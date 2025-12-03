एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप, भंवर जितेंद्र सिंह बोले- जल्द होगा बहुत बड़ा खुलासा
पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.
Published : December 3, 2025 at 10:43 PM IST
भरतपुर: शहर में बुधवार को एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए सनसनीखेज दावे किए. उन्होंने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर पूरे देश में वोटर लिस्ट के साथ बड़े स्तर पर छेड़छाड़ की जा रही है और विपक्षी दलों के वोटरों के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं.
बीएलओ पर भारी दबाव: जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि देशभर में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) पर इतना दबाव डाला जा रहा है कि अब तक करीब दो दर्जन बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं. कई सुसाइड नोट में साफ लिखा मिला है कि उन पर वोटर लिस्ट से नाम काटने और अनियमितता करने का दबाव था. उन्होंने कहा, “रात-दिन काम करवाया जा रहा है, तय संख्या में नाम हटाने के टारगेट दिए जा रहे हैं, इससे बीएलओ मानसिक रूप से टूट गए हैं.”
अचानक SIR की जरूरत क्यों? : पूर्व मंत्री ने सवाल उठाया कि पहले हर साल जनवरी और जुलाई में सामान्य प्रक्रिया से मृतकों के नाम हटाए और 18 साल पूरा करने वाले नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते थे. अचानक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी? उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है और कई राज्यों में विपक्ष के वोटरों के नाम व्यवस्थित तरीके से काटे गए हैं.
ग्रामीण दे रहे एफिडेविट: जितेंद्र सिंह ने चौंकाने वाला दावा किया कि कई पंचायतों-गांवों में सैकड़ों मतदाता एफिडेविट देने को तैयार हैं कि उन्होंने जिस पार्टी को वोट दिया, ईवीएम में उसकी जगह दूसरी पार्टी को वोट दर्ज हो गया. कुछ गांवों में तो 400 में से 350-380 मतदाता ऐसे एफिडेविट देने को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अंदरूनी स्तर पर बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है, लेकिन मीडिया में सेंसरशिप के कारण यह बाहर नहीं आ पा रहा. सोशल मीडिया पर इसकी झलक मिल रही है.
राहुल गांधी करेंगे बड़े सबूत पेश: कांग्रेस नेता ने ऐलान किया कि वोटर लिस्ट हेरफेर, बीएलओ पर दबाव और वोट कटौती के इन सारे मामलों पर जल्द ही राहुल गांधी देश के सामने ठोस सबूत रखेंगे. यह चुनाव आयोग और भाजपा सरकार के लिए सीधी चुनौती होगी. आर्थिक मोर्चे पर हमला बोलते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि कभी दावा किया जाता था कि रुपया और डॉलर बराबर हो जाएंगे, लेकिन आज डॉलर 90 रुपये के पार पहुंच चुका है. इससे आयात महंगा हुआ, निर्यात प्रभावित हुआ और रक्षा उपकरणों की कीमतें 2-3 गुना बढ़ गईं, जिसका असर आम जनता पर पड़ रहा है.
कार्यक्रम में उन्होंने भरतपुर जिले की स्थिति पर भी गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का गृह जिला है, उनकी राजनीतिक यात्रा यहीं से शुरू हुई थी, लेकिन आज जिले के हालात बेहद खराब हैं. शहर की स्थिति तो गांवों से भी बदतर हो चुकी है.