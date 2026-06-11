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मेहंदीपुर से मेलबर्न तक: ऑस्ट्रेलिया की संसद में गूंजी बालाजी की जयकार, महंत नरेशपुरी महाराज रहे मुख्य अतिथि

मेहंदीपुर बालाजी धाम पीठाधीश्वर महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज ने भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया.

Mehandipur Balaji Dham
विक्टोरिया संसद भवन में आयोजित भारत गौरव अवॉर्ड (Photo Source- Balaji trust)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 8:55 PM IST

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दौसा: जिले के प्रसिद्ध आस्था केंद्र मेहंदीपुर बालाजी धाम की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक पहचान को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाई मिली है. ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित विक्टोरिया संसद भवन में आयोजित भारत गौरव अवॉर्ड के 13वें अंतरराष्ट्रीय संस्करण में बालाजी धाम के पीठाधीश्वर महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने जानकारी दी कि संस्कृति युवा संस्था द्वारा 10 जून को आयोजित इस प्रतिष्ठित समारोह में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, समाजसेवी, शिक्षाविद्, उद्यमी और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े गणमान्य लोग उपस्थित रहे. कार्यक्रम के दौरान भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों पर विस्तृत चर्चा की गई. महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज ने अपने संबोधन में भगवान हनुमान के जीवन-दर्शन, सेवा भाव, समर्पण, साहस और मानव कल्याण के संदेश को समकालीन वैश्विक समाज के लिए बेहद प्रासंगिक बताया. उन्होंने जोर देकर कहा कि शक्ति का उपयोग सेवा के लिए, बुद्धि का उपयोग समाजहित के लिए तथा जीवन का उपयोग मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए.

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समारोह में भारत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पोलैंड और थाईलैंड सहित कुल 18 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 25 प्रमुख हस्तियों को सम्मानित भी किया गया. कार्यक्रम में विक्टोरिया सरकार के मंत्री और स्थानीय सांसदों समेत कई प्रमुख अतिथि मौजूद रहे. इस मौके पर मेहंदीपुर बालाजी धाम का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता से लिया गया, जिसे धाम के श्रद्धालुओं और सनातन संस्कृति के अनुयायियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण माना जा रहा है.

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