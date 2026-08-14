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Barmer Tiranga Yatra : बीएसएफ जवानों ने कॉलेज की छात्राओं के साथ निकाली तिरंगा रैली, सरहद पर गूंजा 'भारत माता की जय'

बीएसएफ जवानों ने कॉलेज छात्राओं का साथ निकाली तिरंगा यात्रा ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: सीमावर्ती जिले बाड़मेर में शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल के जवानों और एमबीसी गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जयकारे लागते हुए जोश और जब्बे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली. हाथों में लहराते तिरंगे और देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत बन गया. इस दौरान बीएसएफ जवानों और कॉलेज की छात्राओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान एवं गौरव की भावना को और मजबूत करने के उद्देश्य से निकली इस तिरंगा यात्रा में सीमा सुरक्षा बल के 47 वाहिनी के डिप्टी कमांडेड किशोर चौधरी, एमबीसी गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य मुकेश पचौरी, एडवोकेट राहुल शर्मा, एमबीसी कॉलेज के एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. विमला ओर जितेन्द्र कुमार बोहरा की मौजूदगी रही. बीएसएफ के कैपस में बीएसएफ जवानों और कॉलेज की छात्राओं ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ सहभागिता निभाई. किसने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Barmer) इस दौरान देशभक्ति के नारों के माध्यम से राष्ट्र ध्वज के सम्मान तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया. रैली के दौरान बीएसएफ जवानों और छात्राओं ने अनुशासित ढंग से मार्च करते हुए राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संदेश दिया.