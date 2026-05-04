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ड्रोन आयात की फाइल निपटाने के लिए रिश्वतखोरी मामले के आरोपी भरत माथुर को जमानत मिली

भरत माथुर को सीबीआई ने नागरिक विमानन महानिदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मुदावथ देवुला को 18 अप्रैल को गिरफ्तार किया था.

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 4, 2026 at 8:32 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नागरिक विमानन महानिदेशालय में रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधिकारी भरत माथुर को जमानत दे दी है. स्पेशल जज छवि कपूर ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

भरत माथुर को सीबीआई ने नागरिक विमानन महानिदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मुदावथ देवुला को 18 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. मामला ड्रोन के आयात के लिए रेगुलेटरी स्वीकृति देने में भ्रष्टाचार से जुड़ा हआ है. सीबीआई के मुताबिक मुदावथ देवुला ने लंबित अर्जियों को निपटाने के लिए रिश्वत मांगी थी.

भरत माथुर ने देवुला से मार्च में ड्रोन के आयात से जुड़ी अर्जियों को निपटाने के लिए संपर्क किया था. सीबीआई के मुताबिक भरत माथुर और मुदावथ देवुला में प्रति अर्जी पांच लाख रुपये की रिश्वत के लेनदेन की सहमति बनी. इसमें से ढाई लाख रुपये एडवांस देने थे.

इस मामले में शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर दोनों को ढ़ाई लाख रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया. दोनों को गिरफ्तार करने के बद सीबीआई ने आरोपियों के ठिकानों पर छापे मारकर 37 लाख रुपये नकदी के अलावा सोने और चांदी और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए थे. सीबीआई ने इस मामले में 18 अप्रैल को एफआईआर दर्ज किया था. सीबीआई ने 19 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था.

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