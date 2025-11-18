दुनिया में 5 करोड़ मेंबर वाला संगठन जिसकी नींव 'लिटिल जेम्सबांड' से पड़ी, क्या है स्काउट-गाइड?, भारत में इस संगठन से जुड़ी खास बातें, जानिए
61 साल बाद यूपी में स्काउट-गाइड के महाकुंभ का आयोजन, 30000 से अधिक स्काउट लेंगे भाग, पीएम करेंगे उद्घाटन और राष्ट्रपति समापन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 10:41 AM IST|
Updated : November 18, 2025 at 12:43 PM IST
कानपुरः अक्सर आप नीली कैप और कपड़ों के साथ गले में रूमाल बांधे बच्चों को अच्छे काम करते देखते होंगे. कभी ये बच्चे ट्रैफिक संचालन में मदद करते हैं तो कभी किसी बेसहारा की मदद करते नजर आते हैं. कभी ये बच्चे सफाई में मदद करते नजर आते हैं. इन 'नीले फरिश्तों' को स्काउट गाइड कहते हैं. इन बच्चों के छोटे कंधों पर समाज और पर्यावरण की बेहतरी का बड़ा जिम्मा है. स्काउट गाइड की शुरुआत बड़ी रोचक है. चलिए जानते हैं आखिर स्काउट गाइड क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और भारत में यह कब से शुरू हुआ.
स्काउड गाइड की शुरुआत कैसे हुई?: भारत स्काउट और गाइड कानपुर नगर के जिला सचिव सर्वेश तिवारी बताते हैं कि इसकी कहानी बेहद रोचक है. बात है 1907 की है. मेजर जनरल लॉर्ड बेडेन पॉवेल ने इसकी स्थापना की थी. वह साउथ अफ्रीका गए थे तब उन्हें इसका आइडिया आया था. उन्होंने युद्ध के माहौल में चरवाहे बच्चों को जासूसी के लिए जोड़ा था. हालांकि बाद में उन्होंने इस संगठन को मानवता की सेवा के लिए आगे बढ़ाया. इसे नाम दिया गया स्काउटिंग. अपनी बहन की मदद से उन्होंने लड़कियों को भी इससे जोड़ा. धीरे-धीरे यह दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैलने लगा. भारत में इसकी शुरुआत 7 नवंबर 1950 में हुई.
दुनिया में कहां-कहां संगठन: अब स्काउट गाइड दुनिया भर के लगभग सभी देशों तक पहुंच चुका है. अब यह एक युवा आंदोलन की तरह चलाया है. 170 से अधिक राष्ट्रीय स्काउट संगठनों के संघ में कुल 5 करोड़ से अधिक सदस्य है. 174 देशों में यह संगठन हैं. यह इस संगठन की ताकत को प्रदर्शित करता है. अब इसे एक सक्रिय आंदोलन के रूप में चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य मानवता व धरती की सेवा है. इसके सदस्यों में लगातार इजाफा होता जा रहा है.
स्काउट गाइड क्या काम कर रहे: स्काउट और गाइड में युवाओं में चरित्र निर्माण को प्राथमिकता देता है. इसके बाद अच्छे स्वास्थ्य और कौशल का उपयोगी इस्तेमाल भी इस संगठन के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है. समाज सेवा के साथ ही जन सेवा भी इस आंदोलन का हिस्सा है. अब इसे शैक्षिक आंदोलन के रूप में भी संचालित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य अब बच्चों में शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक क्षमताओं को विकसित करके जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना है. स्काउट गाइडिंग में कैंपिंग के साथ ही सामुदायिक सेवा भी खूब की जा रही है.
भारत में कब एक साथ जुडे़ स्काउट-गाइड: भारत में स्काउटिंग की शुरुआत 1909 में हुई थी. तब यह सुविधा केवल यूरोपीय और एंग्लो-इंडियन बच्चों के लिए ही थी. भारतीय नेताओं ने इसे सुलभ बनाने के लिए 1913 में अलग संगठन बनाया. भारत में गाइडिंग 1911 में शुरु हुई थी. भारत के आजाद होने के बाद 7 नवंबर 1950 को दोनों को जोड़ दिया गया. नाम दिया गया स्काउट गाइडिंग. तब से यह निरंतर इस स्वरूप में चल रहा है.
स्काउट गाइड से कैसे जुड़ें: हर स्कूल और कॉलेज में स्काउट गाइड संगठन होता है. इसके जरिए इससे जुड़ा जा सकता है. स्काउट गाइड में शामिल होने की न्यूनतम आयु तीन वर्ष है. चलिए जानते हैं किस आयु वर्ग में क्या उपाधि मिलती है.
आयु वर्ग और उपाधि
- खरगोश: 3 से 5 वर्ष के बच्चे
आदर्श वाक्य: मुस्कुराते रहो
- शावक/बुलबुल: आयु 5 से 10 वर्ष
आदर्श वाक्य: अपना सर्वश्रेष्ठ करो
- स्काउट गाइड: 10 से 17 वर्ष
आदर्श वाक्य: तैयार रहें
- रोवर रेंजर: 15 से 25 वर्ष
आदर्श वाक्य: सेवा
इस बार यूपी में क्या खास आयोजन: उन्होंने बताया कि 1950 में इसकी स्थापना के बाद हम इस वर्ष भारत में स्काउट गाइड संगठन का 75वां वर्ष मनाने जा रहे हैं. यह डायमंड जुबली वर्ष है. इस वजह से 61 वर्ष बाद डायमंड जुबली 19वीं जंबूरी के आयोजन का जिम्मा इस बार यूपी को मिला है. यह यूपी के लिए गर्व की बात है.
