ETV Bharat / state

रोहतक में रंगमंच का महाकुंभ, भारत रंग महोत्सव का 9 फरवरी से होगा भव्य आग़ाज़

रोहतक में 9 से 12 फरवरी 2026 तक भारत रंग महोत्सव में देश-विदेश की रंगमंच प्रस्तुतियां होंगी.

Global Theatre Performances in Rohtak
भारत रंग महोत्सव का 9 फरवरी से होगा भव्य आग़ाज़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 5, 2026 at 11:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतक: दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय रंगमंच उत्सव भारत रंग महोत्सव अपने 25वें संस्करण के साथ रोहतक आ रहा है. 9 से 12 फरवरी 2026 तक दादा लख्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विज़ुअल आर्ट्स में आयोजित होने वाला यह महोत्सव रंगकर्मियों और दर्शकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर होगा. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली द्वारा डीएलसीसुपवा के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव में देश-विदेश की नामचीन रंगमंच टीमें शिरकत करेंगी.

विविध प्रस्तुतियों से सजेगा मंच: डीएलसीसुपवा स्थित एफटीवी विभाग के मिनी ऑडिटोरियम में चार दिनों तक रंगमंच की विविध शैलियों की प्रस्तुतियां होंगी. 9 फरवरी को प्रज्ञा आर्ट्स थिएटर ग्रुप, दिल्ली द्वारा "उम्मीद–मनुष्य जिंदा है" का मंचन किया जाएगा. 10 फरवरी को मंच रंगमंच अमृतसर, पंजाब की प्रस्तुति "संदल बार" दर्शकों को देखने को मिलेगी.

रोहतक में रंगमंच का महाकुंभ (ETV Bharat)

राष्ट्रीय रंग के साथ अंतरराष्ट्रीय छटा: 11 फरवरी को केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब बठिंडा के प्रदर्शन एवं सुंदर कला विभाग द्वारा "उमर का परवाना" प्रस्तुत किया जाएगा. वहीं, 12 फरवरी को श्रीलंका के अपूर्वा थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति "कोलंबा हाथे थोरना" महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय रंग प्रदान करेगी, जिससे सांस्कृतिक संवाद और भी समृद्ध होगा.

पोस्टर लॉन्च और विश्वविद्यालय की भूमिका: महोत्सव का पोस्टर डीएलसीसुपवा में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया. विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अमित आर्य ने इसे रोहतक और हरियाणा के लिए गौरव का क्षण बताया. डॉ. अमित आर्य ने कहा कि, “भारत रंग महोत्सव का 25वां संस्करण हमारे विश्वविद्यालय में आयोजित होना गर्व की बात है. यह आयोजन विद्यार्थियों, कलाकारों और आम दर्शकों को वैश्विक रंगमंच से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा.”

बता दें कि यह महोत्सव रोहतक को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होने वाला है.

ये भी पढ़ें:कुरुक्षेत्र में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला टीचर सस्पेंड, सीएम सैनी ने दिए आदेश

TAGGED:

ROHTAK THEATRE FESTIVAL
INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL
DLC SUPVA ROHTAK
NSD BHARAT RANG MAHOTSAV
BHARAT RANG MAHOTSAV 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.