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लोहावट हत्याकांड: भंवरी देवी के हत्यारे पुलिस गिरफ्त से दूर, पूर्व विधायक सहित 41 लोग अनशन पर बैठे

जोधपुर : फलोदी जिले के लोहावट के जंभेश्वर नगर में 27 जुलाई को भंवरी देवी विश्नोई की हत्या और उनकी बेटियों पर हमले के मामले में 11 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसके विरोध में पूर्व विधायक किशनाराम विश्नोई के नेतृत्व में 41 लोग अनशन पर बैठ गए हैं. प्रशासन द्वारा 31 जुलाई को 5 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया था, जो मियाद बीतने के बाद अब आंदोलन ने तूल पकड़ लिया है.

पहले पांच दिन के धरने के बाद मृतका का अंतिम संस्कार इस आश्वासन के साथ हुआ था कि पांच दिन में आरोपी पकड़े जाएंगे. लेकिन मियाद बीत जाने के बाद अब इस मामले ने फिर तूल पकड़ लिया है. लोहावट के पूर्व विधायक किशनाराम विश्नोई के साथ 41 लोगों ने अनशन शुरू कर दिया है. पूर्व विधायक किसनाराम विश्नोई ने बताया कि 31 जुलाई को जिला कलेक्टर और एसपी फलोदी के साथ हुई वार्ता में पुलिस प्रशासन ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 दिन का समय मांगा था. तय समय बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल सका. उन्होंने कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि आरोपियों की गिरफ्तारी चाहिए. इस जघन्य हत्याकांड पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए थे.

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