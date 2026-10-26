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भारत बौद्धिक्स-2.0 परीक्षा 21 नवंबर को, एलयू ने कॉलेजों को दिये सहभागिता बढ़ाने के निर्देश

भारत बौद्धिक्स-2.0 परीक्षा 21 नवंबर को. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली भारत बौद्धिक्स-2.0 की

राष्ट्रीय परीक्षा 21 नवम्बर को होगी. परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा. परीक्षा को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को निर्देश जारी कर सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलसचिव भावना मिश्रा की तरफ कॉलेजों को जारी पत्र के अनुसार परीक्षा में स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) के सभी विद्यार्थी भाग ले सकते हैं. परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रति अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क 100 रुपये निर्धारित है, जिसमें से 25 रुपये संबंधित संस्थान को प्राप्त होंगे.