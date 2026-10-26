भारत बौद्धिक्स-2.0 परीक्षा 21 नवंबर को, एलयू ने कॉलेजों को दिये सहभागिता बढ़ाने के निर्देश
परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा. परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 7:35 PM IST
लखनऊ : भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली भारत बौद्धिक्स-2.0 की
राष्ट्रीय परीक्षा 21 नवम्बर को होगी. परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा. परीक्षा को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को निर्देश जारी कर सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.
लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलसचिव भावना मिश्रा की तरफ कॉलेजों को जारी पत्र के अनुसार परीक्षा में स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) के सभी विद्यार्थी भाग ले सकते हैं. परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रति अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क 100 रुपये निर्धारित है, जिसमें से 25 रुपये संबंधित संस्थान को प्राप्त होंगे.
भारतीय ज्ञान आधारित प्रश्न रहेंगे शामिल : परीक्षा का प्रश्नपत्र भारतीय ज्ञान प्रणाली के निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होगा. इसमें अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु, तमिल, ओड़िया, पंजाबी, मराठी, उर्दू, मलयालम, कन्नड़ तथा असमिया सहित प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रश्नपत्र उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है. पत्र में यह भी उल्लेख है कि आईकेएस (इंडियन नॉलेज सिस्टम) प्रभाग द्वारा प्रमाणित 21 पुस्तकों का एक सेट उपलब्ध है, जिसमें कला, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषय शामिल हैं.
विजेताओं को मिलेंगे नकद पुरस्कार : परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नकद पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है. राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार एक लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 50-50 हजार रुपये के दो पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार 25-25 हजार रुपये के चार पुरस्कार निर्धारित हैं.
इसके अतिरिक्त राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को पांच-पांच हजार रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे. संस्थान स्तर पर भी शीर्ष प्रदर्शन करने वालों के लिए पुरस्कार का प्रावधान है. अधिक सहभागिता वाले संस्थानों को प्रशस्ति शील्ड तथा सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और मेरिट प्रमाणपत्र दिए जाने का उल्लेख किया गया है.
विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश : कुलसचिव भावना मिश्रा ने सभी संबंधित कॉलेजों को तत्काल एक नोडल अधिकारी नामित कर उनका संपर्क विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही नोटिस बोर्ड, व्हाट्सऐप समूहों, महाविद्यालय वेबसाइटों और अन्य माध्यमों से परीक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है. विद्यार्थियों के पंजीकरण में सहयोग करने और इच्छुक संस्थानों को परीक्षा केंद्र के रूप में पंजीकृत कराने की प्रक्रिया में मदद करने का भी आग्रह किया गया है.
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