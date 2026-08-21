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Bhanwari Devi Case: राजकार्य में बाधा डालने पर पूर्व विधायक सहित 17 पर केस, लोहावट CI का तबादला

जोधपुर: लोहावट में भंवरी देवी हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत मंगलवार को फलोदी जिला मुख्यालय पर हुए प्रदर्शन के दौरान पथराव, राजकीय संपत्ति में तोड़फोड़ और राजकार्य में बाधा का मामला सामने आया. फलोदी पुलिस ने लोहावट के पूर्व विधायक किशनाराम विश्नोई सहित 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. वहीं गुरुवार को जोधपुर रेंज IG ने लोहावट थानाधिकारी हरिसिंह का पाली तबादला कर दिया है. आंदोलनकारी CI और DySP के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे.

फलोदी थानाधिकारी नरेश कुमार ने रिपोर्ट में बताया कि भंवरी देवी हत्या मामले में प्रदर्शन के लिए मंच बनाया गया था. यहां मांगीलाल नोखड़ा ने संबोधन में लोगों को उकसाया. इसके बाद भीड़ नागौर चौराहे से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुई. कलेक्ट्रेट के सामने मांगीलाल नोखड़ा वाहन पर खड़े होकर माइक से उग्र प्रदर्शन के लिए उकसा रहा था. इसी दौरान भीड़ ने पथराव किया, जिसमें कांस्टेबल शांति पत्थर लगने से घायल हो गई. भीड़ ने राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, कलेक्ट्रेट परिसर में तोड़फोड़ की और एक रोडवेज बस के शीशे भी फोड़ दिए.

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