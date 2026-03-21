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भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मनाई जा रही जयंती, बक्सर में गूंज रही शहनाई

आज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 110वीं जयंती है. उनके जयंती के लिए पूरे धूम-धाम से डुमराव में क्रार्यक्रम हो रहे हैं- पढ़ें खबर-

उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 110वीं जयंती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 21, 2026 at 5:55 PM IST

4 Min Read
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बक्सर : आज भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले शहनाई वादक और महान साधक 'भारत रत्न' उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती है. दुनिया उनके शहनाई वादन की कायल थी. शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती पर एक तरफ जहां उन्हें याद करने की कोशिशें तेज हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी विरासत अब भी उपेक्षित है.

डुमरांव से वाराणसी तक—अद्भुत यात्रा : 21 मार्च 1916 को डुमरांव में जन्मे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम कमरुद्दीन था. उनके पिता पैगंबर बख्श खान दरबारी संगीतकार थे, जिनसे उन्हें संगीत विरासत में मिला. महज छह साल की उम्र में वे वाराणसी चले गए, जहां उन्होंने अपने मामा अली बख्श ‘विलायती’ से शहनाई की बारीकियां सीखीं.

शहनाई मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां : वाराणसी के गंगा घाटों और मंदिरों में रियाज करते-करते उन्होंने शहनाई को एक नया मुकाम दिया. काशी विश्वनाथ मंदिर में उनका वादन, संगीत और आध्यात्म का अद्भुत संगम बन गया. लंबे रियाज ने शहनाई की मधुर आवाज की पहुंच देश और दुनिया तक पहुंचाई. आज भी जब शहनाई की बात होती है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद आती है.

जब आज़ादी के दिन गूंजी शहनाई : 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन था. इसी दिन जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने लाल किला से शहनाई की स्वर लहरियां बिखेरीं थीं. यह क्षण भारतीय संगीत और स्वतंत्रता, दोनों के इतिहास में अमर हो गया. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया.

सम्मान, सादगी और समर्पण : संगीत में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया. इसके अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे कई बड़े सम्मान भी उन्हें मिले. 21 अगस्त 2006 को उनके निधन के साथ देश ने न सिर्फ एक महान कलाकार, बल्कि सांस्कृतिक एकता के प्रतीक को खो दिया. उन्हें उनकी प्रिय शहनाई के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया, जो उनके संगीत के प्रति समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल है.

बिस्मिल्लाह खां की विरासत सहेजने की पहल : 21 मार्च 1916 को जन्मे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती के मौके पर जिला प्रशासन 'बिस्मिल्लाह खां महोत्सव' आयोजित किया गया है. इस अवसर पर कई नामचीन कलाकार शिरकत कर रही हैं. शहनाई की वही पुरानी तान एक बार फिर बक्सर में गूंज रही है.

"उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की आज जयंती है. इस मौके पर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती मनाई जा रही है. कार्यक्रम में कई कलाकारों के साथ बिस्मिल्लाह खां के घराने से शहनाई वादकों को भी बुलाया गया है.''- - साहिला, जिलाधिकारी, बक्सर

बक्सर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम की युनिवर्सिटी : जिलाधिकारी ने ये भी बताया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान एक यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई थी जिसके लिए जमीन प्रशासन को मिल चुकी है. जमीन मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया भी कर दी गई है. जिलाधिकारी के मुताबिक जल्द ही उसका निर्माण कार्य शुरू होगा.

''समृद्धि यात्रा के दौरान उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम की यूनिवर्सिटी पास की गई थी. अब हम लोगों को जमीन भी मिल गई है. हमारे द्वारा टेंडर जारी कर दिया गया है. जल्द ही कार्य भी शुरू हो जाएगा. " - साहिला, जिलाधिकारी, बक्सर

विरासत पर सवाल : डुमरांव में आयोजित महोत्सव एक सकारात्मक पहल जरूर है, लेकिन स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी भी है कि जिस घर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने जन्म लिया, उसकी पहचान और संरक्षण आज भी उपेक्षित है. हालांकि 'संगीत कॉलेज' के निर्माण की घोषणा ने एक नई उम्मीद जरूर जगाई है. अगर यह योजना जमीन पर उतरती है, तो डुमरांव एक बार फिर संगीत की दुनिया में अपनी खोई पहचान हासिल कर सकता है.

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