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मन में हैं क्रिएटिव स्टार्टअप आइडिया, आंखों में बड़ा सपना...इस दिन आइए बनारस BHU; जीवन भर भूल न पाएंगे ये मौका

बीएचयू का यह खास आयोजन युवाओं के लिए कितना होगा मददगार?, पढ़िए संवाददाता प्रतिमा तिवारी की खास रिपोर्ट में.

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घाटों के शहर बनारस में भारत के स्टार्टअप्स की ऊंची उड़ान. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 10:40 AM IST

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Updated : September 16, 2026 at 10:48 AM IST

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वाराणसी: बनारस के घाटों पर सिर्फ सुबह-ए-बनारस की शांति नहीं, बल्कि अब डीप-टेक और एआई (AI) क्रांतियों की गूंज भी सुनाई दे रही है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के स्वतंत्रता भवन में 18-19 सितंबर 2026 को भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप महाकुंभ सजने जा रहा है. जहां एक तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स और देश के दिग्गज नीति-निर्माता जुट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश खुद को 'एग्री-टेक', 'फिन-टेक' और 'डीप-टेक' का नया गंतव्य बनाने के लिए तैयार है. यह सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि नए भारत के युवा दिमागों का लाइव रिपोर्ट कार्ड है.

क्या है BIC, कब हुई शुरुआत

इस बारे में निदेशक प्रोफेसर आशीष बाजपेई कहते हैं कि अटल इनक्यूबेशन सेंटर के स्थापना पर एक नई शुरुआत 2025 में हुई, जिसके तहत पहली बार भारत इनोवेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें नए इनोवेटर को किस तरीके से इन्वेस्टमेंट मिल सके इस बात पर जोर दिया. इसी के तहत इस बार भी वार्षिकोत्सव पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें डीप टेक कर्मशलाइजेशन स्टार्टअप विकास और वैश्विक निवेशों व नीति निर्माता को एक मंच पर लाने का प्रयास है.

घाटों के शहर बनारस में भारत के स्टार्टअप्स की ऊंची उड़ान. (etv bharat)

उन्होंने बताया कि इस कॉन्क्लेव का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जितने भी स्टार्टअप्स करने वाले शोधकर्ता है उनको जोड़कर के नई तकनीक को बढ़ावा दिया जाए ताकि जो ग्रामीण अंचल से आया हुआ इनोवेटर है उसको भी एक बाजार मिल सके. इसके साथ ही उसकी एक अलग पहचान बन सके.उन्होंने बताया कि पिछली बार हम लोगों ने जहां इनोवेटर के इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया था तो वही इस बार इनोवेशन से लेकर के इन्वेस्टर के बीच पहुंचने तक जो जो बाधाएं आती है उन को कैसे दूर किया जाए इस विषय पर भी मंथन किया जाएगा .

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बीएचयू में जुटेंगे दिग्गज इनोवेटर. (etv bharat)
कौन ले सकता है भागउन्होंने बताया कि इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है. कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी इसमें हिस्सेदारी कर सकता है.उन्होंने बताया कि इसमें कक्षा 8 से लेकर के 12 तक के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं. भारत सरकार की ओर से इन विद्यालयों में भी अटल सेंटर तैयार किया गया है.ऐसे में इनोवेशन करने वाले छात्र हिस्सा ले सकते हैं. इसके साथ ही जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग हैं या जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी भी कर लिया है लेकिन वह कुछ नया क्रिएटिव आईडिया तैयार किए हैं तो वह भी इसमें हिस्सा लेकर के इस कॉन्क्लेव के प्लेटफार्म से जुड़ सकते हैं. उन्होंने बताया कि इसमें आवेदन की प्रक्रिया बेहद सहज है कोई भी अभ्यर्थी Bharat Innovation Conclave 2026 https://bharatinnovationconclave.com/पर जाकर के आवेदन कर सकता है.
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बीएचयू में जुटेंगे दिग्गज इनोवेटर. (etv bharat)


