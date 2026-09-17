चंडीगढ़ में कल से शुरू होगी ‘भारत टैक्सी’, गुलाबचंद कटारिया दिखाएंगे हरी झंडी
चंडीगढ़ में कल से भारत टैक्सी की शुरुआत होने वाली है. प्रशासक गुलाब चंद कटारिया डिजिटल लॉन्च कर वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे.
Published : September 17, 2026 at 10:51 PM IST|
Updated : September 17, 2026 at 11:10 PM IST
चंडीगढ़ : यूटी चंडीगढ़ में ‘भारत टैक्सी’ सेवा की शुरुआत 18 सितंबर से होने जा रही है. चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से इसका शुभारंभ शाम 4 बजे न्यू यूटी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, सेक्टर-9 स्थित मल्टीपर्पज हॉल में किया जाएगा. कार्यक्रम का आयोजन यूटी चंडीगढ़ के सहकारिता विभाग की ओर से किया जा रहा है.
कल लॉन्च होगी भारत टैक्सी : यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे. केंद्रीय सहकारिता एवं नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी कार्यक्रम में शामिल होंगे. प्रशासन के मुताबिक चंडीगढ़ में भारत टैक्सी की शुरुआत सहकारिता मॉडल को तकनीक आधारित मोबिलिटी क्षेत्र से जोड़ने की दिशा में एक पहल है. इसमें टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों को केवल सेवा प्रदाता के तौर पर नहीं, बल्कि सहकारी मॉडल में भागीदार और हितधारक बनाने पर जोर दिया गया है. इस मॉडल के तहत ड्राइवर सदस्यों की प्लेटफॉर्म में भागीदारी को बढ़ावा देने की बात कही गई है. प्रशासन का कहना है कि तकनीक के इस्तेमाल के जरिए सहकारी संस्थाओं को नए आर्थिक क्षेत्रों और सेवाओं से जोड़ने की संभावनाएं बढ़ रही हैं.
डिजिटल लॉन्च के बाद होगा फ्लैग ऑफ : कार्यक्रम के दौरान प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भारत टैक्सी का डिजिटल शुभारंभ करेंगे. इसके बाद भारत टैक्सी के वाहनों को औपचारिक रूप से फ्लैग ऑफ किया जाएगा. चंडीगढ़ प्रशासन के अनुसार भारत टैक्सी की शुरुआत से सहकारी क्षेत्र की गतिविधियों का विस्तार मोबिलिटी सेक्टर तक होगा. इसके साथ ड्राइवर सदस्यों को एक ऐसे मंच से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिसमें उनकी भागीदारी को प्रमुखता दी गई है. प्रशासन ने बताया कि सहकारिता क्षेत्र में भागीदारी, पारदर्शिता और तकनीक के इस्तेमाल पर आधारित पहलों को आगे बढ़ाने का काम जारी है. भारत टैक्सी को इसी दिशा में एक कदम बताया गया है.
सर्ज प्राइसिंग की समस्या नहीं होगी : भारत टैक्सी को खास तौर पर यात्रियों और ड्राइवरों – दोनों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस ऐप के जरिए यूजर्स ऑटो-रिक्शा, कार और बाइक टैक्सी की बुकिंग कर सकेंगे. अपनी जरूरत और बजट के अनुसार वे आसानी से विकल्प चुन पाएंगे. सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर सर्ज प्राइसिंग यानी पीक ऑवर्स या बारिश के समय अचानक किराया बढ़ने की समस्या नहीं होगी. किराया दरों को यथासंभव स्थिर रखने का दावा किया गया है. सुरक्षा के लिहाज से भारत टैक्सी ऐप में रियल-टाइम व्हीकल ट्रैकिंग, केवल वेरिफाइड ड्राइवरों की ऑनबोर्डिंग और 24×7 कस्टमर सपोर्ट की सुविधा दी जाएगी. इसके अलावा ऐप को कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकें.भारत टैक्सी में ड्राइवरों को कुल किराए का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा मिलेगा, जिससे उनकी कमाई ओला-उबर जैसे निजी प्लेटफॉर्म्स की तुलना में बेहतर होगी.
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