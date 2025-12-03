ETV Bharat / state

एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप, भंवर जितेंद्र सिंह बोले- जल्द होगा बहुत बड़ा खुलासा

पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: शहर में बुधवार को एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए सनसनीखेज दावे किए. उन्होंने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर पूरे देश में वोटर लिस्ट के साथ बड़े स्तर पर छेड़छाड़ की जा रही है और विपक्षी दलों के वोटरों के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं. बीएलओ पर भारी दबाव: जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि देशभर में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) पर इतना दबाव डाला जा रहा है कि अब तक करीब दो दर्जन बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं. कई सुसाइड नोट में साफ लिखा मिला है कि उन पर वोटर लिस्ट से नाम काटने और अनियमितता करने का दबाव था. उन्होंने कहा, “रात-दिन काम करवाया जा रहा है, तय संख्या में नाम हटाने के टारगेट दिए जा रहे हैं, इससे बीएलओ मानसिक रूप से टूट गए हैं.” इसे भी पढ़ें- Vote Chori : भंवर जितेंद्र सिंह बोले- जनता का हक छीना गया, सरकार को हिसाब देना होगा अचानक SIR की जरूरत क्यों? : पूर्व मंत्री ने सवाल उठाया कि पहले हर साल जनवरी और जुलाई में सामान्य प्रक्रिया से मृतकों के नाम हटाए और 18 साल पूरा करने वाले नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते थे. अचानक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी? उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है और कई राज्यों में विपक्ष के वोटरों के नाम व्यवस्थित तरीके से काटे गए हैं.