मुर्गा चौक में भारत बंद के दौरान हंगामा, 4 नए श्रम कानूनों के विरोध में ट्रेड यूनियनों का जोरदार प्रदर्शन

मजदूरों का आरोप है, नए कानून उनके अधिकारों को कमजोर करते हैं. कंपनी को कर्मचारियों को निकालने की खुली छूट देते हैं.

BHARAT BANDH
ट्रेड यूनियनों का जोरदार प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 12, 2026 at 12:51 PM IST

3 Min Read
दुर्ग: 4 नए लेबर कानूनों सहित विभिन्न श्रमिक मुद्दों को लेकर भिलाई इस्पात संयंत्र के तमाम यूनियनों ने एक बार फिर सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया. मजदूरों का यह प्रदर्शन सुबह 5 बजे से ही शुरू हुआ. मुर्गा चौक पर बड़ी संख्या में यूनियन नेता और श्रमिक एकत्रित हुए और केंद्र सरकार तथा सेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

मुर्गा चौक पर हंगामा

प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी से लौट रहे कर्मचारियों को कुछ समय के लिए रोका गया, जिससे इलाके में हलचल का माहौल बन गया. स्थिति को संभालने के लिए पुलिस कर्मियों ने हस्तक्षेप किया, लेकिन यूनियन नेताओं के आक्रोश को देखते हुए पुलिस को पीछे हटना पड़ा. कुछ समय तक मुर्गा चौक पर पुलिस, बीएसपी अधिकारियों और हड़ताल में शामिल नेताओं के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, जहां यूनियन प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर डटे रहे.

ट्रेड यूनियनों का जोरदार प्रदर्शन (ETV Bharat)

मजदूर यूनियनों ने किया श्रम कानूनों का विरोध

मजदूर नेता विनोद कुमार सोनी ने कहा कि वर्षों पहले बनाए गए श्रम कानून मजदूरों, महिलाओं और कारखानों के हितों की रक्षा के लिए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने इन्हें खत्म कर चार नए लेबर कानून लागू किए हैं. मजदूर नेता का आरोप है कि इन कानूनों से ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार कमजोर हो जाएंगे और मजदूरों के पास अपनी बात रखने का मंच नहीं मिलेगा.

''कर्मचारियों का बढ़ेगा शोषण''

सीटू के पूर्व अध्यक्ष एस.पी. डे ने चार नए श्रमिक कानूनों को खतरनाक बताते हुए कहा, इससे मजदूरों को गुलाम जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ेगा. उनका दावा है कि 300 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों में प्रबंधन की मनमानी बढ़ सकती है. सूटी के पूर्व अध्यक्ष ने 39 महीनों से लंबित एरियर और वेज रिवीजन को जल्द पूरा करने की मांग भी उठाई है.

''काम के घंटे को बढ़ाने की तैयारी''

मजदूर यूनियन के नेता अरुण कुमार सिसोदिया ने कहा, नए कानूनों के तहत काम के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 करने की कोशिश की जा रही है. महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट का प्रावधान भी जोड़ा गया है, जबकि उनकी सुरक्षा अब भी बड़ा सवाल है. मजदूर यूनियनों ने चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

