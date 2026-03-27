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अंबाला से अयोध्या धाम के लिए फ्री यात्रा करेंगे हरियाणा के 270 यात्री, सीएम स्पेशल ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी

पोर्टल पर पंजीकृत यात्री ही कर सकेंगे यात्राः अम्बाला, पंचकूला और यमुनानगर के श्रद्धालु अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे. इसमें सिर्फ वही यात्री सफर कर पायेंगे, जिन्होंने सरल पोर्टल पर पंजीकरण किया था. ट्रेन यहां से अयोध्या जायेगी. मंडल वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार झा ने बताया कि "सभी श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए मैसेज कर दिया गया है. रेलवे की ओर से स्टेशन की साफ-सफाई व्यवस्था सहित अन्य तैयारियां की जा रही है. आईआरसीटीसी की ओर से ट्रेन का डैकोरेशन किया जायेगा. साथ ही श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन में जलपान की व्यवस्था के साथ-साथ अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी."

अंबालाः मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 28 मार्च को अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी. इस ट्रेन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन से 28 मार्च को दोपहर 4 बजे अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन जाएगी.

भारत गौरव स्पेशल ट्रेन को अंबाला में सीएम कल दिखाएंगे हरी झंडी (Etv Bharat)

हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जायेगीः मंडल वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार झा ने बताया कि "स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ और सीएम सिक्युरिटी की टीम सुरक्षा का की व्यवस्था देख रहे हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 28 मार्च को दिन में स्टेशन परिसर में हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जायेगी. स्टेशन परिसर से श्रद्धालुओं को ट्रेन में ले जाने के लिए वॉलंटियर्स की व्यवस्था करने के लिए अम्बाला छावनी एसडीएम कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहें है ताकि जो भी व्यवस्थाएं कार्यक्रम के दृष्टिगत करनी है वे समय रहते होनी सुनिश्चित हो सके."

31 मार्च को ट्रेन वापस अंबाला लौटेगीः वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि "प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पात्र बुजुर्ग श्रद्धालुओं को विभिन्न तीर्थ स्थलों की निशुल्क तीर्थ यात्रा करवाने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई है. इसी कड़ी में अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या के लिए विशेष ट्रेन 28 मार्च को चलेगी. यह ट्रेन यहां से कुरूक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए दिल्ली के रास्ते होते हुए अयोध्या के लिए जाएगी." उन्होंने बताया कि "यह भारत गौरव नामक विशेष ट्रेन में 270 के लगभग यात्रियों की बुकिंग की गई है लेकिन प्रदेश सरकार की जांच के बाद कितने लोग इसमें सवार होंगे, यह लिस्ट आनी बाकी है. 31 मार्च को यह ट्रेन अयोध्या से वापस अंबाला पहुंचेगी. उन्होने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से राज्य सरकार के अलावा रेलवे की GRP और RPF भी तैनात रहेगी."