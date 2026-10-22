अज़ान की सदा और जय श्रीराम के उद्घोष के बीच शाही कटरा मैदान बना भाईचारे की मिसाल
मस्जिद के मुख्य द्वार को तीन बार स्पर्श कर गुजरा प्रभु श्रीराम का शाही विमान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 5:06 PM IST
मऊ: पूर्वांचल की बुनकर नगरी मऊ में बुधवार की सुबह आस्था, परंपरा और सांप्रदायिक सौहार्द की एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली. ऐतिहासिक शाही कटरा मस्जिद परिसर में सदियों से चली आ रही परंपरा के बीच राम-भरत मिलाप का आयोजन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ.
एक ओर मस्जिद से उठती अज़ान की आवाज हवाओं में गूंज रही थी, तो दूसरी ओर जय श्रीराम और हर-हर महादेव के उद्घोष से पूरा इलाका भक्तिमय था. विभिन्न आस्थाओं के बीच आपसी सम्मान और मेलजोल की यह परंपरा एक बार फिर गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल बनी.
वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग जुटते हैं. मान्यता है कि मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री जहांआरा बेगम भी इस आयोजन को देखने के लिए यहां आया करती थीं. हालांकि, इस मान्यता की कोई इतिहासिक पुष्टि नही है.
कार्यक्रम के शांतिपूर्ण समापन के बाद जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रशासन की टीम पहले से सतर्क थी और आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं सुरक्षाकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे.
उन्होंने कहा कि मस्जिद के मुख्य द्वार को तीन बार स्पर्श किए जाने की पारंपरिक रस्म के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई थी. आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स की उपलब्धता सहित सुरक्षा के जरूरी इंतजाम भी किए गए थे.
जिलाधिकारी ने बताया कि आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने के कारण भीड़ प्रबंधन को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई थी. आयोजकों का भी प्रशासन को सहयोग मिला, जिसके चलते पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सका.
पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि शाही कटरा मस्जिद परिसर और उसके आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे. पूरे क्षेत्र को अलग-अलग सेक्टरों में बांटकर पुलिस बल की तैनाती की गई थी. पर्याप्त पुलिसकर्मियों के साथ पीएसी के जवानों को भी लगाया गया था. इसके अतिरिक्त, बाहर से भी सुरक्षा बल उपलब्ध कराया गया था.
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