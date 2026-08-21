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Bhanwari Devi Case: राजकार्य में बाधा डालने पर पूर्व विधायक सहित 17 पर केस, लोहावट CI का तबादला

लोहावट में भंवरी देवी हत्या प्रकरण में 24वें दिन भी धरना जारी रहा. आंदोलनकारियों ने जयपुर कूच की धमकी दी.

Bhanwari Devi Case
राजकार्य में बाधा डालने पर 17 पर केस (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2026 at 7:34 AM IST

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जोधपुर: लोहावट में भंवरी देवी हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत मंगलवार को फलोदी जिला मुख्यालय पर हुए प्रदर्शन के दौरान पथराव, राजकीय संपत्ति में तोड़फोड़ और राजकार्य में बाधा का मामला सामने आया. फलोदी पुलिस ने लोहावट के पूर्व विधायक किशनाराम विश्नोई सहित 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. वहीं गुरुवार को जोधपुर रेंज IG ने लोहावट थानाधिकारी हरिसिंह का पाली तबादला कर दिया है. आंदोलनकारी CI और DySP के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे.

फलोदी थानाधिकारी नरेश कुमार ने रिपोर्ट में बताया कि भंवरी देवी हत्या मामले में प्रदर्शन के लिए मंच बनाया गया था. यहां मांगीलाल नोखड़ा ने संबोधन में लोगों को उकसाया. इसके बाद भीड़ नागौर चौराहे से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुई. कलेक्ट्रेट के सामने मांगीलाल नोखड़ा वाहन पर खड़े होकर माइक से उग्र प्रदर्शन के लिए उकसा रहा था. इसी दौरान भीड़ ने पथराव किया, जिसमें कांस्टेबल शांति पत्थर लगने से घायल हो गई. भीड़ ने राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, कलेक्ट्रेट परिसर में तोड़फोड़ की और एक रोडवेज बस के शीशे भी फोड़ दिए.

पढ़ें: भंवरी देवी हत्याकांड की जांच के लिए DGP ने बनाई SIT, तीन दिन में देनी होगी पहली रिपोर्ट

17 लोगों पर मामला दर्ज: थानाधिकारी ने बताया कि इस मामले में 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. आरोपियों में पूर्व विधायक किशनाराम विश्नोई, ओमप्रकाश राव, भगीरथ बेनीवाल, महिपाल भादु, बलदेवानंद शास्त्री, मांगीलाल नोखड़ा, विजय नोखड़ा, कुंभ सिंह पातावत, प्रकाश छगानी, भेराराम मकवाना, नीतू मेघवाल, शीशपाल, अशोक भील, इशाक मंगलिया, ताज मोहम्मद और बस्तीराम शामिल हैं.

24वें दिन भी धरना जारी, जयपुर कूच की चेतावनी: लोहावट में भंवरी देवी हत्या प्रकरण को लेकर 24वें दिन भी धरना जारी रहा. पूर्व विधायक किशनाराम विश्नोई ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही और मामले को दबाया जा रहा है. उन्होंने लोहावट के DySP के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि यदि पुलिस जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो जयपुर कूच पर विचार किया जाएगा.

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