900 लोगो ने किया रजिस्ट्रेशन
कार्यक्रम आयोजक प्रो पीवी राजीव ने बताया कि साल 2025 में हुए पहले कॉन्क्लेव ने 20,000 से अधिक रोजगार सृजित करने और 200 से अधिक स्टार्टअप्स को सीधे मंच देने का लक्ष्य रखा था. AIC-BHU के 7वें स्थापना वर्ष के बाद अब तक लगभग 216 से ज्यादा स्टार्टअप को फंडिंग मिल पाई है. उन्होंने बताया कि बड़ी बात की है कि इसमें जो टायर 2 और 3 टायर शहरों के युवा है उनका सबसे बड़ा मंच मिला है.

वह कहते है कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ खेती या एक्सप्रेसवे का राज्य नहीं रहा.नोएडा-ग्रेटर नोएडा की बेल्ट से निकले भारत के बड़े यूनिकॉर्न्स ने राज्य की जीडीपी को नई रफ्तार दी है. उन्होंने कहा कि, इन स्टार्टअप के साथ यदि हम डीप टेक कर्मशलाइजेशन की बात करें तो आलम यह है कि हमारे यहां के स्टार्टअप यूरोप दुबई तक पहुंच चुके हैं वहां पर इनका ऑफिस चल रहा है और यह हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है.यदि अब तक आवेदनों की संख्या की बात करें तो देश के अलग-अलग हिस्सों से लगभग 900 की संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है.

