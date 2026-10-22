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काशी में 488 वर्ष पुरानी परंपरा का हुआ निर्वहन, भरत मिलाप में उमड़े लाखों श्रद्धालु

भरत मिलाप में उमड़े लाखों श्रद्धालु ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : यूं तो काशी में कई ऐसे उत्सव हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, जिन्हें देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं. इन्हीं उत्सवों में शामिल है काशी के नाटी इमली का भरत मिलाप. जी हां, इस भारत मिलाप की शुरुआत 488 वर्ष पहले मेघा भगत द्वारा की गई थी. तब से आज तक इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है. जिसमें महज 5 मिनट की लीला देखने के लिए लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं.





भरत मिलाप में उमड़े लाखों श्रद्धालु (Video credit: ETV Bharat)

बता दें कि इस 5 मिनट की लीला में लाखों श्रद्धालु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को देखने के लिए आतुर दिखे. पूरे क्षेत्र का कोना-कोना जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे से गूंज रहा है. इस मिलाप की सबसे खास बात ये होती है कि बनारस के यादव बंधु इस आयोजन का संचालन करते हैं. यादव बंधु सफेद धोती और सफेद कुर्ता के साथ लाल पगड़ी पहने अपने कंधों पर रघुकुल का रथ लेकर यहां पहुंचते हैं, जिस पर श्री राम सवार होते हैं. जैसे ही यह रथ यहां पहुंचता है वो समय गोधूली बेला का होता है और ठीक 4:40 पर राम और भरत का मिलाप होता है.





वाराणसी में नाटी इमली में भरत मिलाप. (Photo credit: ETV Bharat)



बड़ी बात ये है कि बस इसी पल को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनते हैं. 40 वर्षों से लीला देखने आने वाले महिला कहती हैं कि हम पूरे साल इस लीला का इंतजार करते हैं. पिछले साल बारिश ज्यादा हो रही थी जिस वजह से हम लीला नहीं देख पाए. भरत मिलाप में उमड़े लाखों श्रद्धालु (Photo credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि हमें मायूस होकर घर लौटता पड़ा, तब हमने सोचा था कि अगले साल हम भगवान की लीला को देखेंगे और इस साल हम लीला देखने आए और हमें बहुत अच्छा लगा. हमें वह समय बहुत सुंदर लगता है जब हमारे प्रभु अपने भाइयों के साथ होते हैं और यही सबसे अद्भुत क्षण होता है. काशी में 488 वर्ष पुरानी परंपरा का हुआ निर्वहन (Photo credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि उनके साथ दूसरे श्रद्धालु कहते हैं कि हम आठ वर्षों से लीला को देख रहे हैं, जब भी देखते हैं हमारा मन नहीं भरता. उन्होंने कहा कि हम यहां तीन-तीन चार-चार घंटे इंतजार करते हैं और बस प्रभु के दर्शन होने के साथ यहां से चले जाते हैं.



