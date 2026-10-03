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उत्तर प्रदेश में 'भारत टैक्सी' का बढ़ेगा नेटवर्क, नवरात्र से पहले अयोध्या-आगरा समेत इन शहरों में शुरू होगी सेवा

यूपी में बढ़ेगा भारत टैक्सी सेवा का नेटवर्क. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : यूपी में नागरिक सुविधाओं के लिए हाल ही में शुरू की गई भारत टैक्सी सेवा अब दूसरे शहरों में भी चलेगी. इस सेवा को एक माह के अंदर प्रदेश के 12 जिलों में शुरू कर दिया जाएगा. जिससे आने वाले दिनों में त्योहार के दौरान लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके.

प्रदेश में शुरू हुई भारत टैक्सी सेवा का संचालन अभी तक लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज तक सीमित है, लेकिन आने वाले दिनों में त्योहार को देखते हुए इस सेवा को अन्य शहरों में शुरू किए जाने की दिशा में प्रयास चल रहा है. उत्तर प्रदेश के ज्यादातर शहरों में भारत टैक्सी के विस्तार के लिए ग्राउंड ऑनबोर्डिंग और ड्राइवर पंजीकरण का काम शुरू हो गया है. इससे ऐप आधारित टैक्सी सेवा के अंतर्गत अयोध्या और मेरठ को जोड़ने की तैयारी है. मथुरा से मिर्जापुर तक मिलेगी टैक्सी सेवा : भारत टैक्सी सेवा के अगले चरण में मथुरा, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, हापुड़, सीतापुर, हाथरस, इटावा, मिर्जापुर और रायबरेली में भी भारत टैक्सी की सेवा शुरू करने की तैयारी है. इन शहरों में ड्राइवर और वाहनों को प्लेटफॉर्म से जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. इसके तहत धार्मिक और पर्यटन के नजरिये से अयोध्या, मथुरा और आगरा जैसे शहरों को भी जोड़ा जाएगा.