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बीएचयू में स्टार्टअप्स का महाकुंभ. (etv bharat gfx)
पिछले साल किसी ने नहीं लिया फंड का लाभ वही वही आयोजन को लेकर AIC के डॉक्टर नंदलाल कहते हैं कि यदि हम पिछले साल के कॉन्क्लेव की बात करें तो इसमें बड़ी संख्या में युवाओं के आइडिया को मंच मिला था लेकिन उसमें किसी ने भी इनोवेशन के फंड का लाभ नहीं लिया. उन्होंने कहा कि उसके पीछे सबसे बड़ी वजह इनोवेटर के मन की आशंका थी उन्हें इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो तो उनका स्टार्टअप रन ना कर पाए और वह फेल हो जाए. इसी के तहत किसी ने फंड नहीं लिया और यही वजह है कि हम लोग इस बार उनकी बाधाओ को दूर करने को लेकर के यह मंच तैयार कर रहे हैं.वही पारदर्शिता और पैमाने की बाबत कहा कि जो भी इनवेस्टर इस कॉन्क्लेव में मौजूद रहेंगे वह स्टार्टअप्स और इनवेटर की आईडिया को देखेंगे और जिनका आइडिया पिच करेगा जिसमें उन्हें लगेगा कि इन्वेस्ट किया जा सकता है वह उसमें इनवेस्टमेंट करेंगे.
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काशी से स्टार्टअप्स को मिलेगा धरातल. (etv bharat)
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ये ले सकते हैं भाग. (etv bharat gfx)
युवाओ को है बड़ी उम्मीदभारत इनोवेशन कॉन्क्लेव की बात करें तो इससे युवाओं को सबसे ज्यादा उम्मीद है. खास कर उन लोगों को जो इनोवेशन के क्षेत्र में कुछ नया करके आगे बढ़ रहे हैं. एक ऐसे ही नए इनवेटर जो की पजल के जरिए मैथमेटिक्स लैब को तैयार किए हैं वह कहते हैं कि, हम लोग इनोवेशन तो कर देते हैं लेकिन उनको प्लेटफार्म नहीं मिल पाता. यदि मैं अपनी बात करूं तो मैंने एक लैब को तैयार किया है, जिसमें कक्षा एक से लेकर के 5 तक के बच्चों के लिए किस तरीके से सहजता से गणित सीख सकते हैं.
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मिलेगी सपनों को उड़ान. (etv bharat)
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5 उद्देश्य. (etv bharat gfx)
इसके लिए छोटे टाइल्स के जरिए लैब को तैयार किया है. इस मैथ लब का प्रयोग छोटे बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ने वाले टीचर्स भी कर सकते हैं. इसमें खेल-खेल में छोटे-छोटे टाइल्स के जरिए गणित के बारे में बच्चे जान सकेंगे. इसके साथ ही जो बच्चे ब्रेनलिपि के जरिए पढ़ते हैं उनके लिए भी हम लोगों ने एक नया इनोवेशन किया है एक ऐसा मैथ लैब तैयार किया है जहां वह बच्चे भी इसलिए गणित को सीख सकते हैं.उन्होंने कहा कि मैं यह स्टार्टअप तो बना लिया है लेकिन अभी से प्लेटफार्म कैसे मिलेगा यह मेरी समस्या है और इन्हीं समस्या का समाधान BIC जैसे प्रोग्राम देते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में इन्वेस्टर एमएसएमई व अन्य विभागों के लोग ऑडियंस और तकनीकी क्षेत्र में सक्षम लोग मौजूद होते हैं. वे न सिर्फ हमारे उत्पादों को इनोवेशन को देखते हैं बल्कि उनको किस तरीके से दुनिया तक पहुंचना है यह भी बताते हैं और हमें बाकायदा इन्वेस्टमेंट भी देते हैं.
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इस बार कई सपने होंगे पूरे. (etv bharat)
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अंतिम चरण में तैयारियां. (etv bharat)
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खास बातें. (etv bharat gfx)
स्टार्टअप फ़ाउंडर की सबसे बड़ी बाधा इस बारे में डिटेल लगभग 14 सालों से अपने स्टार्टअप को लेकर आगे बढ़ाने वाले स्टार्टअप फाउंडर कहते हैं कि यह भी उत्तर प्रदेश की बात करें तो नोएडा के बाद खास कर पूर्वांचल के क्षेत्र में इनोवेशन तो बहुत है लेकिन उन्हें न फंड मिल पाता है ना ही कोई एक प्लेटफार्म मिल पाता है. इसके पीछे की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार की ओर से फंडिंग की योजनाएं हैं लेकिन जो इनवेटर है उन तक सही सूचना नहीं पहुंच पाते जिसका परिणाम है कि वह यहां वहां भटकते हैं ऐसे में सरकार को जरूरत है कैसे प्लेटफार्म को तैयार करने की जहां पर लोन से लेकर के मेंटरशिप तक की सभी जानकारी एक स्थान पर मिल सके, जिससे कोई भी इनवेटर यहां वहां भटके नहीं ना ही किसी बिचौलिए के चक्कर में पड़ के अपना पैसा समय और अपनी क्रिएटिविटी खराब करें.
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आयोजन के लिए बीएचयू तैयार. (etv bharat)
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बीएचयू का यह भवन आयोजन के लिए तैयार. (etv bharat)
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इनोवेटर भी तैयार. (etv bharat)
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भारत के स्टार्टअप्स. (etv bharat gfx)
इस बार BIC 2.0ग़ौरतलब हो कि बनारस की मिट्टी में अध्यात्म के साथ अब आधुनिक विज्ञान और आंत्रप्रेन्योरशिप का संगम हो चुका है. BIC 2.0 यह तय करेगा कि उत्तर प्रदेश का युवा सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनने की राह पर कितना आगे बढ़ा है. फंडिंग के बड़े आंकड़ों के बीच सबसे जरूरी यह देखना होगा कि देश के इस सबसे बड़े राज्य के ग्रामीण इलाकों से आने वाले इनोवेटर्स को इस मंच से क्या हासिल होता है.ये भी पढ़ेंः सड़कों पर सांड़ 'नेचुरल स्पीड ब्रेकर' नहीं, मौत का वारंट! सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब बदलेगी यूपी की मुआवज़ा नीति?

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Last Updated : September 16, 2026 at 10:48 AM IST

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