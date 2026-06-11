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मेहंदीपुर से मेलबर्न तक: ऑस्ट्रेलिया की संसद में गूंजी बालाजी की जयकार, महंत नरेशपुरी महाराज रहे मुख्य अतिथि

दौसा: जिले के प्रसिद्ध आस्था केंद्र मेहंदीपुर बालाजी धाम की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक पहचान को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाई मिली है. ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित विक्टोरिया संसद भवन में आयोजित भारत गौरव अवॉर्ड के 13वें अंतरराष्ट्रीय संस्करण में बालाजी धाम के पीठाधीश्वर महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने जानकारी दी कि संस्कृति युवा संस्था द्वारा 10 जून को आयोजित इस प्रतिष्ठित समारोह में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, समाजसेवी, शिक्षाविद्, उद्यमी और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े गणमान्य लोग उपस्थित रहे. कार्यक्रम के दौरान भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों पर विस्तृत चर्चा की गई. महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज ने अपने संबोधन में भगवान हनुमान के जीवन-दर्शन, सेवा भाव, समर्पण, साहस और मानव कल्याण के संदेश को समकालीन वैश्विक समाज के लिए बेहद प्रासंगिक बताया. उन्होंने जोर देकर कहा कि शक्ति का उपयोग सेवा के लिए, बुद्धि का उपयोग समाजहित के लिए तथा जीवन का उपयोग मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए.