भी ऐसे बोल रहे हो तो तुमको भी मार दिया जाएगा. मीडिया वालों के सामने तो कुछ बोल नहीं पाए लेकिन साइड में ले जाकर धमकाया लेकिन हमलोग डरने वाले नहीं हैं. एसडीओ को बचाया जा रहा है, जबकि उसी से भैया की लड़ाई थी."- चंदन तिवारी, भरत तिवारी के भाई
'सम्राट चौधरी को छोड़ना होगा सीएम पद': भरत तिवारी के भाई ने कहा कि अगर मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा. उन्होंने कहा अगर हमें न्याय नहीं मिला तो इसकी जवाबदेही सरकार की होगी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जवाब देना पड़ेगा. जरूरत पड़ी तो सम्राट चौधरी को कुर्सी छोड़कर जाना पड़ेगा.
एसपी ने की थी परिजनों से भेंट: बुधवार को एसपी ने आरा सदर एसडीपीओ-2 रंजीत सिंह और जगदीशपुर डीएसपी पंकज कुमार मिश्रा समेत कई वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की. माता-पिता, भाई और बहन से घटना की जानकारी ली और इंसाफ का भरोसा दिलाया.
17 जून को एनकाउंटर में मौत: शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की 17 जून को एनकाउंटर में मौत हो गई थी. परिजनों ने आरोप लगाया है कि भरत ने जब हथियार फेंक दिया था, तब पुलिस ने उसे गोली मार दी. हालांकि पहले पुलिस ने इसे आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई बताई थी. विवाद बढ़ने के बाद एसडीपीओ और एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई.
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