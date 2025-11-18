ETV Bharat / state

दुनिया में 5 करोड़ मेंबर वाला संगठन जिसकी नींव 'लिटिल जेम्सबांड' से पड़ी, क्या है स्काउट-गाइड?, भारत में इस संगठन से जुड़ी खास बातें, जानिए

कानपुरः अक्सर आप नीली कैप और कपड़ों के साथ गले में रूमाल बांधे बच्चों को अच्छे काम करते देखते होंगे. कभी ये बच्चे ट्रैफिक संचालन में मदद करते हैं तो कभी किसी बेसहारा की मदद करते नजर आते हैं. कभी ये बच्चे सफाई में मदद करते नजर आते हैं. इन 'नीले फरिश्तों' को स्काउट गाइड कहते हैं. इन बच्चों के छोटे कंधों पर समाज और पर्यावरण की बेहतरी का बड़ा जिम्मा है. स्काउट गाइड की शुरुआत बड़ी रोचक है. चलिए जानते हैं आखिर स्काउट गाइड क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और भारत में यह कब से शुरू हुआ.

स्काउड गाइड की शुरुआत कैसे हुई?: भारत स्काउट और गाइड कानपुर नगर के जिला सचिव सर्वेश तिवारी बताते हैं कि इसकी कहानी बेहद रोचक है. बात है 1907 की है. मेजर जनरल लॉर्ड बेडेन पॉवेल ने इसकी स्थापना की थी. वह साउथ अफ्रीका गए थे तब उन्हें इसका आइडिया आया था. उन्होंने युद्ध के माहौल में चरवाहे बच्चों को जासूसी के लिए जोड़ा था. हालांकि बाद में उन्होंने इस संगठन को मानवता की सेवा के लिए आगे बढ़ाया. इसे नाम दिया गया स्काउटिंग. अपनी बहन की मदद से उन्होंने लड़कियों को भी इससे जोड़ा. धीरे-धीरे यह दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैलने लगा. भारत में इसकी शुरुआत 7 नवंबर 1950 में हुई. भारत स्काउट और गाइड कानपुर नगर के जिला सचिव सर्वेश तिवारी ने दी यह जानकारी. (etv bharat)



दुनिया में कहां-कहां संगठन: अब स्काउट गाइड दुनिया भर के लगभग सभी देशों तक पहुंच चुका है. अब यह एक युवा आंदोलन की तरह चलाया है. 170 से अधिक राष्ट्रीय स्काउट संगठनों के संघ में कुल 5 करोड़ से अधिक सदस्य है. 174 देशों में यह संगठन हैं. यह इस संगठन की ताकत को प्रदर्शित करता है. अब इसे एक सक्रिय आंदोलन के रूप में चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य मानवता व धरती की सेवा है. इसके सदस्यों में लगातार इजाफा होता जा रहा है. कानपुर में स्काउट गाइड की ट्रेनिंग का एक दृश्य. (etv bharat)

स्काउट गाइड क्या काम कर रहे: स्काउट और गाइड में युवाओं में चरित्र निर्माण को प्राथमिकता देता है. इसके बाद अच्छे स्वास्थ्य और कौशल का उपयोगी इस्तेमाल भी इस संगठन के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है. समाज सेवा के साथ ही जन सेवा भी इस आंदोलन का हिस्सा है. अब इसे शैक्षिक आंदोलन के रूप में भी संचालित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य अब बच्चों में शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक क्षमताओं को विकसित करके जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना है. स्काउट गाइडिंग में कैंपिंग के साथ ही सामुदायिक सेवा भी खूब की जा रही है. एक नजर. (etv bharat gfx)

भारत में कब एक साथ जुडे़ स्काउट-गाइड: भारत में स्काउटिंग की शुरुआत 1909 में हुई थी. तब यह सुविधा केवल यूरोपीय और एंग्लो-इंडियन बच्चों के लिए ही थी. भारतीय नेताओं ने इसे सुलभ बनाने के लिए 1913 में अलग संगठन बनाया. भारत में गाइडिंग 1911 में शुरु हुई थी. भारत के आजाद होने के बाद 7 नवंबर 1950 को दोनों को जोड़ दिया गया. नाम दिया गया स्काउट गाइडिंग. तब से यह निरंतर इस स्वरूप में चल रहा है. समाज सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं स्काउट गाइड. (etv bharat)