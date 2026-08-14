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Barmer Tiranga Yatra : बीएसएफ जवानों ने कॉलेज की छात्राओं के साथ निकाली तिरंगा रैली, सरहद पर गूंजा 'भारत माता की जय'

बीएसएफ जवानों ने कॉलेज की छात्रों के साथ निकाली तिरंगा रैली , सरहद पर गूंजे भारत माता की जयकारे

Barmer Tiranga Yatra
बीएसएफ जवानों ने कॉलेज छात्राओं का साथ निकाली तिरंगा यात्रा (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 7:28 PM IST

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बाड़मेर: सीमावर्ती जिले बाड़मेर में शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल के जवानों और एमबीसी गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जयकारे लागते हुए जोश और जब्बे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली. हाथों में लहराते तिरंगे और देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत बन गया. इस दौरान बीएसएफ जवानों और कॉलेज की छात्राओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.

राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान एवं गौरव की भावना को और मजबूत करने के उद्देश्य से निकली इस तिरंगा यात्रा में सीमा सुरक्षा बल के 47 वाहिनी के डिप्टी कमांडेड किशोर चौधरी, एमबीसी गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य मुकेश पचौरी, एडवोकेट राहुल शर्मा, एमबीसी कॉलेज के एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. विमला ओर जितेन्द्र कुमार बोहरा की मौजूदगी रही. बीएसएफ के कैपस में बीएसएफ जवानों और कॉलेज की छात्राओं ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ सहभागिता निभाई.

किसने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Barmer)

इस दौरान देशभक्ति के नारों के माध्यम से राष्ट्र ध्वज के सम्मान तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया. रैली के दौरान बीएसएफ जवानों और छात्राओं ने अनुशासित ढंग से मार्च करते हुए राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संदेश दिया.

पढ़ें : नावां में तिरंगा रैली में गूंजे भारत माता के जयकारे...अजमेर में दरगाह बाजार में बांटे तिरंगे

तिरंगा यात्रा एमबीसी कॉलेज से प्रारंभ होकर बाल मंदिर रोड, ओवरब्रिज होते हुए नेहरू नगर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 47वीं वाहिनी के कैम्पस में पहुंची. कैंपस में तिरंगा यात्रा का समापन समारोह के रूप में हुआ.

Barmer Tiranga Yatra
छात्राओं की तिरंगा यात्रा (ETV Bharat Barmer)

समारोह में सीमा सुरक्षा बल 47 बटालियन के डिप्टी कमांडेड किशोर चौधरी ने रैली के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल के द्वारा बॉर्डर पर तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है. तिरंगा हमारे देश की शान है. उन्होंने छात्रों से कहा कि हमेशा ऊंचे सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करें. सफलता के लिए मेहनत जरूरी है, कोई शॉर्टकट या चमत्कार नहीं होता. दृढ़ लक्ष्य लगन और मेहनत से ही सपनों को साकार किया जा सकता है.

BSF Jawan with Tri Colour
तिरंगे के साथ बीएसएफ जवान (ETV Bharat Barmer)

कॉलेज प्राचार्य डॉ. मुकेश पचौरी ने कहा कि सफल और असफल लोगों के बीच अंतर उनके कार्यों का होता है. सफल लोग प्रयास करते हैं, जिन्हें असफल लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. उन्होंने देश की सरहदों की हिफाजत में तैनात वीर जवानों के समर्पण और निष्ठा को सलाम करते हुए उम्मीद जताई कि कॉलेज की छात्राएं भी भविष्य में सेना में शामिल होकर राष्ट्र सेवा करेंगी. एडवोकेट राहुल शर्मा ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत सभी से सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराने का आह्वान किया.

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