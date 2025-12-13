ETV Bharat / state

अभिभाषक परिषद कोटा के चुनाव में भारत अध्यक्ष और शंभू महासचिव बने

कोटा: अभिभाषक परिषद कोटा के चुनाव में भारत सिंह अड़सेला अध्यक्ष और शंभू सोनी महासचिव चुने गए. यहां शुक्रवार को चुनाव हुए थे. इसकी मतगणना शनिवार को हुई. चुनाव से पहले काफी गहमागहमी हुई थी. मतगणना के दौरान भी बड़ी संख्या में वकील परिसर में मौजूद रहे. आखिर शाम छह बजे अध्यक्ष पद का अंतिम परिणाम आया.

चुनाव अधिकारी रवि विजय ने बताया कि शुक्रवार को हुए मतदान में 1694 वकीलों में से 1504 में वोट डाले. इस प्रकार 88.78 प्रतिशत मतदान हुआ. इनकी मतगणना शनिवार सुबह 11 बजे से शुरू हो गई थी. इसमें सबसे पहले सांस्कृतिक सचिव का परिणाम आया. अंत में अध्यक्ष पद का परिणाम घोषित किया गया. अध्यक्ष पद पर अड़सेला को 697 मत मिले. उन्होंने गोपाल दत्त शर्मा को 116 वोट से हराकर जीत दर्ज की.

चुनाव अधिकारी विजय ने बताया कि उपाध्यक्ष कैलाश बामणिया, महासचिव शंभू सोनी, संयुक्त सचिव उल्लास शर्मा, अर्थ सचिव ऋषिराज नागर, पुस्तकालय अध्यक्ष फूल सिंह भाटी व सांस्कृतिक सचिव प्रतिभा सोनी चुनी गई. इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य यश नागर, अमोल श्रृंगी, पिंकी, हर्षित गौतम, कार्तिक, सपना, अजय शर्मा, हीना, हेमंत मालव व हितेश मेहता चुने गए. कुछ दिन पहले कोटा में बार एसोसिएशन को लेकर वकीलों के दो गुटों में विवाद भी हो गया था.

