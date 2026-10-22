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अज़ान की सदा और जय श्रीराम के उद्घोष के बीच शाही कटरा मैदान बना भाईचारे की मिसाल

शाही कटरा मैदेन बना भाईचारे की मिसाल ( Photo credit: ETV Bharat )

मऊ: पूर्वांचल की बुनकर नगरी मऊ में बुधवार की सुबह आस्था, परंपरा और सांप्रदायिक सौहार्द की एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली. ऐतिहासिक शाही कटरा मस्जिद परिसर में सदियों से चली आ रही परंपरा के बीच राम-भरत मिलाप का आयोजन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ.

एक ओर मस्जिद से उठती अज़ान की आवाज हवाओं में गूंज रही थी, तो दूसरी ओर जय श्रीराम और हर-हर महादेव के उद्घोष से पूरा इलाका भक्तिमय था. विभिन्न आस्थाओं के बीच आपसी सम्मान और मेलजोल की यह परंपरा एक बार फिर गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल बनी.