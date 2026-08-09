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मऊ: BJP छोड़ भरत भैया ने थामा BSP का दामन, 2027 से पहले मधुबन में गरमायी सियासत

17 साल की भाजपा की राजनीति को अलविदा कह बसपा के मंच से किया नई पारी का आगाज

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BJP छोड़ भरत भैया ने थामा BSP का दामन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 5:34 PM IST

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मऊ: जनपद के मधुबन विधानसभा क्षेत्र में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी मोड़ सामने आया है, यहां करीब 17 वर्षों तक बीजेपी की राजनीति में सक्रिय रहे वरिष्ठ नेता भरत भैया ने अब उसका साथ छोड़ बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है. उन्होंने रविवार को पांती रोड स्थित गांधी मैदान में सुबह 10 बजे आयोजित बसपा सम्मेलन में अपने समर्थकों के साथ औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है.

BJP छोड़ भरत भैया ने थामा BSP का दामन (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, भरत भैया लंबे समय से मधुबन विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहकर जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं. 2009 से क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बताते हुए उन्होंने लगातार जनसंपर्क और संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने का दावा किया है. भाजपा छोड़ने के बाद भरत भैया ने पार्टी नेतृत्व और टिकट वितरण की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि लंबे समय तक जमीनी स्तर पर काम करने और पार्टी के लिए समय और संसाधन लगाने के बावजूद उन्हें 2017 से लगातार विधानसभा चुनाव में टिकट से वंचित रखा गया.

भरत सिंह उर्फ भरत भैया का कहना है कि बीजेपी में अब जमीनी और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अपेक्षा बाहरी चेहरों, वंशवाद और धनबल को अधिक महत्व मिल रहा है. चुनाव के कुछ समय पहले प्रत्याशी तय किए जाने की प्रक्रिया को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई है. इन्हीं परिस्थितियों को अपने भाजपा छोड़ने की प्रमुख वजह बताते हुए उन्होंने अब बसपा के साथ नई राजनीतिक पारी शुरू करने का फैसला किया है.

इधर राजनीति के जानकारों का कहना है कि भरत भैया का बसपा में जाना बहुजन समाज पार्टी के लिए अहम माना जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय किसी राजनीतिक चेहरे को अपने पाले में लाकर बसपा 2027 की लड़ाई में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश करेगी. हालांकि वह इससे कितनी सफल होगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

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