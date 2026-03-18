भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की होगी शुरुआत, ज्योर्तिलिंग और शिरडी साई के होंगे दर्शन
भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को रेल मंत्रालय और IRCTC द्वारा देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ कैंपेन के तहत लॉन्च किया जाएगा.
Published : March 18, 2026 at 5:00 PM IST
कोडरमा: देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ अभियान के तहत रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) की ओर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत की जाएगी. इसके तहत 28 मार्च से महाराष्ट्र ज्योर्तिलिंग दर्शन के साथ शिरडी साई दर्शन कराए जाएंगे.
कई जगहों का टूर होगा
यह ट्रेन धनबाद से खुलेगी जो गोमो, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गयाजी, तिलैया, राजगीर, बिहारशरीफ, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदारनगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रूकते हुए त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, महाकालेश्वर ज्योर्तिलिंग के दर्शन के अलावा शिरडी साईं बाबा मंदिर, शनि शिगुणापुर मंदिर और अजंता एलोरा की गुफाओं का भ्रमण कराएगी. इसके लिए एक आकर्षक पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें रेल मंत्रालय की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है.
अलग-अलग श्रेणी में यात्रा की सुविधा
तीन अलग-अलग श्रेणी में लोग यात्रा कर सकते हैं. एक साथ देश के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें और उनका अनुभव हासिल कर सकें, इसी के मद्देनजर इस पर्यटक ट्रेन की शुरुआत की गई है.
आईआरसीटीसी ईस्ट जोन के सहायक महाप्रबंधक मोइनक दत्त ने बताया कि यह यात्रा 7 रात और 8 दिनों की होगी. ट्रेन से सफर के अलावे मंदरों के दर्शन के अलावा ठहरने के लिए होटल और खाने-पीने का इंतजाम आईआरसीटीसी के द्वारा ही किया जाएगा.
ग्रुप टिकट पर छूट भी दी जाएगी
साइट सीन के लिए वाहन की व्यवस्था भी इसी टूर पैकेज में शामिल है. आईआरसीटीसी के चीफ सुपरवाइजर दीपांकर मन्ना ने बताया कि ट्रेन के हर कोच में फर्स्ट एड बॉक्स के अलावा एक मेडिकल टीम भी रहेगी. लोग इस ट्रेन में सफर के लिए पैकेज कोड के साथ ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं. 10 या 10 से अधिक ग्रुप टिकट पर प्रति यात्री 600 रूपये की छूट भी दी जाएगी. यह यात्रा 28 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगी.
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