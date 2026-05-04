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ड्रोन आयात की फाइल निपटाने के लिए रिश्वतखोरी मामले के आरोपी भरत माथुर को जमानत मिली

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नागरिक विमानन महानिदेशालय में रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधिकारी भरत माथुर को जमानत दे दी है. स्पेशल जज छवि कपूर ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

भरत माथुर को सीबीआई ने नागरिक विमानन महानिदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मुदावथ देवुला को 18 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. मामला ड्रोन के आयात के लिए रेगुलेटरी स्वीकृति देने में भ्रष्टाचार से जुड़ा हआ है. सीबीआई के मुताबिक मुदावथ देवुला ने लंबित अर्जियों को निपटाने के लिए रिश्वत मांगी थी.

भरत माथुर ने देवुला से मार्च में ड्रोन के आयात से जुड़ी अर्जियों को निपटाने के लिए संपर्क किया था. सीबीआई के मुताबिक भरत माथुर और मुदावथ देवुला में प्रति अर्जी पांच लाख रुपये की रिश्वत के लेनदेन की सहमति बनी. इसमें से ढाई लाख रुपये एडवांस देने थे.