अभिभाषक परिषद कोटा के चुनाव में भारत अध्यक्ष और शंभू महासचिव बने

मतदान में 1694 वकीलों में से 1504 ने वोट डाले. शुक्रवार को वोट डले और शनिवार को मतगणना हुई.

Kota Bar Association Elections
अभिभाषक परिषद कोटा के विजेता पदाधिकारी (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 13, 2025 at 7:57 PM IST

कोटा: अभिभाषक परिषद कोटा के चुनाव में भारत सिंह अड़सेला अध्यक्ष और शंभू सोनी महासचिव चुने गए. यहां शुक्रवार को चुनाव हुए थे. इसकी मतगणना शनिवार को हुई. चुनाव से पहले काफी गहमागहमी हुई थी. मतगणना के दौरान भी बड़ी संख्या में वकील परिसर में मौजूद रहे. आखिर शाम छह बजे अध्यक्ष पद का अंतिम परिणाम आया.

चुनाव अधिकारी रवि विजय ने बताया कि शुक्रवार को हुए मतदान में 1694 वकीलों में से 1504 में वोट डाले. इस प्रकार 88.78 प्रतिशत मतदान हुआ. इनकी मतगणना शनिवार सुबह 11 बजे से शुरू हो गई थी. इसमें सबसे पहले सांस्कृतिक सचिव का परिणाम आया. अंत में अध्यक्ष पद का परिणाम घोषित किया गया. अध्यक्ष पद पर अड़सेला को 697 मत मिले. उन्होंने गोपाल दत्त शर्मा को 116 वोट से हराकर जीत दर्ज की.

चुनाव अधिकारी विजय ने बताया कि उपाध्यक्ष कैलाश बामणिया, महासचिव शंभू सोनी, संयुक्त सचिव उल्लास शर्मा, अर्थ सचिव ऋषिराज नागर, पुस्तकालय अध्यक्ष फूल सिंह भाटी व सांस्कृतिक सचिव प्रतिभा सोनी चुनी गई. इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य यश नागर, अमोल श्रृंगी, पिंकी, हर्षित गौतम, कार्तिक, सपना, अजय शर्मा, हीना, हेमंत मालव व हितेश मेहता चुने गए. कुछ दिन पहले कोटा में बार एसोसिएशन को लेकर वकीलों के दो गुटों में विवाद भी हो गया था.

पढ़ें: बार एसोसिएशन में विवाद के बाद मारपीट, वकीलों के एक गुट ने बनाई नई कार्यकारिणी, एक-दूसरी को बताया अवैध

किस पद पद किसे कितने वोट मिले:

अध्यक्ष पद

  • भारत सिंह अड़सेला 697
  • गोपाल दत्त शर्मा 581
  • बृजराज सिंह चौहान 104
  • अतीश सक्सेना 107
  • खारिज 15
  • विजेता: 116 वोट से भारत सिंह

उपाध्यक्ष पद

  • कैलाश बामनिया 890
  • इमरान खान 356
  • चेतन पाराशर 205
  • खारिज 53
  • विजेता: 534 वोट से कैलाश बामनिया

महासचिव पद

  • शंभू सोनी 904
  • बनवारी गौतम 252
  • अमित शर्मा 317
  • खारिज 31
  • विजेता: 587 से शंभू सोनी

सांस्कृतिक सचिव पद

  • प्रतिभा सोनी 894
  • किरण कुमारी 399
  • शक्ति शर्मा 187
  • खारिज 24
  • विजेता: 495 वोट से प्रतिभा सोनी

संयुक्त सचिव पद

  • उल्लास शर्मा 889
  • पंकज वर्मा 555
  • खारिज 60
  • विजेता: 334 मत से उल्लास शर्मा

पुस्तकालय अध्यक्ष पद

  • फूल सिंह 400
  • महाबाहु सिंह 393
  • विशाल सोनी 331
  • धनराज सिंह हाड़ा 161
  • हेमंत मालव 177
  • खारिज - 42
  • विजेता: 7 वोट से फूल सिंह

अर्थ सचिव पद

  • ऋषिराज नागर 761
  • राहुल भारद्वाज 442
  • राजेंद्र राठौर 218
  • खारिज 43
  • विजेता: 319 वोट से ऋषिराज नागर

