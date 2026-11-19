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मोहन यादव का कथा शौक; मोरारी बापू की रामकथा में बने आम श्रद्धालु, उज्जैन से मेगा प्लान का ऐलान

महाकाल नगरी में मोरारी बापू ने कही रामकथा ( ETV Bharat )

उज्जैन: भारत स्वस्तिक यात्रा के चौथे पड़ाव पर मंगलवार को उज्जैन पहुंचे संत व रामकथा कहने वाले मोरारी बापू ने सांदीपनि आश्रम के पास आयोजित रामकथा में सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति लेकर अपने विचार रखे. कथा में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी शामिल हुए और श्रद्धालुओं के बीच बैठकर श्रीराम कथा सुनी. इस दौरान बापू ने मुख्यमंत्री की सहजता की सराहना करते हुए कहा कि राज्य का राजा स्वयं धर्म सभा में आए तो यह शुभ संकेत है. उज्जैन प्रवास के दौरान मोरारी बापू ने भगवान महाकाल के दर्शन लाभ भी लिए.

सनातन वटवृक्ष की जड़ों को नुकसान न पहुचाएं

मोरारी बापू ने कहा कि "आज सनातन धर्म के लिए विशेष जागरण की आवश्यकता है. धर्मस्थलों और देवस्थानों में सनातन का विरोध करने वालों को का प्रवेश नहीं होना चाहिए. सनातन की मूल धारा अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए सदियों से चली आ रही परंपराओं का पालन जरूरी है. सनातन धर्म किसी के प्रति दुर्भावना या बैर नहीं रखता, लेकिन उसकी आस्था और मूल विचारधारा पर कुठाराघात के प्रयास भी स्वीकार नहीं किए जा सकते. रामकथा कहते हुए मोरारी बापू की तस्वीर (ETV Bharat) सनातन की तुलना वटवृक्ष से करते हुए बापू ने कहा कि इसकी डालियों पर झूले और घोंसले बनाए, इसकी छाया में विश्राम करें, लेकिन इसकी जड़ों को काटने का प्रयास नहीं करें. सनातन सभी के कल्याण मंगल और शुभ की कामना करता है. बच्चों की शिक्षा में धर्म ग्रंथ और संस्कृति भी शामिल हो बापू ने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथो को शामिल करने की जरूरत बताई. जेन जी को बलवान होने व धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया और भगवान हनुमान को अपना मार्गदर्शक मानने, उनसे सीखने के लिए भी प्रेरित किया. मोरारी बापू ने कहा बच्चों का ब्रेन वाश करने के बजाय उनका उनका हार्ट वॉश करना चाहिए. बच्चों को बालकांड युवाओं को अयोध्या कांड और बुजुर्गों को उत्तर कांड पढ़ाया जाना चाहिए. जिससे हर उम्र वर्ग अपनी जिम्मेदारी और जीवन के मूल्यों को समझ सके. बागियों के चंबल से समाज सुधार की अनूठी बगावत, बंदूक नहीं साइकिल लेकर निकले संत हरिगिरि महाराज श्री रामचरितमानस युद्ध नहीं संवाद और समाधान का ग्रंथ श्री रामचरितमानस की व्याख्या करते हुए मोरारी बापू ने इसे संवाद का ग्रंथ बताया. उन्होंने कहा कि जहां युद्ध हो रहे हैं, उन देशों में भी कथा करने का मौका मिले तो हम अनुमति के साथ कथा करने को तैयार हैं, क्योंकि संवाद वह शक्ति है, जिससे दुनिया में चल रहे बड़े से बड़े युद्ध भी टाले जा सकते हैं. श्रीरामचरितमानस युद्ध का नहीं सेतुबांध का ग्रंथ है. भगवान राम ने सेतु तोड़ा नहीं बल्कि जोड़ा था, यह ग्रंथ समन्वय संगम और समाज को जोड़ने की प्रेरणा देता है. बापू ने कहा श्रीराम की तीन प्रमुख बातें सत्य प्रेम और करुणा है, यदि लोग इन तीनों को अपने आचरण में उतार लें तो सबका उद्धार हो सकता है.