कब और कहां होगा: सर्वेश तिवारी बताते हैं कि 23 से 30 नवंबर तक संगठन का यह महाकुंभ लखनऊ स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड, सेक्टर-15, वृंदावन योजना में आयोजित किया जाएगा. इस बार जंबूरी में देशभर से 30000 से 35000 स्काउट गाइड भाग लेने आएंगे. इसके अलावा विदेश से 1000 से 2000 स्काउट विदेश से भी आएंगे. इतने बड़े आयोजन में करीब 5000 स्वयंसेवक भी भाग लेंगे.
कौन करेगा उद्घाटन-समापन: इस कार्यक्रम का उद्घाटन 23 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे. वहीं इसका समापन 29 नवंबर को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू करेंगी. इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बीते दिनों सीएम योगी ने लखनऊ में बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे. इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा डिफेंस अफसर भी भाग लेंगे.
स्काउट महाकुंभ में क्या खास
- 8 किमी में बसाई जाएगी टेंट सिटी
- 3500 टेंट व 2,200 शौचालय बनाए जाएंगे
- 1700 बाथरूम, 100 रसोई और 4 सेंट्रल किचन बनाए जाएंगे
- एरीना स्टेडियम में 30,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी
- 12 प्रवेश द्वार, 11 एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी
- 5 जर्मन हैंगरयुक्त वीवीआईपी गैलरी बनाई
- 100 बेड का अस्पताल, 16 डिस्पेंसरी
आकर्षण क्या होगा
- एक्सपो ग्राउंड में प्रदर्शनी स्टॉल स्थापित किए जाएंगे
- ग्लोबल विलेज भी प्रदर्शित किया जाएगा
- 75 वर्ष की स्काउटिंग प्रदर्शनी
- एयर अग्निवीर
- एक जिला-एक उत्पाद
- सोलर व रोबोटिक्स प्रदर्शनी
ड्रोन शो भी होगा: इस बार जंबूरी में दो दिवसीय ड्रोन शो भी होगा. इसमें सैकड़ों ड्रोन आकाश में स्काउटिंग की कहानी पेश करेंगे. साथ ही, आरएफआईडी आधारित स्मार्ट आईडी कार्ड से प्रतिभागियों की एंट्री होंगी.
ये जंबूरी क्या है: इस बारे में सर्वेश तिवारी ने बताया कि जंबूरी एक तरह की रैली होती है. इसमें देशभर के बच्चे भाग लेते है. यह रैली बहुत बड़ी होती है. उन्होंने बताया कि इस बार लखनऊ में 19वीं जंबूरी का आयोजन किया जा रहा है. यह यूपी के लिए बड़ी उपलब्धि है.
पिछली जंबूरी कहां हुई थी: 18वां राष्ट्रीय जम्बूरी 4 से 10 जनवरी 2023 को पाली जिले, राजस्थान के रोहट में आयोजित किया की गई थी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था. इस कार्यक्रम में देश भर से 37,000 से अधिक स्काउट्स और गाइड्स के साथ विदेशी स्काउट्स भी भाग लेने आए थे.
कानपुर से 180 स्काउट भाग लेंगे: उन्होंने बताया कि 23 से 30 नवंबर तक होने वाले इस आयोजन में कानपुर से भाग लेने के लिए 180 स्काउट और गाइड का दल लखनऊ जाएगा. इस दौरान स्काउट और गाइड कई प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे.
स्काउट गाइड सर्टिफिकेट के फायदे
- सरकारी नौकरियों में मददगार: स्काउट और गाइड सर्टिफिकेट प्राप्त करने वालों को सरकारी नौकरियों में वरीयता मिलती है. रेलवे के साथ ही यूपी में होमगार्ड, रोडवेज समेत कई सरकारी नौकरियों में अतिरिक्त अंक मिलते हैं. इसके अलावा कई अन्य नौकरियों में सरकार इस सर्टिफिकेट को प्राथमिकता देती है.
- उच्च शिक्षा में उपयोगी: यह सर्टिफिकेट छात्रवृत्ति के साथ ही कॉलेजों में प्रवेश के लिए भी बेहद उपयोगी माना जाता है.
- व्यक्तित्व विकास: स्काउटिंग से जुड़े बच्चों में चरित्र निर्माण, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता के गुण विकसित होते हैं. इसके अलावा आत्मनिर्भरता और दूसरों के प्रति सहानुभूति भी आती है.
- कौशल विकास भी होता: यह प्रमाण पत्र छात्रों को कैंपिंग, लंबी पैदल यात्रा और अन्य गतिविधियों में काफी मदद करता है.
- सामाजिक सेवा में भी उपयोगी: आपदा प्रबंधन, स्वच्छता समेत कई सामुदायिक गतिविधियों में यह सर्टिफिकेट बेहद उपयोगी होता है.
राज्यपाल और राष्ट्रपति के साइन होते सर्टिफिकेट पर: स्काउट और गाइड में भाग लेने वाले बच्चों के सर्टिफिकेट पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के साइन होते हैं. प्रदेश स्तरीय सर्टिफिकेट पर राज्यपाल के साइन होते हैं वहीं राष्ट्रीय स्तर के सर्टिफिकेट पर राष्ट्रपति के साइन होते हैं.
यूपी में सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र कहां हैं: यूपी में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का राज्य प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है. यहां एडंवास स्तर की ट्रेनिंग स्काउट गाइड को दी जाती है. वहीं भारत का सबसे बड़ा स्काउट गाइड प्रशिक्षण केंद्र पचमढ़ी, मध्य प्रदेश में हैं. यह राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग देता है.
ये भी पढे़ंः जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़
ये भी पढ़ें: बनारस के अनोखे संस्कृत गुरु, 5000 विदेशी-भारतीय शिष्य, गुरुदक्षिणा में रुपए-गिफ्ट के बजाय मांगते हैं ये वचन