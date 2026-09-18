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चंडीगढ़ में भारत टैक्सी की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री बोले- 'पंजाब के तीन शहरों में भी सेवा का विस्तार करने की योजना'

चंडीगढ़ में सहकारी मॉडल पर आधारित 'भारत टैक्सी' सेवा की शुरुआत हो गई है. यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने हरी झंडी दिखाई.

Bharat Taxi launched in Chandigarh
Bharat Taxi launched in Chandigarh (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 18, 2026 at 8:54 PM IST

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Updated : September 18, 2026 at 8:59 PM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़: शुक्रवार को चंडीगढ़ में सहकारी मॉडल पर आधारित 'भारत टैक्सी' सेवा की औपचारिक शुरुआत हो गई है. सेक्टर-9 स्थित न्यू यूटी सेक्रेटेरिएट में आयोजित कार्यक्रम में यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इस सेवा का उद्घाटन किया और इसके बाद भारत टैक्सी के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

सहकारी मॉडल पर भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत: इस सेवा की खास बात इसका सहकारी मॉडल है. इसमें टैक्सी चालक केवल यात्रियों को सेवा देने वाले ड्राइवर नहीं होंगे, बल्कि प्लेटफॉर्म के सदस्य और हितधारक के रूप में भी जुड़े रहेंगे. कार्यक्रम में इस मॉडल की जानकारी देने के लिए ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति दिखाई गई. चालक सदस्यों की भागीदारी और स्वामित्व को दर्शाते हुए पांच चालकों को शेयर प्रमाणपत्र भी दिए गए.

गुलाब चंद कटारिया ने दिखाई हरी झंडी: प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि भारत टैक्सी की शुरुआत चंडीगढ़ की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने श्रम के सम्मान और सहकारी स्वामित्व के साथ तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि चालकों की भूमिका केवल सेवा प्रदाता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सेवा शहर की मौजूदा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरक विकल्प देगी. साथ ही उन्होंने पारदर्शी संचालन, डेटा सुरक्षा, उचित किराया, शिकायतों के प्रभावी समाधान और इलेक्ट्रिक व पर्यावरण-अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने की जरूरत बताई.

Bharat Taxi launched in Chandigarh
केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और मुरलीधर मोहोल हुए शामिल (ETV Bharat)

'चालकों की आय मजबूत होगी': केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि सहकारी व्यवस्था में चालक प्लेटफॉर्म के सक्रिय भागीदार बनेंगे और इसके लाभ में भी उनकी हिस्सेदारी होगी. उनके मुताबिक इस मॉडल का उद्देश्य चालकों की आय के साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना है.

10 लाख चालकों ने किया भारत टैक्सी के लिए पंजीकरण: वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि देशभर में अब तक करीब 10 लाख चालक भारत टैक्सी से पंजीकरण करा चुके हैं. इनमें चंडीगढ़ के एक लाख से अधिक चालक शामिल हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पंजाब के अमृतसर, लुधियाना और जालंधर समेत अन्य शहरों में भी सेवा का विस्तार करने की योजना है.

कार्यक्रम में ये लोग रहे मौजूद: कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में यूटी के मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद, गृह सचिव मंदीप सिंह बराड़, भारत टैक्सी के अध्यक्ष जयेन मेहता और सचिव सहकारिता एल मोहम्मद मंसूर समेत प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, भारत टैक्सी के प्रतिनिधि और चालक-सदस्य शामिल हुए.

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Last Updated : September 18, 2026 at 8:59 PM IST

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